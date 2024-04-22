https://ria.ru/20240422/mobilizatsiya-1941488386.html

Киев будет ужесточать ограничения для усиления мобилизации, заявил Азаров

Киев будет ужесточать ограничения для усиления мобилизации, заявил Азаров - РИА Новости, 22.04.2024

Киев будет ужесточать ограничения для усиления мобилизации, заявил Азаров

Власти Украины продолжают разрабатывать новые ограничения и планируют ужесточить нормы, уже прописанные в законе об усилении мобилизации, заявил бывший... РИА Новости, 22.04.2024

2024-04-22T12:48

2024-04-22T12:48

2024-04-22T12:48

специальная военная операция на украине

в мире

украина

николай азаров (политик)

владимир зеленский

александр сырский

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 22 апр – РИА Новости. Власти Украины продолжают разрабатывать новые ограничения и планируют ужесточить нормы, уже прописанные в законе об усилении мобилизации, заявил бывший премьер-министр страны Николай Азаров в своем Telegram-канале. "Проголосованный Радой и подписанный Зеленским закон об усилении мобилизации не станет последним документом по мобилизации. Киевский режим продолжает разрабатывать новые ограничения и планирует ужесточать уже существующие нормы. Этих темпов мобилизации киевскому режиму недостаточно. Он будет делать все для усиления темпов могилизации украинцев", - написал Азаров. По словам Азарова, главком ВСУ Александр Сырский просит офис Владимира Зеленского создать специальное подразделение в полиции, которое будет заниматься исключительно поиском "уклонистов". Зеленский 16 апреля подписал законопроект об усилении мобилизации на Украине. Он вступит в силу 18 мая. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование. Документ также обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления документа в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно явиться в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника", через который также может быть вручена повестка. Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться дата, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения.

https://ria.ru/20240422/svo-1941082047.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, николай азаров (политик), владимир зеленский, александр сырский, вооруженные силы украины