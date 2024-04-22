https://ria.ru/20240422/mashina-1941537010.html

В Воронежской области нашли тело водителя затонувшей машины с бойцами СВО

В Воронежской области нашли тело водителя затонувшей машины с бойцами СВО - РИА Новости, 22.04.2024

В Воронежской области нашли тело водителя затонувшей машины с бойцами СВО

Тело жителя Чувашской Республики, который был за рулём затонувшей машины, нашли вблизи села Красногоровка Воронежской области, сообщили в Telegram-канале... РИА Новости, 22.04.2024

2024-04-22T15:20

2024-04-22T15:20

2024-04-22T15:26

происшествия

воронежская область

чувашская республика (чувашия)

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ВОРОНЕЖ, 22 апр - РИА Новости. Тело жителя Чувашской Республики, который был за рулём затонувшей машины, нашли вблизи села Красногоровка Воронежской области, сообщили в Telegram-канале следственном управлении следственного комитета России по Воронежской области. Ранее госкомитет Чувашии по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям сообщил, что в Воронежской области затонул автомобиль с тремя бойцами из Чувашии, возвращавшимся из зоны специальной военной операции. В ходе поисков обнаружили машину и тела двух погибших. Возбуждено уголовное дело по статье 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортного средства). "В реке Дон вблизи села Красногоровка Богучарского района Воронежской области обнаружено тело мужчины, 1964 гр, жителя Чувашской Республики, при себе у него были документы, удостоверяющие личность… У следствия имеются основания полагать, что это мужчина, который находился за рулём автомобиля, ранее обнаруженного в реке Дон", — сообщили управлении.

https://ria.ru/20240416/mashina-1940467516.html

воронежская область

чувашская республика (чувашия)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, воронежская область, чувашская республика (чувашия)