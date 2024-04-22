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Биография Иммануила Канта

Биография Иммануила Канта - РИА Новости, 22.04.2024

Биография Иммануила Канта

Немецкий философ и ученый, родоначальник немецкой классической философии Иммануил Кант (Immanuel Kant) родился 22 апреля 1724 года в пригороде Кенигсберга... РИА Новости, 22.04.2024

2024-04-22T03:54

2024-04-22T03:54

2024-04-22T03:54

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кенигсберг

калининград

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иммануил кант

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Немецкий философ и ученый, родоначальник немецкой классической философии Иммануил Кант (Immanuel Kant) родился 22 апреля 1724 года в пригороде Кенигсберга (сейчас Калининград) Фордере Форштадт в небогатой семье шорника. При крещении он получил имя Emanuel, однако впоследствии сам поменял его на Immanuel, считая его наиболее подходящим для себя. Семья принадлежала к одному из направлений протестантизма – пиетизму, проповедовавшему личную набожность и строжайшее соблюдение нравственных правил.С 1732 по 1740 год Кант учился в одной из лучших школ Кенигсберга – латинской школе "Фридрихс-Коллегиум" (Collegium Fridericianum).В 1740 году он поступил в Кенигсбергский университет. Точных данных о том, на каком факультете учился Кант, нет. Большинство исследователей его биографии сходятся на том, что он должен был учиться на теологическом факультете. Однако, судя по списку предметов, которые он изучал, будущий философ отдавал предпочтение математике, естественным наукам и философии. За весь период обучения он прослушал всего один теологический курс.Летом 1746 года Кант представил философскому факультету свою первую научную работу – "Мысли к истинной оценке живых сил", посвященную формуле количества движения. Работа была издана в 1747 году на деньги дяди Канта сапожника Рихтера. В 1746 году из-за тяжелого материального положения Кант был вынужден оставить университет, не сдав выпускных экзаменов и не защитив диссертацию на степень магистра. В течение нескольких лет он работал домашним учителем в имениях в окрестностях Кенигсберга.В августе 1754 года Иммануил Кант возвратился в Кенигсберг. В апреле 1755 года он защитил диссертацию "Об огне" на степень магистра. В июне того же года ему была присвоена докторская степень за диссертацию "Новое освещение первых принципов метафизического познания", которая стала его первой философской работой. Он получил звание приват-доцента философии и начал преподавать в Кенигсбергском университете, не получая, однако, жалования.В 1756 году Кант защитил диссертацию "Физическая монадология" и получил должность ординарного профессора. В том же году он подал прошение королю о занятии должности профессора логики и метафизики, но получил отказ.Только в 1770 году Кант получил постоянное место профессора логики и метафизики, в связи с чем опубликовал "инаугурационную диссертацию" о соотношении разума и чувственного восприятия реальности. Кант читал лекции не только по философии, но также по математике, физике, географии, антропологии.В развитии философских воззрений Канта выделяют два качественно различных периода: ранний, или "докритический", продолжавшийся до 1770 года, и последующий, "критический", когда он создал свою философскую систему, названную им "критической философией".Ранний Кант – непоследовательный сторонник естественно-научного материализма, который он пытался сочетать с идеями Готфрида Лейбница и его последователя Xристиана фон Вольфа. Наиболее значительным его трудом этого периода является "Всеобщая естественная история и теория неба" (1755), в которой автор выдвигает гипотезу о возникновении Солнечной системы (и аналогично о возникновении всей Вселенной). Космогоническая гипотеза Канта показала научную значимость исторического воззрения на природу.Другим трактатом этого периода, важным для истории диалектики, является "Опыт введения в философию понятия отрицательных величин" (1763), в которой проводится различие между реальным и логическим противоречием.В 1770 году Кант опубликовал сочинение "О форме и принципах чувственного и умопостигаемого мира", которое знаменует начало его перехода к "критической философии". В 1771 года начался "критический" период в творчестве философа. С этого времени научная деятельность Канта была посвящена трем основным темам: гносеологии, этике и эстетике, объединенной с учением о целесообразности в природе. Каждой из этих тем соответствовал фундаментальный труд – "Критика чистого разума" (1781), "Критика практического разума" (1788), "Критика способности суждения" (1790) и ряд других работ. В своем главном труде – "Критике чистого разума" Кант пытался обосновать непознаваемость сущности вещей ("вещи в себе"). С точки зрения Канта, наше знание обусловливается не столько внешним материальным миром, сколько общими законами и приемами нашего ума. Такая постановка вопроса положила начало новой философской проблеме – теории познания.Дважды, в 1786 и 1788 годах, Кант был избран ректором Кенигсбергского университета.Летом 1796 года он прочитал свои последние лекции в университете, однако место в штате университета оставил только в 1801 году.Иммануил Кант подчинил свою жизнь жесткому распорядку, благодаря чему прожил долгую жизнь, несмотря на слабое от природы здоровье. 12 февраля 1804 года ученый умер в своем доме. Последним его словом было Gut.Кант не был женат, хотя, по свидетельствам биографов, несколько раз имел такое намерение.Иммануил Кант был погребен в профессорском склепе, примыкавшем к Кафедральному собору с северной стороны. В 1809 году склеп из-за ветхости снесли, а на его месте построили прогулочную галерею, которая называлась Stoa Kantiana и просуществовала до 1880 года. В 1880 году останки философа были эксгумированы и перезахоронены здесь же. В 1924 году по проекту архитектора Фридриха Ларса мемориал Канта был восстановлен и приобрел современный вид. Могила философа с надгробием и портиком является объектом культурного наследия Калининградской области федерального значения.В 1857 году в Берлине по проекту Христиана Даниэля Рауха была создана бронзовая скульптура Канта. В 1864 году, в день шестидесятилетия со дня смерти философа, в Кенигсберге на улице Принцессиненштрассе (сейчас вблизи гостиницы "Калининград") состоялось открытие памятника. В 1884 году памятник перенесли на Парадеплатц перед зданием Кенигсбергского университета (сейчас сквер перед зданием Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта). Памятник бесследно исчез во время Второй мировой войны. В 1992 году скульптура была воссоздана по сохранившейся модели скульптором Харальдом Хааке по инициативе графини Марион Денхофф, уроженки Восточной Пруссии. Памятник был открыт 27 июня 1992 в сквере перед зданием университета рядом с тем местом, где с 1884 года стоял оригинал памятника. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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