https://ria.ru/20240422/lavrov-1941443992.html
Лавров рассказал, когда Россия вернется к вопросу о ратификации ДВЗЯИ
Лавров рассказал, когда Россия вернется к вопросу о ратификации ДВЗЯИ - РИА Новости, 22.04.2024
Лавров рассказал, когда Россия вернется к вопросу о ратификации ДВЗЯИ
Москва готова вернуться к вопросу о ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), как только это сделает Вашингтон, заявил министр... РИА Новости, 22.04.2024
2024-04-22T10:25
2024-04-22T10:25
2024-04-22T10:41
сша
россия
в мире
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вашингтон (штат)
сергей лавров
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Москва готова вернуться к вопросу о ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ), как только это сделает Вашингтон, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров."Отзыв ратификации договора Россией стал логичным ответом на упомянутые деструктивные действия США и других стран Запада. При этом мы остаемся полноценным участником Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. Не так давно мы завершили создание своего сегмента Международной системы мониторинга. Готовы вернуться к вопросу о ратификации договора, как только это сделают США", - сказал министр видеообращении к участникам Московской конференции по нераспространению.При этом, по словам министра, в Москве считают, что американский политический истеблишмент в ДВЗЯИ не заинтересован.
https://ria.ru/20240321/voyna-1934801208.html
сша
россия
москва
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сша, россия, в мире, москва, вашингтон (штат), сергей лавров
США, Россия, В мире, Москва, Вашингтон (штат), Сергей Лавров
Лавров рассказал, когда Россия вернется к вопросу о ратификации ДВЗЯИ
МИД: Россия вернется к вопросу о ратификации ДВЗЯИ, как только это сделают США