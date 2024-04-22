Сербию ложно обвиняли в подготовке агрессии против Косово, заявил Вучич
Вучич: Сербия выступает за диалог по Косово и поддерживает мир и стабильность
© AP Photo / Darko VojinovicПрезидент Сербии Александр Вучич
© AP Photo / Darko Vojinovic
Президент Сербии Александр Вучич. Архивное фото
ООН, 22 апр – РИА Новости. Политики в Приштине и СМИ ложно обвиняли руководство Сербии в подготовке вооруженной агрессии против самопровозглашенной республики Косово, но Белград выступает за диалог и поддерживает мир и стабильность в регионе, заявил сербский президент Александр Вучич.
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Ранее Вучич неоднократно указывал на то, что косовоалбанский "премьер" Альбин Курти представляет себя "местным Владимиром Зеленским" и обвиняет его в желании стать "балканским Владимиром Путиным" и якобы по команде российского руководства начать вооруженный конфликт в Косово и Метохии.
"Нас обвиняли и писали в СМИ, что мы вот-вот развяжем агрессию, как будто кто-то может это сделать на своей собственной территории, против Косово или других наций в регионе. Никто не извинился перед нами за эту ужасающую ложь и обвинения, и я хочу снова заверить вас, что Сербия полностью привержена и посвящена миру, международному порядку, резолюции ООН и процессу диалога под эгидой ЕС. Мы сделаем все от нас зависящее для сохранения мира и стабильности в регионе, вы всегда можете рассчитывать на серьезность Сербии и ее подхода к этому вопросу", - заявил Вучич в ходе заседания СБ ООН.
Сербский президент на этом и на предыдущем заседании Совбеза ООН подробно перечислил безнаказанные и провокационные шаги косовоалбанских "властей" с 2021 года, которые, по его словам, направлены на этническую очистку Косово и Метохии от сербов. По данным Белграда только за последний год край покинули свыше 14% косовских сербов, общее число которых оценивается в 100 тысяч человек.
Посольства США, Франции, Германии, Италии и Великобритании в самопровозглашенной республике Косово ранее призвали приостановить исполнение решения, которое фактически запрещает использование сербского динара. Ранее в январе политическое движение косовских сербов "Сербский список" сообщило о решении "Центробанка" в Приштине о том, что с 1 февраля единственная валюта для хождения в самопровозглашенной республике - евро, что является попыткой "изгнать сербов с этой территории без оружия".
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