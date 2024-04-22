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Ситуация в Косово продолжает деградировать, заявил Небензя - РИА Новости, 22.04.2024
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20:00 22.04.2024 (обновлено: 20:26 22.04.2024)
https://ria.ru/20240422/kosovo-1941618917.html
Ситуация в Косово продолжает деградировать, заявил Небензя
Ситуация в Косово продолжает деградировать, заявил Небензя - РИА Новости, 22.04.2024
Ситуация в Косово продолжает деградировать, заявил Небензя
Ситуация в Косово вызывает у РФ крайнюю озабоченность, она продолжает деградировать, Западу все труднее покрывать насилие со стороны Приштины, заявил постпред... РИА Новости, 22.04.2024
2024-04-22T20:00
2024-04-22T20:26
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ООН, 22 апр - РИА Новости. Ситуация в Косово вызывает у РФ крайнюю озабоченность, она продолжает деградировать, Западу все труднее покрывать насилие со стороны Приштины, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя."Ситуация в Косово и в регионе в целом вызывают у нас крайнюю озабоченность, она продолжает деградировать", - сказал Небензя на заседании Совбеза ООН по Косово.Российский дипломат отметил, что коллективному Западу становится все труднее покрывать "очевидно системное этнически мотивированное насилие" со стороны приштинских властей.
https://ria.ru/20240422/nebenzya-1941622900.html
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в мире, косово, россия, приштина, василий небензя, оон
В мире, Косово, Россия, Приштина, Василий Небензя, ООН
Ситуация в Косово продолжает деградировать, заявил Небензя

Небензя: Западу все труднее покрывать насилие со стороны Приштины

© МИД РФ | Перейти в медиабанкПостоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя
© МИД РФ
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Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 22 апр - РИА Новости. Ситуация в Косово вызывает у РФ крайнюю озабоченность, она продолжает деградировать, Западу все труднее покрывать насилие со стороны Приштины, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя.
"Ситуация в Косово и в регионе в целом вызывают у нас крайнюю озабоченность, она продолжает деградировать", - сказал Небензя на заседании Совбеза ООН по Косово.
Российский дипломат отметил, что коллективному Западу становится все труднее покрывать "очевидно системное этнически мотивированное насилие" со стороны приштинских властей.
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 22.04.2024
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Вчера, 20:20
 
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