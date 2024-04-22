https://ria.ru/20240422/izvestiya-1941407541.html

Ставки по семейной ипотеке могут вырасти вдвое, пишут СМИ

Ставки по семейной ипотеке могут вырасти вдвое, пишут СМИ - РИА Новости, 22.04.2024

Ставки по семейной ипотеке могут вырасти вдвое, пишут СМИ

В России могут повысить ставку по семейной ипотеке до 12 процентов, пишет газета "Известия" со ссылкой на источники, близкие к Минфину. РИА Новости, 22.04.2024

2024-04-22T02:27

2024-04-22T02:27

2024-04-22T04:16

экономика

недвижимость

россия

министерство финансов рф (минфин россии)

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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. В России могут повысить ставку по семейной ипотеке до 12 процентов, пишет газета "Известия" со ссылкой на источники, близкие к Минфину. "Ставка по семейной ипотеке после 1 июля 2024-го для семей с детьми старше шести лет может быть повышена до 12%", — говорится в сообщении издания.В материале отмечается, что такое решение позволит отсечь заемщиков, которые покупают недвижимость в качестве инвестиции. Кроме того, удастся снизить долю субсидируемой ипотеки в новых выдачах на первичном рынке, говорится в статье.По словам одного из собеседников газеты, такая ставка обсуждается для всего срока до 2030 года. В пресс-службе Минфина изданию заявили, что окончательные предложения еще не сформированы.Ранее доцент Наталья Казанцева в интервью агентству "Прайм" заявила, что долю льготной ипотеки на первичном рынке могут снизить до 25 процентов. По ее словам, такое решение позволит применять инструмент более точечно и регионально обосновано.

https://ria.ru/20240326/ipoteka-1772116136.html

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экономика, недвижимость, россия, министерство финансов рф (минфин россии)