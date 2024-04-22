https://ria.ru/20240422/lavrov-1941443992.html

Лавров рассказал, когда Россия вернется к вопросу о ратификации ДВЗЯИ

Лавров рассказал, когда Россия вернется к вопросу о ратификации ДВЗЯИ - РИА Новости, 22.04.2024

Лавров рассказал, когда Россия вернется к вопросу о ратификации ДВЗЯИ

Москва готова вернуться к вопросу о ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), как только это сделает Вашингтон, заявил министр... РИА Новости, 22.04.2024

2024-04-22T10:25

2024-04-22T10:25

2024-04-22T10:41

сша

россия

в мире

москва

вашингтон (штат)

сергей лавров

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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Москва готова вернуться к вопросу о ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), как только это сделает Вашингтон, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров."Отзыв ратификации договора Россией стал логичным ответом на упомянутые деструктивные действия США и других стран Запада. При этом мы остаемся полноценным участником Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. Не так давно мы завершили создание своего сегмента Международной системы мониторинга. Готовы вернуться к вопросу о ратификации договора, как только это сделают США", - сказал министр видеообращении к участникам Московской конференции по нераспространению.При этом, по словам министра, в Москве считают, что американский политический истеблишмент в ДВЗЯИ не заинтересован.

https://ria.ru/20240321/voyna-1934801208.html

сша

россия

москва

вашингтон (штат)

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