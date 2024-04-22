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На северо-западе МКАД столкнулись грузовик и легковушка
На северо-западе МКАД столкнулись грузовик и легковушка - РИА Новости, 22.04.2024
На северо-западе МКАД столкнулись грузовик и легковушка
Грузовой и легковой автомобили столкнулись на северо-западе МКАД, после чего один из них отбросило на обочину, движение затруднено, сообщается в Telegram-канале РИА Новости, 22.04.2024
2024-04-22T10:23
2024-04-22T10:23
2024-04-22T11:33
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Грузовой и легковой автомобили столкнулись на северо-западе МКАД, после чего один из них отбросило на обочину, движение затруднено, сообщается в Telegram-канале столичного департамента транспорта. "На 67 километре МКАД, в районе съездов 67А и 67В, столкнулись грузовой и легковой автомобили, после чего один из них отбросило на обочину. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются", - говорится в сообщении. Отмечается, что движение затруднено.
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происшествия, авто, происшествия – радио sputnik
Происшествия, Авто, Происшествия – Радио Sputnik
На северо-западе МКАД столкнулись грузовик и легковушка
На северо-западе МКАД столкнулись грузовик и автомобиль, движение затруднено