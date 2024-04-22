https://ria.ru/20240422/moskva-1941465648.html
Бирюков: половодье в московском регионе прошло штатно
Бирюков: половодье в московском регионе прошло штатно - РИА Новости, 22.04.2024
Бирюков: половодье в московском регионе прошло штатно
Половодье в столичном регионе прошло штатно, все водохранилища заполнены в необходимом объеме, сообщил журналистам в понедельник заместитель мэра Москвы Петр... РИА Новости, 22.04.2024
2024-04-22T11:35
2024-04-22T11:35
2024-04-22T11:35
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Половодье в столичном регионе прошло штатно, все водохранилища заполнены в необходимом объеме, сообщил журналистам в понедельник заместитель мэра Москвы Петр Бирюков. "Заключительная фаза весеннего половодья завершена, в настоящее время на всей водосборной территории наблюдается снижение уровня рек. В связи с этим гидротехнические сооружения переведены на обычный режим работы. Все 15 водохранилищ, обеспечивающих водой Москву, заполнены до плановых отметок, что позволит организовать бесперебойное качественное водоснабжение города", - отметил Бирюков. Заместитель мэра подчеркнул, что на сегодняшний день водохранилища наполнены примерно на 92% от общего объёма. "Подготовка к половодью была организована заранее, в частности, регулярно проводились мониторинг снегозапасов и все необходимые мероприятия на водохранилищах, гидроузлах, станциях водоподготовки, сооружениях канализации, городской водосточной сети. Был утвержден специальный регламент, в нём закреплены зоны ответственности служб, опредёлен чёткий алгоритм действий при прохождении половодья, предусмотрен круглосуточный обмен оперативной информацией о развитии гидрологической ситуации", - пояснил Бирюков. Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что подачу воды для столичного региона обеспечивают 15 водохранилищ в составе двух систем - Москворецко-Вазузской и Волжской, общая площадь водосборной территории составляет более 50 тысяч квадратных километров. Пополнение запасов возможно только за счёт естественного притока, его основная доля формируется во время весеннего половодья и дождевых паводков.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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москва, петр бирюков, городское хозяйство москвы
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Петр Бирюков, Городское хозяйство Москвы
МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Половодье в столичном регионе прошло штатно, все водохранилища заполнены в необходимом объеме, сообщил журналистам в понедельник заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.
"Заключительная фаза весеннего половодья завершена, в настоящее время на всей водосборной территории наблюдается снижение уровня рек. В связи с этим гидротехнические сооружения переведены на обычный режим работы. Все 15 водохранилищ, обеспечивающих водой Москву, заполнены до плановых отметок, что позволит организовать бесперебойное качественное водоснабжение города", - отметил Бирюков.
Заместитель мэра подчеркнул, что на сегодняшний день водохранилища наполнены примерно на 92% от общего объёма.
"Подготовка к половодью была организована заранее, в частности, регулярно проводились мониторинг снегозапасов и все необходимые мероприятия на водохранилищах, гидроузлах, станциях водоподготовки, сооружениях канализации, городской водосточной сети. Был утвержден специальный регламент, в нём закреплены зоны ответственности служб, опредёлен чёткий алгоритм действий при прохождении половодья, предусмотрен круглосуточный обмен оперативной информацией о развитии гидрологической ситуации", - пояснил Бирюков.
Глава комплекса городского хозяйства напомнил, что подачу воды для столичного региона обеспечивают 15 водохранилищ в составе двух систем - Москворецко-Вазузской и Волжской
, общая площадь водосборной территории составляет более 50 тысяч квадратных километров. Пополнение запасов возможно только за счёт естественного притока, его основная доля формируется во время весеннего половодья и дождевых паводков.