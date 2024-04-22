Киев будет ужесточать ограничения для усиления мобилизации, заявил Азаров
Азаров: Киев продолжит разрабатывать новые ограничения для могилизации украинцев
© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские военные
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские военные. Архивное фото
МОСКВА, 22 апр – РИА Новости. Власти Украины продолжают разрабатывать новые ограничения и планируют ужесточить нормы, уже прописанные в законе об усилении мобилизации, заявил бывший премьер-министр страны Николай Азаров в своем Telegram-канале.
"Проголосованный Радой и подписанный Зеленским закон об усилении мобилизации не станет последним документом по мобилизации. Киевский режим продолжает разрабатывать новые ограничения и планирует ужесточать уже существующие нормы. Этих темпов мобилизации киевскому режиму недостаточно. Он будет делать все для усиления темпов могилизации украинцев", - написал Азаров.
По словам Азарова, главком ВСУ Александр Сырский просит офис Владимира Зеленского создать специальное подразделение в полиции, которое будет заниматься исключительно поиском "уклонистов".
Зеленский 16 апреля подписал законопроект об усилении мобилизации на Украине. Он вступит в силу 18 мая. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.
Документ также обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления документа в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно явиться в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника", через который также может быть вручена повестка. Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться дата, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения.