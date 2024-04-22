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Бурятские десантники заняли опорный пункт ВСУ под Часовым Яром - РИА Новости, 22.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:26 22.04.2024 (обновлено: 09:24 22.04.2024)
https://ria.ru/20240422/minoborony-1941413238.html
Бурятские десантники заняли опорный пункт ВСУ под Часовым Яром
Бурятские десантники заняли опорный пункт ВСУ под Часовым Яром - РИА Новости, 22.04.2024
Бурятские десантники заняли опорный пункт ВСУ под Часовым Яром
Десантники из Бурятии заняли опорный пункт на подступах к Часову Яру в Донбассе и взяли в плен четырех военнослужащих ВСУ, сообщили журналистам в министерстве... РИА Новости, 22.04.2024
2024-04-22T05:26
2024-04-22T09:24
специальная военная операция на украине
россия
донбасс
вооруженные силы украины
воздушно-десантные войска россии
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ЛУГАНСК, 22 апр – РИА Новости. Десантники из Бурятии заняли опорный пункт на подступах к Часову Яру в Донбассе и взяли в плен четырех военнослужащих ВСУ, сообщили журналистам в министерстве обороны РФ. "Соединения Воздушно-десантных войск России из состава южной группировки войск продолжают активные боевые действия на подступах к Часову Яру, улучшая положение по переднему краю. Бронегруппа улан-удэнских десантников на БМД-2 и танках Т-80, действующих в интересах соединения ВДВ, с окраин населенного пункта Ивановское (Красное) отработала по опорному пункту ВСУ, расположенному к западу от села", - сообщили в МО РФ. Уточняется, что во время атаки были уничтожены огневые точки и расчеты гранатометов и минометов. "После работы бронегруппы на захват опорного пункта выдвинулись штурмовые группы забайкальских десантников, которые, проявляя мужество и героизм, огнем из стрелкового оружия и гранатомётов смогли сломить сопротивление оставшихся боевиков ВСУ, занять и зачистить удерживаемый опорный пункт противника. В ходе зачистки опорного пункта в плен сдалось четверо боевиков киевского режима, отказавшиеся сложить оружие были ликвидированы", - сообщили в МО РФ.
https://ria.ru/20240417/desantniki-1940494970.html
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Кадры штурма опорного пункта ВСУ на подступах к Часову Яру в Донбассе
Десантники из Бурятии заняли опорный пункт на подступах к Часову Яру в Донбассе и взяли в плен четырех военнослужащих ВСУ, сообщили в Минобороны.
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россия, донбасс, вооруженные силы украины, воздушно-десантные войска россии, бмд-2, т-80, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Донбасс, Вооруженные силы Украины, Воздушно-десантные войска России, БМД-2, Т-80, Безопасность
Бурятские десантники заняли опорный пункт ВСУ под Часовым Яром

Десантники взяли в плен четверых военнослужащих ВСУ под Часовым Яром

Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 22 апр – РИА Новости. Десантники из Бурятии заняли опорный пункт на подступах к Часову Яру в Донбассе и взяли в плен четырех военнослужащих ВСУ, сообщили журналистам в министерстве обороны РФ.
"Соединения Воздушно-десантных войск России из состава южной группировки войск продолжают активные боевые действия на подступах к Часову Яру, улучшая положение по переднему краю. Бронегруппа улан-удэнских десантников на БМД-2 и танках Т-80, действующих в интересах соединения ВДВ, с окраин населенного пункта Ивановское (Красное) отработала по опорному пункту ВСУ, расположенному к западу от села", - сообщили в МО РФ.
Уточняется, что во время атаки были уничтожены огневые точки и расчеты гранатометов и минометов.
"После работы бронегруппы на захват опорного пункта выдвинулись штурмовые группы забайкальских десантников, которые, проявляя мужество и героизм, огнем из стрелкового оружия и гранатомётов смогли сломить сопротивление оставшихся боевиков ВСУ, занять и зачистить удерживаемый опорный пункт противника. В ходе зачистки опорного пункта в плен сдалось четверо боевиков киевского режима, отказавшиеся сложить оружие были ликвидированы", - сообщили в МО РФ.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияДонбассВооруженные силы УкраиныВоздушно-десантные войска РоссииБМД-2Т-80Безопасность
 
 
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