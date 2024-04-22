https://ria.ru/20240422/moshenniki-1941473728.html

В Москве телефонные мошенники похитили у пенсионерки 11 миллионов рублей

В Москве телефонные мошенники похитили у пенсионерки 11 миллионов рублей - РИА Новости, 22.04.2024

В Москве телефонные мошенники похитили у пенсионерки 11 миллионов рублей

Телефонные мошенники в течение трех месяцев похитили у пенсионерки более 11 миллионов рублей, убедив ее продать квартиру и взять кредиты в Москве, возбуждено... РИА Новости, 22.04.2024

2024-04-22T11:59

2024-04-22T11:59

2024-04-22T12:01

происшествия

москва

россия

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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Телефонные мошенники в течение трех месяцев похитили у пенсионерки более 11 миллионов рублей, убедив ее продать квартиру и взять кредиты в Москве, возбуждено уголовное дело, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах. По словам собеседника агентства, аферисты с января по апрель звонили пенсионерке 1951 года рождения и, представляясь сотрудниками ЦБ РФ, убедили ее оформить кредиты на 300 тысяч рублей, а также перевести им все свои сбережения - свыше 1,2 миллиона рублей. "Однако на этом преступники не остановились. Они вынудили пенсионерку продать свою квартиру, а полученные деньги вновь перевести им. Таким образом, сумма ущерба превысила 11 миллионов рублей", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что по данному факту расследуется дело о мошенничестве в особо крупном размере.

https://ria.ru/20240407/moshenniki-1938393934.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, москва, россия