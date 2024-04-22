https://ria.ru/20240422/korona-1941461281.html
В России появится инфраструктура для пусков возвращаемой ракеты
В России появится инфраструктура для пусков возвращаемой ракеты - РИА Новости, 22.04.2024
В России появится инфраструктура для пусков возвращаемой ракеты
Инфраструктура для пусков возвращаемой ракеты "Корона" может появиться на космодроме Восточный, сообщил гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов. РИА Новости, 22.04.2024
2024-04-22T11:17
2024-04-22T11:17
2024-04-22T11:32
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Инфраструктура для пусков возвращаемой ракеты "Корона" может появиться на космодроме Восточный, сообщил гендиректор "Роскосмоса" Юрий Борисов."Думаю, что в будущем мы приземлим туда [на космодром Восточный] и "Корону", - сказал Борисов на встрече со студентами МАИ.Он уточнил, что речь идёт о многоразовой ракете разработки Государственного ракетного центра (ГРЦ) имени Макеева.
https://ria.ru/20240412/raketa-1939615408.html
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россия, космос - риа наука, юрий борисов (роскосмос), роскосмос, московский авиационный институт
Россия, Космос - РИА Наука, Юрий Борисов (Роскосмос), Роскосмос, Московский авиационный институт
В России появится инфраструктура для пусков возвращаемой ракеты
Борисов: инфраструктура для пусков ракеты "Корона" может появиться на Восточном