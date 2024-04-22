https://ria.ru/20240422/mchs-1941440412.html

В Воронеже локализовали пожар в цехе

В Воронеже локализовали пожар в цехе - РИА Новости, 22.04.2024

В Воронеже локализовали пожар в цехе

Два человека пострадали при пожаре на электромеханическом заводе в Воронеже, возгорание локализовано на площади 500 квадратных метров, рассказали РИА Новости в... РИА Новости, 22.04.2024

2024-04-22T10:17

2024-04-22T10:17

2024-04-22T10:36

происшествия

воронеж

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/16/1941447427_12:0:828:459_1920x0_80_0_0_39668e8f02ddc5d9d407a03a3f300a8a.jpg

МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Два человека пострадали при пожаре на электромеханическом заводе в Воронеже, возгорание локализовано на площади 500 квадратных метров, рассказали РИА Новости в пресс-службе МЧС России."Площадь пожара составляет 500 квадратных метров. Пострадало два человека", - сказал собеседник агентства.Пожар локализован, добавили в ведомстве.

https://ria.ru/20240422/mchs-1941408574.html

воронеж

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, воронеж, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)