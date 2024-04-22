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Лавров на заседании Совета глав субъектов России. Прямая трансляция - РИА Новости, 22.04.2024
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12:09 22.04.2024
https://ria.ru/20240422/lavrov-1941452858.html
Лавров на заседании Совета глав субъектов России. Прямая трансляция
Лавров на заседании Совета глав субъектов России. Прямая трансляция - РИА Новости, 22.04.2024
Лавров на заседании Совета глав субъектов России. Прямая трансляция
Министр иностранных дел Сергей Лавров принимает участие в 42-м заседании Совета глав субъектов России. РИА Новости, 22.04.2024
2024-04-22T12:09
2024-04-22T12:09
политика
россия
сергей лавров
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Министр иностранных дел Сергей Лавров принимает участие в 42-м заседании Совета глав субъектов России.
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Лавров на заседании Совета глав субъектов Российской Федерации
Лавров на заседании Совета глав субъектов Российской Федерации
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политика, россия, сергей лавров, видео
Политика, Россия, Сергей Лавров
Лавров на заседании Совета глав субъектов России. Прямая трансляция
Министр иностранных дел Сергей Лавров принимает участие в 42-м заседании Совета глав субъектов России.
2024-04-22T12:09
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Лавров на заседании Совета глав субъектов России. Прямая трансляция

Читать ria.ru в
Министр иностранных дел Сергей Лавров принимает участие в 42-м заседании Совета глав субъектов России.
 
ПолитикаРоссияСергей Лавров
 
 
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