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В Магадане эвакуировали рыбаков с поломавшегося ледового припая - РИА Новости, 22.04.2024
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04:51 22.04.2024 (обновлено: 11:42 22.04.2024)
https://ria.ru/20240422/mchs-1941412016.html
В Магадане эвакуировали рыбаков с поломавшегося ледового припая
В Магадане эвакуировали рыбаков с поломавшегося ледового припая - РИА Новости, 22.04.2024
В Магадане эвакуировали рыбаков с поломавшегося ледового припая
Спасатели эвакуировали пятнадцать рыбаков с поломавшегося ледового припая бухты Гертнера в Магадане, одного пришлось вытаскивать из воды, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 22.04.2024
2024-04-22T04:51
2024-04-22T11:42
происшествия
магадан
россия
магаданская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МАГАДАН, 22 апр - РИА Новости. Спасатели эвакуировали пятнадцать рыбаков с поломавшегося ледового припая бухты Гертнера в Магадане, одного пришлось вытаскивать из воды, сообщил РИА Новости начальник поисково-спасательного отряда ГУ МЧС России по Магаданской области Павел Клочков. "Как мы и предупреждали, лед в бухте Гертнера внезапно поломало. Люди бросились к берегу, но не все успели выбраться самостоятельно. Так что мы эвакуировали пятнадцать человек. Один оказался в воде, получил переохлаждение, его доставили в больницу. К счастью, автомобилей на припае не было", - рассказал собеседник агентства.
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происшествия, магадан, россия, магаданская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Магадан, Россия, Магаданская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Магадане эвакуировали рыбаков с поломавшегося ледового припая

МЧС: со льдины в Магадане эвакуировали 15 рыбаков

© Фото : Главное управление МЧС России по Магаданской областиЭвакуация рыбаков с поломавшегося ледового припая бухты Гертнера в Магадане. 22 апреля 2024
Эвакуация рыбаков с поломавшегося ледового припая бухты Гертнера в Магадане. 22 апреля 2024 - РИА Новости, 1920, 22.04.2024
© Фото : Главное управление МЧС России по Магаданской области
Эвакуация рыбаков с поломавшегося ледового припая бухты Гертнера в Магадане. 22 апреля 2024
Читать ria.ru в
МАГАДАН, 22 апр - РИА Новости. Спасатели эвакуировали пятнадцать рыбаков с поломавшегося ледового припая бухты Гертнера в Магадане, одного пришлось вытаскивать из воды, сообщил РИА Новости начальник поисково-спасательного отряда ГУ МЧС России по Магаданской области Павел Клочков.
"Как мы и предупреждали, лед в бухте Гертнера внезапно поломало. Люди бросились к берегу, но не все успели выбраться самостоятельно. Так что мы эвакуировали пятнадцать человек. Один оказался в воде, получил переохлаждение, его доставили в больницу. К счастью, автомобилей на припае не было", - рассказал собеседник агентства.
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