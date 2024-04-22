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В Москве телефонные мошенники похитили у пенсионерки 11 миллионов рублей - РИА Новости, 22.04.2024
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11:59 22.04.2024 (обновлено: 12:01 22.04.2024)
https://ria.ru/20240422/moshenniki-1941473728.html
В Москве телефонные мошенники похитили у пенсионерки 11 миллионов рублей
В Москве телефонные мошенники похитили у пенсионерки 11 миллионов рублей - РИА Новости, 22.04.2024
В Москве телефонные мошенники похитили у пенсионерки 11 миллионов рублей
Телефонные мошенники в течение трех месяцев похитили у пенсионерки более 11 миллионов рублей, убедив ее продать квартиру и взять кредиты в Москве, возбуждено... РИА Новости, 22.04.2024
2024-04-22T11:59
2024-04-22T12:01
происшествия
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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Телефонные мошенники в течение трех месяцев похитили у пенсионерки более 11 миллионов рублей, убедив ее продать квартиру и взять кредиты в Москве, возбуждено уголовное дело, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах. По словам собеседника агентства, аферисты с января по апрель звонили пенсионерке 1951 года рождения и, представляясь сотрудниками ЦБ РФ, убедили ее оформить кредиты на 300 тысяч рублей, а также перевести им все свои сбережения - свыше 1,2 миллиона рублей. "Однако на этом преступники не остановились. Они вынудили пенсионерку продать свою квартиру, а полученные деньги вновь перевести им. Таким образом, сумма ущерба превысила 11 миллионов рублей", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что по данному факту расследуется дело о мошенничестве в особо крупном размере.
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происшествия, москва, россия
Происшествия, Москва, Россия
В Москве телефонные мошенники похитили у пенсионерки 11 миллионов рублей

Телефонные мошенники за 4 месяца похитили у московской пенсионерки 11 млн руб

© iStock.com / Prostock-StudioПожилая женщина держит смартфон
Пожилая женщина держит смартфон - РИА Новости, 1920, 22.04.2024
© iStock.com / Prostock-Studio
Пожилая женщина держит смартфон. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Телефонные мошенники в течение трех месяцев похитили у пенсионерки более 11 миллионов рублей, убедив ее продать квартиру и взять кредиты в Москве, возбуждено уголовное дело, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах.
По словам собеседника агентства, аферисты с января по апрель звонили пенсионерке 1951 года рождения и, представляясь сотрудниками ЦБ РФ, убедили ее оформить кредиты на 300 тысяч рублей, а также перевести им все свои сбережения - свыше 1,2 миллиона рублей.
«
"Однако на этом преступники не остановились. Они вынудили пенсионерку продать свою квартиру, а полученные деньги вновь перевести им. Таким образом, сумма ущерба превысила 11 миллионов рублей", - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что по данному факту расследуется дело о мошенничестве в особо крупном размере.
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