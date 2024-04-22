https://ria.ru/20240422/most-1941420830.html
Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновили
Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновили - РИА Новости, 22.04.2024
Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновили
Движение автотранспорта по Крымскому мосту, перекрытое утром в понедельник, возобновлено, ограничение продлилось одиннадцать минут, сообщает оперативный... РИА Новости, 22.04.2024
2024-04-22T08:33
2024-04-22T08:33
2024-04-22T08:33
крымский мост
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/01/1930497436_0:95:3471:2047_1920x0_80_0_0_b17e12d7fbdd02957f468801a2efcf06.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 22 апр – РИА Новости. Движение автотранспорта по Крымскому мосту, перекрытое утром в понедельник, возобновлено, ограничение продлилось одиннадцать минут, сообщает оперативный Telegram-канал инфоцентра о ситуации на автоподходах к мосту. Движение перекрыли в 8.10 мск. Причины не назывались. "Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено", - говорится в сообщении, опубликованном в 8.21 мск.
https://ria.ru/20240414/sun-1939987962.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/01/1930497436_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_5d9e3499f80c45608e7231b319d148db.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крымский мост, общество
Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновили
Крымский мост открыли для движения транспорта спустя 11 минут