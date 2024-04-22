В Воронежской области нашли тело водителя затонувшей машины с бойцами СВО
Тело водителя затонувшей машины с бойцами СВО из Чувашии нашли в реке Дон
© Фото : СК РФАвтомобиль Следственного комитета РФ
© Фото : СК РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ . Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 22 апр - РИА Новости. Тело жителя Чувашской Республики, который был за рулём затонувшей машины, нашли вблизи села Красногоровка Воронежской области, сообщили в Telegram-канале следственном управлении следственного комитета России по Воронежской области.
Ранее госкомитет Чувашии по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям сообщил, что в Воронежской области затонул автомобиль с тремя бойцами из Чувашии, возвращавшимся из зоны специальной военной операции. В ходе поисков обнаружили машину и тела двух погибших. Возбуждено уголовное дело по статье 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортного средства).
"В реке Дон вблизи села Красногоровка Богучарского района Воронежской области обнаружено тело мужчины, 1964 гр, жителя Чувашской Республики, при себе у него были документы, удостоверяющие личность… У следствия имеются основания полагать, что это мужчина, который находился за рулём автомобиля, ранее обнаруженного в реке Дон", — сообщили управлении.
В Воронежской области затонула машина с бойцами СВО из Чувашии
16 апреля, 21:43