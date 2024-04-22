https://ria.ru/20240422/moor-1941407365.html

В Ишиме ликвидировали еще одну протечку на дамбе

В Ишиме ликвидировали еще одну протечку на дамбе - РИА Новости, 22.04.2024

В Ишиме ликвидировали еще одну протечку на дамбе

Еще одну протечку ликвидировали на дамбе в Ишиме, сообщил губернатор Александр Моор. РИА Новости, 22.04.2024

2024-04-22T02:15

2024-04-22T02:15

2024-04-22T02:20

происшествия

ишим (река)

тюменская область

александр моор

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

наводнения в россии — 2024

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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Еще одну протечку ликвидировали на дамбе в Ишиме, сообщил губернатор Александр Моор. Ранее руководитель спорткомплекса "Локомотив", ответственный за патрулирование дамбы в восточной части города, Виталий Бузунов сообщал, что круглосуточное дежурство организовано в Ишиме Тюменской области на дамбах, защищающих город от половодья на реке Ишим. Поясняя важность патрулирования, Бузунов рассказал, что два дня назад патруль обнаружил протечку, благодаря этому удалось предотвратить возможное затопление. "Между пешеходным и автомобильным мостами патруль вовремя заметил протечку. Курсанты ТВВИКУ оперативно укрепили место мешками с песком", - написал Моор в Telegram-канале. Режим ЧС по паводку в Тюменской области ввели 8 апреля. Превышение исторических максимумов по уровню воды ожидается на реках Ишим и Тобол. Согласно данным гидрологического бюллетеня, опубликованного в Telegram-канале правительства, к 18.00 мск 21 апреля уровень воды в реке Ишим составлял 1061 сантиметр. По сведениям МЧС РФ, из населенных пунктов, которым грозит затопление, эвакуированы более трех тысяч человек, 418 – в пункты временного размещения. В 17 населенных пунктах региона и 4 СНТ подтоплено 98 домов, 444 дачных дома, 646 приусадебных участков. Общая группировка сил и средств, задействованных на борьбе с паводком, – более 3100 человек и 742 единицы техники.

https://ria.ru/20240403/pavodki-1937665586.html

ишим (река)

тюменская область

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Укрепление и подъем насыпи для защиты от половодья в городе Ишиме Укрепление и подъем насыпи ведется на улице Радищева в городе Ишиме Тюменской области, чтобы защитить лицей, дворы и дома от половодья на реке Ишим. 2024-04-22T02:15 true PT1M15S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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происшествия, ишим (река), тюменская область, александр моор, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), наводнения в россии — 2024