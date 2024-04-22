Любых иностранных наемников на Украине будут уничтожать, заявили в Госдуме
Депутат Журавлев: любые иностранные наемники на Украине будут уничтожаться
Алексей Журавлев. Архивное фото
МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Любые иностранные наёмники, в каком бы статусе они ни находились на Украине, в том числе в статусе советников, будут уничтожены, заявил РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлёв (партия "Родина").
Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что у альянса нет планов развертывания на Украине боевых частей, но ряд членов НАТО направили туда военных советников.
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"Любые иностранные наёмники, в каком бы статусе они ни находились, военные советники или, как часто бывает, представители гуманитарной организации, но почему-то с автоматом наперевес - непременно будут нами уничтожены", - сказал Журавлёв.
Он также подчеркнул, что западное вооружение и бойцы на Украине вызывают у российских военнослужащих особое отношение. "У российских бойцов это вызывает даже дополнительный азарт: сжечь британский Challenger, который прежде считался непобедимым, накрыть огнем подразделение, скажем, французов, которые весь мир стараются убедить в том, что их на Украине нет... Такие успешные действия бывают и против генералитета НАТО, который, безусловно, напрямую командует ВСУ. Прямое попадание "Кинжала" в какой-нибудь подземный бункер на Западной Украине, а потом по всему миру хоронят высокопоставленных офицеров альянса, делая вид, что они погибли во время похода в горы или вертолетной прогулки", - отметил он.
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Минобороны РФ не раз заявляло об уничтожении наемников из стран НАТО и фиксировало их присутствие в зоне СВО. В частности, в конце 2023 года на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ министр обороны РФ Сергей Шойгу отмечал, что с начала спецоперации уничтожено свыше 5,8 тысячи иностранных боевиков, в том числе из стран НАТО: 1427 - из Польши, 466 - из США и 344 - из Великобритании.
В апреле координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщал в результате удара российских военных рядом с расположением ВСУ в Славянске есть раненые французские наёмники, их, скорее всего, увезли в Павлоград на машинах скорой помощи.
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