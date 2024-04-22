В Молдавии хотят усложнить получение гражданства для уроженцев России
В Молдавии до конца мая представят более жесткий законопроект о гражданстве
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПрохожие у здания Правительства Молдавии в Кишиневе
Прохожие у здания Правительства Молдавии в Кишиневе. Архивное фото
КИШИНЕВ, 22 апр - РИА Новости. Агентство госуслуг Молдавии до конца мая представит правительству республики более жесткий проект закона о гражданстве, который обяжет соискателей сдавать экзамен на знание государственного языка, что создаст сложности для уроженцев России, считает директор ведомства Мирча Ешану в эфире телеканала TV8.
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"Мы работаем над новым законом. Я уверен, что мы до конца мая представим правительству новый закон о гражданстве. Он будет более жестким. Я не исключаю, что в новом законе будет вопрос (обязательного знания госязыка - ред.)", - заявил Ешану.
По его словам, на сегодняшний день при восстановлении гражданства нет необходимости подтверждать знание государственного языка. Власти планируют это исправить. "Я отдаю себе отчет, что для тех, кто родился в России и всю жизнь прожил там, это будет сложно. Но в нынешних региональных условиях не думаю, что это обязательно плохое решение", - сказал Ешану.
По данным молдавского Агентства госуслуг, с февраля 2022 года и до сентября 2023 года на получение гражданства Молдавии подали около 9 тысяч граждан России. При этом за последние два года 70% заявлений о получении гражданства Молдавии подали граждане России и 20% — граждане Украины.
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