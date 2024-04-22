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В Орехово-Зуево ликвидировали открытое горение в производственном здании

В Орехово-Зуево ликвидировали открытое горение в производственном здании - РИА Новости, 22.04.2024

В Орехово-Зуево ликвидировали открытое горение в производственном здании

Открытое горение в производственном здании в подмосковном Орехово-Зуево ликвидировано, сообщили в пресс-службе МЧС России. РИА Новости, 22.04.2024

2024-04-22T04:16

2024-04-22T04:16

2024-04-22T10:06

происшествия

орехово-зуево

россия

московская область (подмосковье)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Открытое горение в производственном здании в подмосковном Орехово-Зуево ликвидировано, сообщили в пресс-службе МЧС России. Ранее в пресс-службе МЧС сообщали, что производственное здание сложной конструкции горит на улице Стачки 1885 года в городе Орехово-Зуево Московской области, предварительно, на площади 1,2 тысячи квадратных метров. Позже в ведомстве добавили, что пожар на 1,2 тысячи квадратных метров локализован. При пожаре пострадал один работник, у него ожоги нижних конечностей, он доставлен в больницу. "Открытое горение в Московской области ликвидировано. На месте пожара проводятся замеры вредных веществ в воздухе. Превышений ПДК не выявлено", - говорится в сообщении. Отмечается, что к тушению пожара привлечено 56 человек и 19 единиц техники, от МЧС России - 30 человек и 10 единиц техники.

орехово-зуево

россия

московская область (подмосковье)

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происшествия, орехово-зуево, россия, московская область (подмосковье), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)