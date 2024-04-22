https://ria.ru/20240422/kofein-1941408213.html
Врач рассказала, когда прекращается действие кофеина на организм
Врач рассказала, когда прекращается действие кофеина на организм - РИА Новости, 22.04.2024
Врач рассказала, когда прекращается действие кофеина на организм
Кофеин откладывает усталость у человека, уже через 4 часа его действие прекращается, сообщила РИА Новости нутрициолог Елена Владимирова. РИА Новости, 22.04.2024
2024-04-22T02:44
2024-04-22T02:44
2024-04-22T03:45
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Кофеин откладывает усталость у человека, уже через 4 часа его действие прекращается, сообщила РИА Новости нутрициолог Елена Владимирова. "На самом деле кофеин лишь откладывает усталость. В мозгу есть тормозные рецепторы – аденозиновые. Когда на них накапливаются молекулы усталости - аденозины - мы чувствуем усталость и сонливость. Выпивая чашку кофе, кофеин садится на эти тормозные рецепторы вместо аденозина", - рассказала специалист. По ее словам, уже через 15-30 минут после выпитой чашки кофе люди чувствуют прилив энергии, но при этом аденозин продолжает накапливаться. "В среднем, через 4 часа действие кофеина прекращается, аденозиновые рецепторы освобождаются, и на них "наваливается" большое количество накопившегося аденозина. Тогда мы чувствуем резкий упадок сил", - пояснила нутрициолог. Владимирова рассказала, что у тех людей, которые регулярно пьют кофе, организм адаптируется и увеличивает число аденозиновых рецепторов. Именно поэтому у человека, пропустившего привычную чашку кофе, начинает болеть голова и хочется спать. "Но если убрать совсем кофе, то за 7-12 дней количество этих рецепторов возвращается к исходному", - пояснила специалист. Она сообщила, что для минимизации синдрома отмены в случае, если человек хочет совсем отказаться от кофе, это следует делать постепенно. Необходимо плавно сокращать его дозировку.
https://ria.ru/20240417/kofe-1940489945.html
https://ria.ru/20240226/kofe-1929445471.html
https://ria.ru/20240218/kofe-1928119927.html
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общество, здоровье - общество
Общество, Здоровье - Общество
Врач рассказала, когда прекращается действие кофеина на организм
Нутрициолог: кофеин прекращает действовать на организм спустя четыре часа
МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Кофеин откладывает усталость у человека, уже через 4 часа его действие прекращается, сообщила РИА Новости нутрициолог Елена Владимирова.
"На самом деле кофеин лишь откладывает усталость. В мозгу есть тормозные рецепторы – аденозиновые. Когда на них накапливаются молекулы усталости - аденозины - мы чувствуем усталость и сонливость. Выпивая чашку кофе, кофеин садится на эти тормозные рецепторы вместо аденозина", - рассказала специалист.
По ее словам, уже через 15-30 минут после выпитой чашки кофе люди чувствуют прилив энергии, но при этом аденозин продолжает накапливаться.
"В среднем, через 4 часа действие кофеина прекращается, аденозиновые рецепторы освобождаются, и на них "наваливается" большое количество накопившегося аденозина. Тогда мы чувствуем резкий упадок сил", - пояснила нутрициолог.
Владимирова рассказала, что у тех людей, которые регулярно пьют кофе, организм адаптируется и увеличивает число аденозиновых рецепторов. Именно поэтому у человека, пропустившего привычную чашку кофе, начинает болеть голова и хочется спать.
"Но если убрать совсем кофе, то за 7-12 дней количество этих рецепторов возвращается к исходному", - пояснила специалист.
Она сообщила, что для минимизации синдрома отмены в случае, если человек хочет совсем отказаться от кофе, это следует делать постепенно. Необходимо плавно сокращать его дозировку.