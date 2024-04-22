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Помощник главы Чечни опроверг сообщения о болезни Кадырова - РИА Новости, 23.04.2024
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23:00 22.04.2024 (обновлено: 00:01 23.04.2024)
https://ria.ru/20240422/kadyrov-1941647254.html
Помощник главы Чечни опроверг сообщения о болезни Кадырова
Помощник главы Чечни опроверг сообщения о болезни Кадырова - РИА Новости, 23.04.2024
Помощник главы Чечни опроверг сообщения о болезни Кадырова
Помощник главы Чечни Рамзана Кадырова Умар Даудов опубликовал в соцсетях видео с тренировки главы региона в спортивном зале. РИА Новости, 23.04.2024
2024-04-22T23:00
2024-04-23T00:01
рамзан кадыров
россия
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ГРОЗНЫЙ, 22 апр - РИА Новости. Помощник главы Чечни Рамзана Кадырова Умар Даудов опубликовал в соцсетях видео с тренировки главы региона в спортивном зале. На этом видео, опубликованном в сторис Instagram* (запрещена в России как экстремистская), Кадыров тренируется в приподнятом настроении, в беседе с членами своей команды шутит и смеется. "Вечерняя тренировка. Ахмат - Сила", - гласит надпись на видео. В последние дни в различных Telegram-каналах вновь стала распространяться информация о якобы тяжелой болезни Кадырова. Ранее глава Чечни и его окружение неоднократно опровергали слухи об ухудшении его здоровья.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
https://ria.ru/20240416/kadyrov-1940371663.html
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рамзан кадыров, россия
Рамзан Кадыров, Россия
Помощник главы Чечни опроверг сообщения о болезни Кадырова

Помощник Кадырова опубликовал тренировку главы Чечни на фоне слухов о болезни

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкГлава Чеченской Республики Рамзан Кадыров
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 22.04.2024
© РИА Новости / POOL
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Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров . Архивное фото
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ГРОЗНЫЙ, 22 апр - РИА Новости. Помощник главы Чечни Рамзана Кадырова Умар Даудов опубликовал в соцсетях видео с тренировки главы региона в спортивном зале.
На этом видео, опубликованном в сторис Instagram* (запрещена в России как экстремистская), Кадыров тренируется в приподнятом настроении, в беседе с членами своей команды шутит и смеется.
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"Вечерняя тренировка. Ахмат - Сила", - гласит надпись на видео.
В последние дни в различных Telegram-каналах вновь стала распространяться информация о якобы тяжелой болезни Кадырова. Ранее глава Чечни и его окружение неоднократно опровергали слухи об ухудшении его здоровья.
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