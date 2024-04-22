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Сербию ложно обвиняли в подготовке агрессии против Косово, заявил Вучич - РИА Новости, 22.04.2024
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19:44 22.04.2024 (обновлено: 19:49 22.04.2024)
https://ria.ru/20240422/kosovo-1941614897.html
Сербию ложно обвиняли в подготовке агрессии против Косово, заявил Вучич
Сербию ложно обвиняли в подготовке агрессии против Косово, заявил Вучич - РИА Новости, 22.04.2024
Сербию ложно обвиняли в подготовке агрессии против Косово, заявил Вучич
Политики в Приштине и СМИ ложно обвиняли руководство Сербии в подготовке вооруженной агрессии против самопровозглашенной республики Косово, но Белград выступает РИА Новости, 22.04.2024
2024-04-22T19:44
2024-04-22T19:49
в мире
сербия
косово
александр вучич
альбин курти
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ООН, 22 апр – РИА Новости. Политики в Приштине и СМИ ложно обвиняли руководство Сербии в подготовке вооруженной агрессии против самопровозглашенной республики Косово, но Белград выступает за диалог и поддерживает мир и стабильность в регионе, заявил сербский президент Александр Вучич. Президент Сербии в понедельник участвует в Нью-Йорке в заседании Совета безопасности ООН с рассмотрением отчета о работе миссии UNMIK (МООНК) в Косово за прошедший шестимесячный период. Ранее Вучич неоднократно указывал на то, что косовоалбанский "премьер" Альбин Курти представляет себя "местным Владимиром Зеленским" и обвиняет его в желании стать "балканским Владимиром Путиным" и якобы по команде российского руководства начать вооруженный конфликт в Косово и Метохии. "Нас обвиняли и писали в СМИ, что мы вот-вот развяжем агрессию, как будто кто-то может это сделать на своей собственной территории, против Косово или других наций в регионе. Никто не извинился перед нами за эту ужасающую ложь и обвинения, и я хочу снова заверить вас, что Сербия полностью привержена и посвящена миру, международному порядку, резолюции ООН и процессу диалога под эгидой ЕС. Мы сделаем все от нас зависящее для сохранения мира и стабильности в регионе, вы всегда можете рассчитывать на серьезность Сербии и ее подхода к этому вопросу", - заявил Вучич в ходе заседания СБ ООН. Сербский президент на этом и на предыдущем заседании Совбеза ООН подробно перечислил безнаказанные и провокационные шаги косовоалбанских "властей" с 2021 года, которые, по его словам, направлены на этническую очистку Косово и Метохии от сербов. По данным Белграда только за последний год край покинули свыше 14% косовских сербов, общее число которых оценивается в 100 тысяч человек. Посольства США, Франции, Германии, Италии и Великобритании в самопровозглашенной республике Косово ранее призвали приостановить исполнение решения, которое фактически запрещает использование сербского динара. Ранее в январе политическое движение косовских сербов "Сербский список" сообщило о решении "Центробанка" в Приштине о том, что с 1 февраля единственная валюта для хождения в самопровозглашенной республике - евро, что является попыткой "изгнать сербов с этой территории без оружия".
https://ria.ru/20240417/serbiya-1940151533.html
https://ria.ru/20240331/serbiya-1936983436.html
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в мире, сербия, косово, александр вучич, альбин курти
В мире, Сербия, Косово, Александр Вучич, Альбин Курти
Сербию ложно обвиняли в подготовке агрессии против Косово, заявил Вучич

Вучич: Сербия выступает за диалог по Косово и поддерживает мир и стабильность

© AP Photo / Darko VojinovicПрезидент Сербии Александр Вучич
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 22.04.2024
© AP Photo / Darko Vojinovic
Президент Сербии Александр Вучич. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 22 апр – РИА Новости. Политики в Приштине и СМИ ложно обвиняли руководство Сербии в подготовке вооруженной агрессии против самопровозглашенной республики Косово, но Белград выступает за диалог и поддерживает мир и стабильность в регионе, заявил сербский президент Александр Вучич.
Президент Сербии в понедельник участвует в Нью-Йорке в заседании Совета безопасности ООН с рассмотрением отчета о работе миссии UNMIK (МООНК) в Косово за прошедший шестимесячный период.
Люди с флагом Сербии перед мэрией в городе Звечан на севере Косово - РИА Новости, 1920, 17.04.2024
Сбывается худшее. Другу России пригрозили геноцидом
17 апреля, 08:00
Ранее Вучич неоднократно указывал на то, что косовоалбанский "премьер" Альбин Курти представляет себя "местным Владимиром Зеленским" и обвиняет его в желании стать "балканским Владимиром Путиным" и якобы по команде российского руководства начать вооруженный конфликт в Косово и Метохии.
"Нас обвиняли и писали в СМИ, что мы вот-вот развяжем агрессию, как будто кто-то может это сделать на своей собственной территории, против Косово или других наций в регионе. Никто не извинился перед нами за эту ужасающую ложь и обвинения, и я хочу снова заверить вас, что Сербия полностью привержена и посвящена миру, международному порядку, резолюции ООН и процессу диалога под эгидой ЕС. Мы сделаем все от нас зависящее для сохранения мира и стабильности в регионе, вы всегда можете рассчитывать на серьезность Сербии и ее подхода к этому вопросу", - заявил Вучич в ходе заседания СБ ООН.
Военные подразделения сербской армии - РИА Новости, 1920, 31.03.2024
Нейтралитет требует военной мощи. Сербия закупает РСЗО, истребители и БПЛА
31 марта, 19:50
Сербский президент на этом и на предыдущем заседании Совбеза ООН подробно перечислил безнаказанные и провокационные шаги косовоалбанских "властей" с 2021 года, которые, по его словам, направлены на этническую очистку Косово и Метохии от сербов. По данным Белграда только за последний год край покинули свыше 14% косовских сербов, общее число которых оценивается в 100 тысяч человек.
Посольства США, Франции, Германии, Италии и Великобритании в самопровозглашенной республике Косово ранее призвали приостановить исполнение решения, которое фактически запрещает использование сербского динара. Ранее в январе политическое движение косовских сербов "Сербский список" сообщило о решении "Центробанка" в Приштине о том, что с 1 февраля единственная валюта для хождения в самопровозглашенной республике - евро, что является попыткой "изгнать сербов с этой территории без оружия".
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 31.03.2024
"Будет тяжело как никогда": президент Сербии всех перепугал
31 марта, 08:00
 
В миреСербияКосовоАлександр ВучичАльбин Курти
 
 
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