https://ria.ru/20240422/moshenniki-1941473728.html
В Москве телефонные мошенники похитили у пенсионерки 11 миллионов рублей
В Москве телефонные мошенники похитили у пенсионерки 11 миллионов рублей - РИА Новости, 22.04.2024
В Москве телефонные мошенники похитили у пенсионерки 11 миллионов рублей
Телефонные мошенники в течение трех месяцев похитили у пенсионерки более 11 миллионов рублей, убедив ее продать квартиру и взять кредиты в Москве, возбуждено... РИА Новости, 22.04.2024
2024-04-22T11:59
2024-04-22T11:59
2024-04-22T12:01
происшествия
москва
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/07/1925930838_149:317:2889:1858_1920x0_80_0_0_3b70008415cfb8a45bfd722019a3e10f.jpg
МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Телефонные мошенники в течение трех месяцев похитили у пенсионерки более 11 миллионов рублей, убедив ее продать квартиру и взять кредиты в Москве, возбуждено уголовное дело, рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах. По словам собеседника агентства, аферисты с января по апрель звонили пенсионерке 1951 года рождения и, представляясь сотрудниками ЦБ РФ, убедили ее оформить кредиты на 300 тысяч рублей, а также перевести им все свои сбережения - свыше 1,2 миллиона рублей. "Однако на этом преступники не остановились. Они вынудили пенсионерку продать свою квартиру, а полученные деньги вновь перевести им. Таким образом, сумма ущерба превысила 11 миллионов рублей", - сказал собеседник агентства. Он добавил, что по данному факту расследуется дело о мошенничестве в особо крупном размере.
https://ria.ru/20240407/moshenniki-1938393934.html
москва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/07/1925930838_232:125:2669:1953_1920x0_80_0_0_e75d3b654be13abf9180ffe439261686.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, россия
Происшествия, Москва, Россия
В Москве телефонные мошенники похитили у пенсионерки 11 миллионов рублей
Телефонные мошенники за 4 месяца похитили у московской пенсионерки 11 млн руб