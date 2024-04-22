https://ria.ru/20240422/izrail-1941437321.html

СМИ узнали о планах США ввести санкции против подразделений ЦАХАЛ

СМИ узнали о планах США ввести санкции против подразделений ЦАХАЛ - РИА Новости, 22.04.2024

СМИ узнали о планах США ввести санкции против подразделений ЦАХАЛ

США могут ввести санкции не только против батальона "Нецах Йегуда", но и против других подразделений Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), пишет газета The Times of... РИА Новости, 22.04.2024

2024-04-22T10:04

2024-04-22T10:04

2024-04-22T15:22

в мире

сша

израиль

западный берег реки иордан

биньямин нетаньяху

энтони блинкен

армия обороны израиля (цахал)

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. США могут ввести санкции не только против батальона "Нецах Йегуда", но и против других подразделений Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), пишет газета The Times of Israel со ссылкой на двух неназванных американских чиновников. "Вашингтон рассматривает санкции против других израильских военных и полицейских подразделений, которые, как утверждается, совершили нарушения прав человека в отношении палестинцев, помимо "Нецах Йегуда", — говорится в статье. Издание отмечает, что Госдеп США уже более года ведет расследование в отношении подразделений израильской армии на предмет нарушений прав человека. Для этого в ведомстве создали специальную комиссию.По информации портала Axios, госсекретарь Энтони Блинкен на днях может впервые объявить о санкциях против израильского ультраортодоксального батальона "Нецах Йегуда" в наказание за жестокость в отношении палестинцев на Западном берегу реки Иордан. Уточняется, что санкции запретят батальону и его бойцам получать какую-либо военную помощь или обучение со стороны США.Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал такие планы "вершиной абсурда и моральной низостью". На фоне сообщений о возможных санкциях, которые имеют скорее символическое значение, палата представителей конгресса США 20 апреля приняла законопроект о выделении на поддержку Израиля 26 миллиардов долларов.

https://ria.ru/20240314/izrail-1933013141.html

https://ria.ru/20240422/konflikt-1915630213.html

https://ria.ru/20240421/usa-1941363422.html

сша

израиль

западный берег реки иордан

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, сша, израиль, западный берег реки иордан, биньямин нетаньяху, энтони блинкен, армия обороны израиля (цахал), обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году