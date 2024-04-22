https://ria.ru/20240422/most-1941420830.html

Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновили

Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновили - РИА Новости, 22.04.2024

Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновили

Движение автотранспорта по Крымскому мосту, перекрытое утром в понедельник, возобновлено, ограничение продлилось одиннадцать минут, сообщает оперативный... РИА Новости, 22.04.2024

2024-04-22T08:33

2024-04-22T08:33

2024-04-22T08:33

крымский мост

общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 22 апр – РИА Новости. Движение автотранспорта по Крымскому мосту, перекрытое утром в понедельник, возобновлено, ограничение продлилось одиннадцать минут, сообщает оперативный Telegram-канал инфоцентра о ситуации на автоподходах к мосту. Движение перекрыли в 8.10 мск. Причины не назывались. "Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено", - говорится в сообщении, опубликованном в 8.21 мск.

https://ria.ru/20240414/sun-1939987962.html

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крымский мост, общество