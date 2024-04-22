https://ria.ru/20240422/inostrantsy-1941547278.html

Осужденных условно иностранцев разрешили передавать на их родину

Осужденных условно иностранцев разрешили передавать на их родину - РИА Новости, 22.04.2024

Осужденных условно иностранцев разрешили передавать на их родину

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон об изменениях в Уголовно-процессуальный кодекс РФ, по которым граждан других государств, кому в... РИА Новости, 22.04.2024

2024-04-22T15:50

2024-04-22T15:50

2024-04-22T15:57

россия

владимир путин

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772146701_0:275:2861:1884_1920x0_80_0_0_938da5e0cdf3958ae5fafcdc0bb94254.jpg

МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон об изменениях в Уголовно-процессуальный кодекс РФ, по которым граждан других государств, кому в России суд назначил не связанные с лишением свободы наказания или условный срок, разрешат передавать на их родину. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Согласно закону, основанием для передачи исполнения наказания будет являться решение суда по результатам рассмотрения представления ФСИН России, либо обращения осужденного или его представителя, либо обращения компетентного органа иностранного государства в соответствии с международным договором России. Уточняется и перечень оснований для отказа в передаче исполнения наказания. Например, отказать смогут, если речь идет о преступлении, связанном с нарушением налогового или таможенного законодательства, а также в случаях, если не возмещен определенный судом ущерб, нанесенный преступлением осужденного.

https://ria.ru/20240419/migranty-1940911161.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, владимир путин, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), общество