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Бурятские десантники заняли опорный пункт ВСУ под Часовым Яром

Бурятские десантники заняли опорный пункт ВСУ под Часовым Яром - РИА Новости, 22.04.2024

Бурятские десантники заняли опорный пункт ВСУ под Часовым Яром

Десантники из Бурятии заняли опорный пункт на подступах к Часову Яру в Донбассе и взяли в плен четырех военнослужащих ВСУ, сообщили журналистам в министерстве... РИА Новости, 22.04.2024

2024-04-22T05:26

2024-04-22T05:26

2024-04-22T09:24

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ЛУГАНСК, 22 апр – РИА Новости. Десантники из Бурятии заняли опорный пункт на подступах к Часову Яру в Донбассе и взяли в плен четырех военнослужащих ВСУ, сообщили журналистам в министерстве обороны РФ. "Соединения Воздушно-десантных войск России из состава южной группировки войск продолжают активные боевые действия на подступах к Часову Яру, улучшая положение по переднему краю. Бронегруппа улан-удэнских десантников на БМД-2 и танках Т-80, действующих в интересах соединения ВДВ, с окраин населенного пункта Ивановское (Красное) отработала по опорному пункту ВСУ, расположенному к западу от села", - сообщили в МО РФ. Уточняется, что во время атаки были уничтожены огневые точки и расчеты гранатометов и минометов. "После работы бронегруппы на захват опорного пункта выдвинулись штурмовые группы забайкальских десантников, которые, проявляя мужество и героизм, огнем из стрелкового оружия и гранатомётов смогли сломить сопротивление оставшихся боевиков ВСУ, занять и зачистить удерживаемый опорный пункт противника. В ходе зачистки опорного пункта в плен сдалось четверо боевиков киевского режима, отказавшиеся сложить оружие были ликвидированы", - сообщили в МО РФ.

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Кадры штурма опорного пункта ВСУ на подступах к Часову Яру в Донбассе Десантники из Бурятии заняли опорный пункт на подступах к Часову Яру в Донбассе и взяли в плен четырех военнослужащих ВСУ, сообщили в Минобороны. 2024-04-22T05:26 true PT1M22S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, донбасс, вооруженные силы украины, воздушно-десантные войска россии, бмд-2, т-80, безопасность