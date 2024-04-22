https://ria.ru/20240422/kuzminov-1941441435.html
Буданов перечислил ошибки перебежчика Кузьминова
Буданов перечислил ошибки перебежчика Кузьминова - РИА Новости, 22.04.2024
Буданов перечислил ошибки перебежчика Кузьминова
Российский перебежчик Максим Кузьминов, чье тело нашли в Испании в феврале, не заботился о своей безопасности, желание славы затмило ему глаза, заявил начальник РИА Новости, 22.04.2024
2024-04-22T10:22
2024-04-22T10:22
2024-04-22T15:35
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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Российский перебежчик Максим Кузьминов, чье тело нашли в Испании в феврале, не заботился о своей безопасности, желание славы затмило ему глаза, заявил начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в интервью украинской службе Би-би-си. "Это, к сожалению, классическая психологическая ошибка людей. Когда люди расслабляются, у них появляются деньги и они якобы смотрят за своей безопасностью. Но вместе с тем желание славы застилает глаза всем. И они начинают говорить: "Ты знаешь, кто я?", "Вот ты же никому, только вот тебе говорю", — сказал он. По словам главы ГУР, Кузьминов приглашал в Испанию девушек из России, рассказывал о жизни за границей. Буданов признал, что это была в том числе ошибка его ведомства, поскольку за Кузьминовым надо было присматривать, а не верить тому, что он "взрослый и знает, как быть". О том, что Кузьминова нашли мертвым в муниципалитете Вильяхойоса стало известно 19 февраля. По информации СМИ, в него шесть раз выстрелили, а затем переехали на машине. В пресс-службе Гражданской гвардии Испании заявили РИА Новости, что проводят расследование, но они засекречено, а о деталях сообщат власти другой страны. Как писали украинские СМИ и Telegram-каналы, летом прошлого года Кузьминов угнал военный вертолет Ми-8 из Курска на Украину. При этом погибли два члена экипажа. Сам перебежчик в сентябре дал пресс-конференцию, на которой заявил, что связался с украинской разведкой по собственной инициативе.По его словам, операцию обсуждали около полугода. Кузьминов рассказал также, что в день, когда он угнал вертолет, с ним были два сослуживца, они были безоружны и не могли оказать сопротивление. Перебежчик утверждал, что члены экипажа якобы "начали бояться", "немножко агрессивно себя вести" и "выбежали из вертолета в сторону границы". По словам Кузьминова, дальнейшая их судьба ему неизвестна, но, как следует из СМИ, "возможно, что их ликвидировали".
https://ria.ru/20240331/kuzminov-1936965186.html
https://ria.ru/20240320/rossiya-1934375010.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, курск, максим кузьминов, ми-8 амтш
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Курск, Максим Кузьминов, Ми-8 АМТШ
Буданов перечислил ошибки перебежчика Кузьминова
Буданов объяснил, что перебежчика Кузьминова сгубило желание славы
МОСКВА, 22 апр — РИА Новости.
Российский перебежчик Максим Кузьминов, чье тело нашли в Испании в феврале, не заботился о своей безопасности, желание славы затмило ему глаза, заявил начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в интервью
украинской службе Би-би-си.
"Это, к сожалению, классическая психологическая ошибка людей. Когда люди расслабляются, у них появляются деньги и они якобы смотрят за своей безопасностью. Но вместе с тем желание славы застилает глаза всем. И они начинают говорить: "Ты знаешь, кто я?", "Вот ты же никому, только вот тебе говорю", — сказал он.
По словам главы ГУР, Кузьминов приглашал в Испанию девушек из России, рассказывал о жизни за границей. Буданов признал, что это была в том числе ошибка его ведомства, поскольку за Кузьминовым надо было присматривать, а не верить тому, что он "взрослый и знает, как быть".
О том, что Кузьминова нашли мертвым в муниципалитете Вильяхойоса стало известно 19 февраля. По информации СМИ, в него шесть раз выстрелили, а затем переехали на машине. В пресс-службе Гражданской гвардии Испании заявили РИА Новости, что проводят расследование, но они засекречено, а о деталях сообщат власти другой страны.
Как писали украинские СМИ и Telegram-каналы, летом прошлого года Кузьминов угнал военный вертолет Ми-8 из Курска
на Украину. При этом погибли два члена экипажа. Сам перебежчик в сентябре дал пресс-конференцию, на которой заявил, что связался с украинской разведкой по собственной инициативе.
По его словам, операцию обсуждали около полугода. Кузьминов рассказал также, что в день, когда он угнал вертолет, с ним были два сослуживца, они были безоружны и не могли оказать сопротивление. Перебежчик утверждал, что члены экипажа якобы "начали бояться", "немножко агрессивно себя вести" и "выбежали из вертолета в сторону границы". По словам Кузьминова, дальнейшая их судьба ему неизвестна, но, как следует из СМИ, "возможно, что их ликвидировали".