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Авиация нанесла удар по опорному пункту ВСУ на Южнодонецком направлении - РИА Новости, 22.04.2024
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05:42 22.04.2024 (обновлено: 09:34 22.04.2024)
https://ria.ru/20240422/minoborony-1941413672.html
Авиация нанесла удар по опорному пункту ВСУ на Южнодонецком направлении
Авиация нанесла удар по опорному пункту ВСУ на Южнодонецком направлении - РИА Новости, 22.04.2024
Авиация нанесла удар по опорному пункту ВСУ на Южнодонецком направлении
Экипажи самолетов Су-34 нанесли удар по подразделениям ВСУ на Южнодонецком направлении, сообщило Минобороны. РИА Новости, 22.04.2024
2024-04-22T05:42
2024-04-22T09:34
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
воздушно-космические силы россии
су-34
безопасность
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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Экипажи самолетов Су-34 нанесли удар по подразделениям ВСУ на Южнодонецком направлении, сообщило Минобороны. "Летный состав Воздушно-космических сил (ВКС) России на самолетах Су-34 выполнил полетное задание по нанесению удара авиационными средствами поражения по подразделениям ВСУ в зоне проведения СВО", — говорится в заявлении. Отмечается, что бомбардировку выполнили по опорному пункту и живой силе противника на Южнодонецком направлении. "Удар наносился фугасными авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК), что позволило нанести точные удары, не входя в зону поражения ПВО противника. После успешного выполнения задания, получив подтверждение об уничтожении важных объектов, экипажи вернулись на аэродром вылета", — сообщили в Минобороны.Армейская авиация в ходе проведения специальной военной операции выполняет задачи по сопровождению колонн, уничтожению бронетехники ВСУ, доставке десанта, военных грузов, авиационной поддержки подразделений, выполняющих задачи в рамках спецоперации.
https://ria.ru/20240420/ukraina-1941276160.html
https://ria.ru/20240414/spetsoperatsiya-1940005400.html
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россия, вооруженные силы украины, воздушно-космические силы россии, су-34, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Воздушно-космические силы России, Су-34, Безопасность
Авиация нанесла удар по опорному пункту ВСУ на Южнодонецком направлении

Минобороны: ВКС нанесли удар по живой силе ВСУ на Южнодонецком направлении

© Минобороны РоссииЭкипажи Су-34 уничтожили командный пункт и живую силу противника на Южно-Донецком направлении
Экипажи Су-34 уничтожили командный пункт и живую силу противника на Южно-Донецком направлении
© Минобороны России
Экипажи Су-34 уничтожили командный пункт и живую силу противника на Южно-Донецком направлении
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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Экипажи самолетов Су-34 нанесли удар по подразделениям ВСУ на Южнодонецком направлении, сообщило Минобороны.
"Летный состав Воздушно-космических сил (ВКС) России на самолетах Су-34 выполнил полетное задание по нанесению удара авиационными средствами поражения по подразделениям ВСУ в зоне проведения СВО", — говорится в заявлении.
Изображение сгенерировано ИИ
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Отмечается, что бомбардировку выполнили по опорному пункту и живой силе противника на Южнодонецком направлении.
"Удар наносился фугасными авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК), что позволило нанести точные удары, не входя в зону поражения ПВО противника. После успешного выполнения задания, получив подтверждение об уничтожении важных объектов, экипажи вернулись на аэродром вылета", — сообщили в Минобороны.
Армейская авиация в ходе проведения специальной военной операции выполняет задачи по сопровождению колонн, уничтожению бронетехники ВСУ, доставке десанта, военных грузов, авиационной поддержки подразделений, выполняющих задачи в рамках спецоперации.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияВооруженные силы УкраиныВоздушно-космические силы РоссииСу-34Безопасность
 
 
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