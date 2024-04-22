https://ria.ru/20240422/muzeynyemarshruty-1941438378.html

Старт нового сезона проекта "Музейные маршруты России"

Старт нового сезона проекта "Музейные маршруты России" - РИА Новости, 22.04.2024

Старт нового сезона проекта "Музейные маршруты России"

22 апреля в 13:00 в мультимедийном пресс-центра МИА "Россия сегодня" пройдет пресс-конференция, посвящена новому сезону федерального проекта министерства... РИА Новости, 22.04.2024

2024-04-22T10:25

2024-04-22T10:25

2024-04-22T14:23

музейные маршруты россии

министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)

елизавета лихачева

михаил пиотровский

гмии (пушкинский музей)

государственный эрмитаж

музей москвы

елена вартанова

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/16/1941429587_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_bdccec7b0b526b763ad0e32fdc33829f.jpg

22 апреля в 13:00 в мультимедийном пресс-центра МИА "Россия сегодня" пройдет пресс-конференция, посвящена новому сезону федерального проекта министерства культуры РФ "Музейные маршруты России".Участники: – Харламова Елена Михайловна, директор Департамента музеев и внешних связей минкультуры РФ;– Трапкова Анна Владимировна, генеральный директор Музея Москвы;– Лихачева Елизавета Станиславна, директор ГМИИ им.А.С.Пушкина; – Вартанова Елена Леонидовна, декан Факультета журналистики МГУ им.М.В. Ломоносова;– Шалай Виктор Алексеевич, директор Музея истории Дальнего Востока им.В.К.Арсеньева; – Пиотровский Михаил Борисович (онлайн), директор Государственного Эрмитажа и Председатель Союза музеев России.На сегодняшний день "Музейные маршруты России" – ведущий проект министерства культуры РФ в области музейного дела. Мероприятия объединяют лидеров музейного сообщества, проект стал площадкой для развития межмузейного сотрудничества, запуска новых инициатив, появления новых проектов. В этом году "Музейные маршруты России" трансформировались и перешли на новый уровень. Стратегические сессии пройдут в республиках Татарстан, Дагестан, Бурятия и Чечня под кураторством ведущих руководителей музеев России. Также в Нижнем Новгороде пройдет специальная сессия по работе с пресс-службами музеев.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

LIVE: Пресс-конференция нового сезона проекта Министерства культуры "Музейные маршруты России" LIVE: Пресс-конференция нового сезона проекта Министерства культуры "Музейные маршруты России" 2024-04-22T10:25 true PT79M35S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

министерство культуры российской федерации (минкультуры россии), елизавета лихачева, михаил пиотровский, гмии (пушкинский музей) , государственный эрмитаж, музей москвы, елена вартанова, видео