https://ria.ru/20240422/naemniki-1941479326.html

Любых иностранных наемников на Украине будут уничтожать, заявили в Госдуме

Любых иностранных наемников на Украине будут уничтожать, заявили в Госдуме - РИА Новости, 22.04.2024

Любых иностранных наемников на Украине будут уничтожать, заявили в Госдуме

Любые иностранные наёмники, в каком бы статусе они ни находились на Украине, в том числе в статусе советников, будут уничтожены, заявил РИА Новости первый... РИА Новости, 22.04.2024

2024-04-22T12:19

2024-04-22T12:19

2024-04-22T12:35

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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Любые иностранные наёмники, в каком бы статусе они ни находились на Украине, в том числе в статусе советников, будут уничтожены, заявил РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлёв (партия "Родина"). Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что у альянса нет планов развертывания на Украине боевых частей, но ряд членов НАТО направили туда военных советников. "Любые иностранные наёмники, в каком бы статусе они ни находились, военные советники или, как часто бывает, представители гуманитарной организации, но почему-то с автоматом наперевес - непременно будут нами уничтожены", - сказал Журавлёв. Он также подчеркнул, что западное вооружение и бойцы на Украине вызывают у российских военнослужащих особое отношение. "У российских бойцов это вызывает даже дополнительный азарт: сжечь британский Challenger, который прежде считался непобедимым, накрыть огнем подразделение, скажем, французов, которые весь мир стараются убедить в том, что их на Украине нет... Такие успешные действия бывают и против генералитета НАТО, который, безусловно, напрямую командует ВСУ. Прямое попадание "Кинжала" в какой-нибудь подземный бункер на Западной Украине, а потом по всему миру хоронят высокопоставленных офицеров альянса, делая вид, что они погибли во время похода в горы или вертолетной прогулки", - отметил он. Минобороны РФ не раз заявляло об уничтожении наемников из стран НАТО и фиксировало их присутствие в зоне СВО. В частности, в конце 2023 года на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ министр обороны РФ Сергей Шойгу отмечал, что с начала спецоперации уничтожено свыше 5,8 тысячи иностранных боевиков, в том числе из стран НАТО: 1427 - из Польши, 466 - из США и 344 - из Великобритании. В апреле координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщал в результате удара российских военных рядом с расположением ВСУ в Славянске есть раненые французские наёмники, их, скорее всего, увезли в Павлоград на машинах скорой помощи.

https://ria.ru/20240228/interventsiya-1929841955.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

украина, в мире, вооруженные силы украины, россия, госдума рф, алексей журавлев