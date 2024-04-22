https://ria.ru/20240422/moldaviya-1941503919.html

Шор рассказал, как спецслужбы Молдавии пытались его дискредитировать

Шор рассказал, как спецслужбы Молдавии пытались его дискредитировать - РИА Новости, 22.04.2024

Шор рассказал, как спецслужбы Молдавии пытались его дискредитировать

Молдавский оппозиционный политик Илан Шор заявил, что Служба информации и безопасности (СИБ) Молдавии готовили схему по его дискредитации, но эта "многоходовка... РИА Новости, 22.04.2024

2024-04-22T13:33

2024-04-22T13:33

2024-04-22T13:33

в мире

молдавия

илан шор

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КИШИНЕВ, 22 апр - РИА Новости. Молдавский оппозиционный политик Илан Шор заявил, что Служба информации и безопасности (СИБ) Молдавии готовили схему по его дискредитации, но эта "многоходовка по криптовалюте" провалилась. "Сотрудники СИБ устроили многоходовку и создали целую схему, чтобы подставить меня с криптовалютой. Но у них ничего не получилось. Мы знаем всю схему, мы знаем имена. И мы готовы сделать эту историю достоянием общественности", - приводит слова Шора его пресс-служба. Шор обратил внимание, что имеет доказательства причастности СИБ к названным действиям. "Кто он, кукловод из СИБ, и как богатеет за наш с вами счет, узнаете на следующей неделе", — добавил Шор. В Молдавии оппозиция с мая 2022 года проводит антиправительственные акции протеста, настаивая на отставке кабмина и президента Майи Санду, которая является неформальным лидером правящей партии ПДС. Манифестанты обвиняют власти страны в неспособности справиться с кризисом в экономике и энергосекторе, а также в давлении на оппозицию. В результате действий властей в стране была запрещена оппозиционная партия "Шор", представители ряда других политформирований, в том числе Партии социалистов, партий "Возрождение" и "Шанс", регулярно сталкиваются с обысками и задержанием своих сторонников.

https://ria.ru/20230921/moldaviya-1897816660.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, молдавия, илан шор