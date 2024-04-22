https://ria.ru/20240422/kosovo-1941618917.html

Ситуация в Косово продолжает деградировать, заявил Небензя

Ситуация в Косово продолжает деградировать, заявил Небензя - РИА Новости, 22.04.2024

Ситуация в Косово продолжает деградировать, заявил Небензя

Ситуация в Косово вызывает у РФ крайнюю озабоченность, она продолжает деградировать, Западу все труднее покрывать насилие со стороны Приштины, заявил постпред... РИА Новости, 22.04.2024

2024-04-22T20:00

2024-04-22T20:00

2024-04-22T20:26

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ООН, 22 апр - РИА Новости. Ситуация в Косово вызывает у РФ крайнюю озабоченность, она продолжает деградировать, Западу все труднее покрывать насилие со стороны Приштины, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя."Ситуация в Косово и в регионе в целом вызывают у нас крайнюю озабоченность, она продолжает деградировать", - сказал Небензя на заседании Совбеза ООН по Косово.Российский дипломат отметил, что коллективному Западу становится все труднее покрывать "очевидно системное этнически мотивированное насилие" со стороны приштинских властей.

https://ria.ru/20240422/nebenzya-1941622900.html

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россия

приштина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, косово, россия, приштина, василий небензя, оон