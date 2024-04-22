https://ria.ru/20240422/ishim-1941440318.html

Пик уровня воды в Ишиме в Тюменской области ожидается сегодня

Пик уровня воды в Ишиме в Тюменской области ожидается сегодня - РИА Новости, 22.04.2024

Пик уровня воды в Ишиме в Тюменской области ожидается сегодня

Пик уровня воды в городе Ишим Тюменской области ожидается в понедельник, заявил глава региона Александр Моор в Telegram-канале. РИА Новости, 22.04.2024

2024-04-22T10:16

2024-04-22T10:16

2024-04-22T10:28

ишим (река)

тюменская область

наводнения в россии — 2024

александр моор

происшествия

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 апр – РИА Новости. Пик уровня воды в городе Ишим Тюменской области ожидается в понедельник, заявил глава региона Александр Моор в Telegram-канале."Динамика за последние часы говорит о том, что сегодня мы можем ожидать формирование пика уровня воды в городе Ишиме", - сказал Моор в видеообращении.По его словам, "голова" паводка заходит из Ишимского района в Абатский район, где превентивно эвакуированы два села, находящихся вниз по течению.Согласно данным гидрологического бюллетеня, опубликованного в Telegram-канале правительства, к 8.00 (6.00 мск) понедельника уровень воды в реке Ишим в районе одноименного города составляет 1064 сантиметра. В 6.00 мск воскресенья он достигал 1051 сантиметра, таким образом рост за сутки составил 13 сантиметров.Режим ЧС по паводку в Тюменской области ввели 8 апреля. Превышение исторических максимумов по уровню воды ожидается на реках Ишим и Тобол. Власти сообщали, что пик паводка ожидается 23-25 апреля.По последним данным МЧС, в регионе эвакуированы более 3 тысяч человек, подтоплены 98 жилых домов, 444 дачных дома и 646 приусадебных участков.

https://ria.ru/20240421/pavodki-1941356024.html

https://ria.ru/20240403/pavodki-1937665586.html

ишим (река)

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ишим (река), тюменская область, наводнения в россии — 2024, александр моор, происшествия