https://ria.ru/20240422/muzeynyemarshruty-1941438378.html
Старт нового сезона проекта "Музейные маршруты России"
Старт нового сезона проекта "Музейные маршруты России" - РИА Новости, 22.04.2024
Старт нового сезона проекта "Музейные маршруты России"
22 апреля в 13:00 в мультимедийном пресс-центра МИА "Россия сегодня" пройдет пресс-конференция, посвящена новому сезону федерального проекта министерства... РИА Новости, 22.04.2024
2024-04-22T10:25
2024-04-22T10:25
2024-04-22T14:23
музейные маршруты россии
министерство культуры российской федерации (минкультуры россии)
елизавета лихачева
михаил пиотровский
гмии (пушкинский музей)
государственный эрмитаж
музей москвы
елена вартанова
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22 апреля в 13:00 в мультимедийном пресс-центра МИА "Россия сегодня" пройдет пресс-конференция, посвящена новому сезону федерального проекта министерства культуры РФ "Музейные маршруты России".Участники: – Харламова Елена Михайловна, директор Департамента музеев и внешних связей минкультуры РФ;– Трапкова Анна Владимировна, генеральный директор Музея Москвы;– Лихачева Елизавета Станиславна, директор ГМИИ им.А.С.Пушкина; – Вартанова Елена Леонидовна, декан Факультета журналистики МГУ им.М.В. Ломоносова;– Шалай Виктор Алексеевич, директор Музея истории Дальнего Востока им.В.К.Арсеньева; – Пиотровский Михаил Борисович (онлайн), директор Государственного Эрмитажа и Председатель Союза музеев России.На сегодняшний день "Музейные маршруты России" – ведущий проект министерства культуры РФ в области музейного дела. Мероприятия объединяют лидеров музейного сообщества, проект стал площадкой для развития межмузейного сотрудничества, запуска новых инициатив, появления новых проектов. В этом году "Музейные маршруты России" трансформировались и перешли на новый уровень. Стратегические сессии пройдут в республиках Татарстан, Дагестан, Бурятия и Чечня под кураторством ведущих руководителей музеев России. Также в Нижнем Новгороде пройдет специальная сессия по работе с пресс-службами музеев.
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LIVE: Пресс-конференция нового сезона проекта Министерства культуры "Музейные маршруты России"
LIVE: Пресс-конференция нового сезона проекта Министерства культуры "Музейные маршруты России"
2024-04-22T10:25
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PT79M35S
РИА Новости
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министерство культуры российской федерации (минкультуры россии), елизавета лихачева, михаил пиотровский, гмии (пушкинский музей) , государственный эрмитаж, музей москвы, елена вартанова, видео
Музейные маршруты России, Министерство культуры Российской Федерации (Минкультуры России), Елизавета Лихачева, Михаил Пиотровский, ГМИИ (Пушкинский музей) , Государственный Эрмитаж, Музей Москвы, Елена Вартанова
22 апреля в 13:00 в мультимедийном пресс-центра МИА "Россия сегодня" пройдет пресс-конференция, посвящена новому сезону федерального проекта министерства культуры РФ "Музейные маршруты России".
– Харламова Елена Михайловна, директор Департамента музеев и внешних связей минкультуры РФ;
– Трапкова Анна Владимировна, генеральный директор Музея Москвы;
– Лихачева Елизавета Станиславна, директор ГМИИ им.А.С.Пушкина;
– Вартанова Елена Леонидовна, декан Факультета журналистики МГУ им.М.В. Ломоносова;
– Шалай Виктор Алексеевич, директор Музея истории Дальнего Востока им.В.К.Арсеньева;
– Пиотровский Михаил Борисович (онлайн), директор Государственного Эрмитажа и Председатель Союза музеев России.
На сегодняшний день "Музейные маршруты России" – ведущий проект министерства культуры РФ в области музейного дела. Мероприятия объединяют лидеров музейного сообщества, проект стал площадкой для развития межмузейного сотрудничества, запуска новых инициатив, появления новых проектов. В этом году "Музейные маршруты России" трансформировались и перешли на новый уровень. Стратегические сессии пройдут в республиках Татарстан, Дагестан, Бурятия и Чечня под кураторством ведущих руководителей музеев России. Также в Нижнем Новгороде пройдет специальная сессия по работе с пресс-службами музеев.