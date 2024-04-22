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Киев будет ужесточать ограничения для усиления мобилизации, заявил Азаров - РИА Новости, 22.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:48 22.04.2024
https://ria.ru/20240422/mobilizatsiya-1941488386.html
Киев будет ужесточать ограничения для усиления мобилизации, заявил Азаров
Киев будет ужесточать ограничения для усиления мобилизации, заявил Азаров - РИА Новости, 22.04.2024
Киев будет ужесточать ограничения для усиления мобилизации, заявил Азаров
Власти Украины продолжают разрабатывать новые ограничения и планируют ужесточить нормы, уже прописанные в законе об усилении мобилизации, заявил бывший... РИА Новости, 22.04.2024
2024-04-22T12:48
2024-04-22T12:48
специальная военная операция на украине
в мире
украина
николай азаров (политик)
владимир зеленский
александр сырский
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 22 апр – РИА Новости. Власти Украины продолжают разрабатывать новые ограничения и планируют ужесточить нормы, уже прописанные в законе об усилении мобилизации, заявил бывший премьер-министр страны Николай Азаров в своем Telegram-канале. "Проголосованный Радой и подписанный Зеленским закон об усилении мобилизации не станет последним документом по мобилизации. Киевский режим продолжает разрабатывать новые ограничения и планирует ужесточать уже существующие нормы. Этих темпов мобилизации киевскому режиму недостаточно. Он будет делать все для усиления темпов могилизации украинцев", - написал Азаров. По словам Азарова, главком ВСУ Александр Сырский просит офис Владимира Зеленского создать специальное подразделение в полиции, которое будет заниматься исключительно поиском "уклонистов". Зеленский 16 апреля подписал законопроект об усилении мобилизации на Украине. Он вступит в силу 18 мая. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование. Документ также обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления документа в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно явиться в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника", через который также может быть вручена повестка. Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться дата, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения.
https://ria.ru/20240422/svo-1941082047.html
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в мире, украина, николай азаров (политик), владимир зеленский, александр сырский, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Николай Азаров (политик), Владимир Зеленский, Александр Сырский, Вооруженные силы Украины
Киев будет ужесточать ограничения для усиления мобилизации, заявил Азаров

Азаров: Киев продолжит разрабатывать новые ограничения для могилизации украинцев

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 22.04.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 апр – РИА Новости. Власти Украины продолжают разрабатывать новые ограничения и планируют ужесточить нормы, уже прописанные в законе об усилении мобилизации, заявил бывший премьер-министр страны Николай Азаров в своем Telegram-канале.
"Проголосованный Радой и подписанный Зеленским закон об усилении мобилизации не станет последним документом по мобилизации. Киевский режим продолжает разрабатывать новые ограничения и планирует ужесточать уже существующие нормы. Этих темпов мобилизации киевскому режиму недостаточно. Он будет делать все для усиления темпов могилизации украинцев", - написал Азаров.
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По словам Азарова, главком ВСУ Александр Сырский просит офис Владимира Зеленского создать специальное подразделение в полиции, которое будет заниматься исключительно поиском "уклонистов".
Зеленский 16 апреля подписал законопроект об усилении мобилизации на Украине. Он вступит в силу 18 мая. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.
Документ также обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления документа в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно явиться в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника", через который также может быть вручена повестка. Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться дата, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения.
Мобилизация на Украине
26 декабря 2023, 12:00
Инфографика
Мобилизация на УкраинеПосмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаНиколай Азаров (политик)Владимир ЗеленскийАлександр СырскийВооруженные силы Украины
 
 
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