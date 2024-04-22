https://ria.ru/20240422/mchs-1941412016.html

В Магадане эвакуировали рыбаков с поломавшегося ледового припая

В Магадане эвакуировали рыбаков с поломавшегося ледового припая - РИА Новости, 22.04.2024

В Магадане эвакуировали рыбаков с поломавшегося ледового припая

Спасатели эвакуировали пятнадцать рыбаков с поломавшегося ледового припая бухты Гертнера в Магадане, одного пришлось вытаскивать из воды, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 22.04.2024

2024-04-22T04:51

2024-04-22T04:51

2024-04-22T11:42

происшествия

магадан

россия

магаданская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МАГАДАН, 22 апр - РИА Новости. Спасатели эвакуировали пятнадцать рыбаков с поломавшегося ледового припая бухты Гертнера в Магадане, одного пришлось вытаскивать из воды, сообщил РИА Новости начальник поисково-спасательного отряда ГУ МЧС России по Магаданской области Павел Клочков. "Как мы и предупреждали, лед в бухте Гертнера внезапно поломало. Люди бросились к берегу, но не все успели выбраться самостоятельно. Так что мы эвакуировали пятнадцать человек. Один оказался в воде, получил переохлаждение, его доставили в больницу. К счастью, автомобилей на припае не было", - рассказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20240412/rybaki-1939490646.html

магадан

россия

магаданская область

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происшествия, магадан, россия, магаданская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)