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В Ишиме ликвидировали еще одну протечку на дамбе - РИА Новости, 22.04.2024
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02:15 22.04.2024 (обновлено: 02:20 22.04.2024)
https://ria.ru/20240422/moor-1941407365.html
В Ишиме ликвидировали еще одну протечку на дамбе
В Ишиме ликвидировали еще одну протечку на дамбе - РИА Новости, 22.04.2024
В Ишиме ликвидировали еще одну протечку на дамбе
Еще одну протечку ликвидировали на дамбе в Ишиме, сообщил губернатор Александр Моор. РИА Новости, 22.04.2024
2024-04-22T02:15
2024-04-22T02:20
происшествия
ишим (река)
тюменская область
александр моор
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
наводнения в россии — 2024
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Еще одну протечку ликвидировали на дамбе в Ишиме, сообщил губернатор Александр Моор. Ранее руководитель спорткомплекса "Локомотив", ответственный за патрулирование дамбы в восточной части города, Виталий Бузунов сообщал, что круглосуточное дежурство организовано в Ишиме Тюменской области на дамбах, защищающих город от половодья на реке Ишим. Поясняя важность патрулирования, Бузунов рассказал, что два дня назад патруль обнаружил протечку, благодаря этому удалось предотвратить возможное затопление. "Между пешеходным и автомобильным мостами патруль вовремя заметил протечку. Курсанты ТВВИКУ оперативно укрепили место мешками с песком", - написал Моор в Telegram-канале. Режим ЧС по паводку в Тюменской области ввели 8 апреля. Превышение исторических максимумов по уровню воды ожидается на реках Ишим и Тобол. Согласно данным гидрологического бюллетеня, опубликованного в Telegram-канале правительства, к 18.00 мск 21 апреля уровень воды в реке Ишим составлял 1061 сантиметр. По сведениям МЧС РФ, из населенных пунктов, которым грозит затопление, эвакуированы более трех тысяч человек, 418 – в пункты временного размещения. В 17 населенных пунктах региона и 4 СНТ подтоплено 98 домов, 444 дачных дома, 646 приусадебных участков. Общая группировка сил и средств, задействованных на борьбе с паводком, – более 3100 человек и 742 единицы техники.
https://ria.ru/20240403/pavodki-1937665586.html
ишим (река)
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Укрепление и подъем насыпи для защиты от половодья в городе Ишиме
Укрепление и подъем насыпи ведется на улице Радищева в городе Ишиме Тюменской области, чтобы защитить лицей, дворы и дома от половодья на реке Ишим.
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происшествия, ишим (река), тюменская область, александр моор, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), наводнения в россии — 2024
Происшествия, Ишим (река), Тюменская область, Александр Моор, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Наводнения в России — 2024
В Ишиме ликвидировали еще одну протечку на дамбе

Моор: в Ишиме оперативно укрепили место протечки на дамбе мешками с песком

© Фото : пресс-служба губернатора Тюменской областиСтроительство насыпей для защиты населенных пунктов Ишимского района Тюменской области
Строительство насыпей для защиты населенных пунктов Ишимского района Тюменской области - РИА Новости, 1920, 22.04.2024
© Фото : пресс-служба губернатора Тюменской области
Строительство насыпей для защиты населенных пунктов Ишимского района Тюменской области. Архивное фото
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Еще одну протечку ликвидировали на дамбе в Ишиме, сообщил губернатор Александр Моор.
Ранее руководитель спорткомплекса "Локомотив", ответственный за патрулирование дамбы в восточной части города, Виталий Бузунов сообщал, что круглосуточное дежурство организовано в Ишиме Тюменской области на дамбах, защищающих город от половодья на реке Ишим. Поясняя важность патрулирования, Бузунов рассказал, что два дня назад патруль обнаружил протечку, благодаря этому удалось предотвратить возможное затопление.
"Между пешеходным и автомобильным мостами патруль вовремя заметил протечку. Курсанты ТВВИКУ оперативно укрепили место мешками с песком", - написал Моор в Telegram-канале.
Режим ЧС по паводку в Тюменской области ввели 8 апреля. Превышение исторических максимумов по уровню воды ожидается на реках Ишим и Тобол. Согласно данным гидрологического бюллетеня, опубликованного в Telegram-канале правительства, к 18.00 мск 21 апреля уровень воды в реке Ишим составлял 1061 сантиметр.
По сведениям МЧС РФ, из населенных пунктов, которым грозит затопление, эвакуированы более трех тысяч человек, 418 – в пункты временного размещения. В 17 населенных пунктах региона и 4 СНТ подтоплено 98 домов, 444 дачных дома, 646 приусадебных участков. Общая группировка сил и средств, задействованных на борьбе с паводком, – более 3100 человек и 742 единицы техники.
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ПроисшествияИшим (река)Тюменская областьАлександр МоорМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Наводнения в России — 2024
 
 
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