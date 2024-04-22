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СМИ узнали о планах США ввести санкции против подразделений ЦАХАЛ - РИА Новости, 22.04.2024
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10:04 22.04.2024 (обновлено: 15:22 22.04.2024)
https://ria.ru/20240422/izrail-1941437321.html
СМИ узнали о планах США ввести санкции против подразделений ЦАХАЛ
СМИ узнали о планах США ввести санкции против подразделений ЦАХАЛ - РИА Новости, 22.04.2024
СМИ узнали о планах США ввести санкции против подразделений ЦАХАЛ
США могут ввести санкции не только против батальона "Нецах Йегуда", но и против других подразделений Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), пишет газета The Times of... РИА Новости, 22.04.2024
2024-04-22T10:04
2024-04-22T15:22
в мире
сша
израиль
западный берег реки иордан
биньямин нетаньяху
энтони блинкен
армия обороны израиля (цахал)
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. США могут ввести санкции не только против батальона "Нецах Йегуда", но и против других подразделений Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), пишет газета The Times of Israel со ссылкой на двух неназванных американских чиновников. "Вашингтон рассматривает санкции против других израильских военных и полицейских подразделений, которые, как утверждается, совершили нарушения прав человека в отношении палестинцев, помимо "Нецах Йегуда", — говорится в статье. Издание отмечает, что Госдеп США уже более года ведет расследование в отношении подразделений израильской армии на предмет нарушений прав человека. Для этого в ведомстве создали специальную комиссию.По информации портала Axios, госсекретарь Энтони Блинкен на днях может впервые объявить о санкциях против израильского ультраортодоксального батальона "Нецах Йегуда" в наказание за жестокость в отношении палестинцев на Западном берегу реки Иордан. Уточняется, что санкции запретят батальону и его бойцам получать какую-либо военную помощь или обучение со стороны США.Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал такие планы "вершиной абсурда и моральной низостью". На фоне сообщений о возможных санкциях, которые имеют скорее символическое значение, палата представителей конгресса США 20 апреля приняла законопроект о выделении на поддержку Израиля 26 миллиардов долларов.
https://ria.ru/20240314/izrail-1933013141.html
https://ria.ru/20240422/konflikt-1915630213.html
https://ria.ru/20240421/usa-1941363422.html
сша
израиль
западный берег реки иордан
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в мире, сша, израиль, западный берег реки иордан, биньямин нетаньяху, энтони блинкен, армия обороны израиля (цахал), обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, США, Израиль, Западный берег реки Иордан, Биньямин Нетаньяху, Энтони Блинкен, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ), Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
СМИ узнали о планах США ввести санкции против подразделений ЦАХАЛ

Times of Israel: США могут ввести санкции против нескольких подразделений ЦАХАЛ

© AP Photo / Israel Defense ForcesИзраильские военные
Израильские военные - РИА Новости, 1920, 22.04.2024
© AP Photo / Israel Defense Forces
Израильские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. США могут ввести санкции не только против батальона "Нецах Йегуда", но и против других подразделений Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), пишет газета The Times of Israel со ссылкой на двух неназванных американских чиновников.
"Вашингтон рассматривает санкции против других израильских военных и полицейских подразделений, которые, как утверждается, совершили нарушения прав человека в отношении палестинцев, помимо "Нецах Йегуда", — говорится в статье.
Министерство финансов США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 14.03.2024
США ввели санкции против израильских поселенцев с Западного берега Иордана
14 марта, 17:37
Издание отмечает, что Госдеп США уже более года ведет расследование в отношении подразделений израильской армии на предмет нарушений прав человека. Для этого в ведомстве создали специальную комиссию.
По информации портала Axios, госсекретарь Энтони Блинкен на днях может впервые объявить о санкциях против израильского ультраортодоксального батальона "Нецах Йегуда" в наказание за жестокость в отношении палестинцев на Западном берегу реки Иордан. Уточняется, что санкции запретят батальону и его бойцам получать какую-либо военную помощь или обучение со стороны США.
Мужчина на обломках разрушенных после израильского авиаудара зданий в лагере беженцев Джабалия на севере сектора Газа - РИА Новости, 1920, 22.04.2024
Израиль и Палестина: история, причины и возможные последствия конфликта
Вчера, 19:55
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал такие планы "вершиной абсурда и моральной низостью".
На фоне сообщений о возможных санкциях, которые имеют скорее символическое значение, палата представителей конгресса США 20 апреля приняла законопроект о выделении на поддержку Израиля 26 миллиардов долларов.
Госсекретарь США Энтони Блинкен в аэропорту Тель-Авива, Израиль - РИА Новости, 1920, 21.04.2024
США превращают любой конфликт в опасную хроническую болезнь, заявил Асад
21 апреля, 16:46
 
В миреСШАИзраильЗападный берег реки ИорданБиньямин НетаньяхуЭнтони БлинкенАрмия обороны Израиля (ЦАХАЛ)Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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