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В Воронежской области нашли тело водителя затонувшей машины с бойцами СВО - РИА Новости, 22.04.2024
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15:20 22.04.2024 (обновлено: 15:26 22.04.2024)
https://ria.ru/20240422/mashina-1941537010.html
В Воронежской области нашли тело водителя затонувшей машины с бойцами СВО
В Воронежской области нашли тело водителя затонувшей машины с бойцами СВО - РИА Новости, 22.04.2024
В Воронежской области нашли тело водителя затонувшей машины с бойцами СВО
Тело жителя Чувашской Республики, который был за рулём затонувшей машины, нашли вблизи села Красногоровка Воронежской области, сообщили в Telegram-канале... РИА Новости, 22.04.2024
2024-04-22T15:20
2024-04-22T15:26
происшествия
воронежская область
чувашская республика (чувашия)
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ВОРОНЕЖ, 22 апр - РИА Новости. Тело жителя Чувашской Республики, который был за рулём затонувшей машины, нашли вблизи села Красногоровка Воронежской области, сообщили в Telegram-канале следственном управлении следственного комитета России по Воронежской области. Ранее госкомитет Чувашии по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям сообщил, что в Воронежской области затонул автомобиль с тремя бойцами из Чувашии, возвращавшимся из зоны специальной военной операции. В ходе поисков обнаружили машину и тела двух погибших. Возбуждено уголовное дело по статье 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортного средства). "В реке Дон вблизи села Красногоровка Богучарского района Воронежской области обнаружено тело мужчины, 1964 гр, жителя Чувашской Республики, при себе у него были документы, удостоверяющие личность… У следствия имеются основания полагать, что это мужчина, который находился за рулём автомобиля, ранее обнаруженного в реке Дон", — сообщили управлении.
https://ria.ru/20240416/mashina-1940467516.html
воронежская область
чувашская республика (чувашия)
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происшествия, воронежская область, чувашская республика (чувашия)
Происшествия, Воронежская область, Чувашская Республика (Чувашия)
В Воронежской области нашли тело водителя затонувшей машины с бойцами СВО

Тело водителя затонувшей машины с бойцами СВО из Чувашии нашли в реке Дон

© Фото : СК РФАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 22.04.2024
© Фото : СК РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ . Архивное фото
Читать ria.ru в
ВОРОНЕЖ, 22 апр - РИА Новости. Тело жителя Чувашской Республики, который был за рулём затонувшей машины, нашли вблизи села Красногоровка Воронежской области, сообщили в Telegram-канале следственном управлении следственного комитета России по Воронежской области.
Ранее госкомитет Чувашии по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям сообщил, что в Воронежской области затонул автомобиль с тремя бойцами из Чувашии, возвращавшимся из зоны специальной военной операции. В ходе поисков обнаружили машину и тела двух погибших. Возбуждено уголовное дело по статье 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортного средства).
"В реке Дон вблизи села Красногоровка Богучарского района Воронежской области обнаружено тело мужчины, 1964 гр, жителя Чувашской Республики, при себе у него были документы, удостоверяющие личность… У следствия имеются основания полагать, что это мужчина, который находился за рулём автомобиля, ранее обнаруженного в реке Дон", — сообщили управлении.
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ПроисшествияВоронежская областьЧувашская Республика (Чувашия)
 
 
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