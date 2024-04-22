https://ria.ru/20240422/kosovo-1941618917.html
Ситуация в Косово продолжает деградировать, заявил Небензя
Ситуация в Косово продолжает деградировать, заявил Небензя - РИА Новости, 22.04.2024
Ситуация в Косово продолжает деградировать, заявил Небензя
Ситуация в Косово вызывает у РФ крайнюю озабоченность, она продолжает деградировать, Западу все труднее покрывать насилие со стороны Приштины, заявил постпред... РИА Новости, 22.04.2024
2024-04-22T20:00
2024-04-22T20:00
2024-04-22T20:26
в мире
косово
россия
приштина
василий небензя
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1f/1919202099_0:161:3069:1887_1920x0_80_0_0_bec1e6f00e1710f8cedc9bd592c083d5.jpg
ООН, 22 апр - РИА Новости. Ситуация в Косово вызывает у РФ крайнюю озабоченность, она продолжает деградировать, Западу все труднее покрывать насилие со стороны Приштины, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя."Ситуация в Косово и в регионе в целом вызывают у нас крайнюю озабоченность, она продолжает деградировать", - сказал Небензя на заседании Совбеза ООН по Косово.Российский дипломат отметил, что коллективному Западу становится все труднее покрывать "очевидно системное этнически мотивированное насилие" со стороны приштинских властей.
https://ria.ru/20240422/nebenzya-1941622900.html
косово
россия
приштина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/1f/1919202099_170:0:2899:2047_1920x0_80_0_0_6df2f2c432e5448451b7b6c0735b59b7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, косово, россия, приштина, василий небензя, оон
В мире, Косово, Россия, Приштина, Василий Небензя, ООН
Ситуация в Косово продолжает деградировать, заявил Небензя
Небензя: Западу все труднее покрывать насилие со стороны Приштины