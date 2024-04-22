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В Воронеже локализовали пожар в цехе - РИА Новости, 22.04.2024
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10:17 22.04.2024 (обновлено: 10:36 22.04.2024)
https://ria.ru/20240422/mchs-1941440412.html
В Воронеже локализовали пожар в цехе
В Воронеже локализовали пожар в цехе - РИА Новости, 22.04.2024
В Воронеже локализовали пожар в цехе
Два человека пострадали при пожаре на электромеханическом заводе в Воронеже, возгорание локализовано на площади 500 квадратных метров, рассказали РИА Новости в... РИА Новости, 22.04.2024
2024-04-22T10:17
2024-04-22T10:36
происшествия
воронеж
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Два человека пострадали при пожаре на электромеханическом заводе в Воронеже, возгорание локализовано на площади 500 квадратных метров, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России."Площадь пожара составляет 500 квадратных метров. Пострадало два человека", - сказал собеседник агентства.Пожар локализован, добавили в ведомстве.
https://ria.ru/20240422/mchs-1941408574.html
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происшествия, воронеж, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Воронеж, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Воронеже локализовали пожар в цехе

МЧС: В Воронеже локализовали пожар на заводе, двое пострадали

© МЧС РоссииЛиквидация пожара в производственном здании в Воронеже. 22 апреля 2024
Ликвидация пожара в производственном здании в Воронеже. 22 апреля 2024
© МЧС России
Ликвидация пожара в производственном здании в Воронеже. 22 апреля 2024
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Два человека пострадали при пожаре на электромеханическом заводе в Воронеже, возгорание локализовано на площади 500 квадратных метров, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
«
"Площадь пожара составляет 500 квадратных метров. Пострадало два человека", - сказал собеседник агентства.
Пожар локализован, добавили в ведомстве.
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ПроисшествияВоронежМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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