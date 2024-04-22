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Осужденных условно иностранцев разрешили передавать на их родину - РИА Новости, 22.04.2024
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15:50 22.04.2024 (обновлено: 15:57 22.04.2024)
https://ria.ru/20240422/inostrantsy-1941547278.html
Осужденных условно иностранцев разрешили передавать на их родину
Осужденных условно иностранцев разрешили передавать на их родину - РИА Новости, 22.04.2024
Осужденных условно иностранцев разрешили передавать на их родину
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон об изменениях в Уголовно-процессуальный кодекс РФ, по которым граждан других государств, кому в... РИА Новости, 22.04.2024
2024-04-22T15:50
2024-04-22T15:57
россия
владимир путин
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
общество
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон об изменениях в Уголовно-процессуальный кодекс РФ, по которым граждан других государств, кому в России суд назначил не связанные с лишением свободы наказания или условный срок, разрешат передавать на их родину. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Согласно закону, основанием для передачи исполнения наказания будет являться решение суда по результатам рассмотрения представления ФСИН России, либо обращения осужденного или его представителя, либо обращения компетентного органа иностранного государства в соответствии с международным договором России. Уточняется и перечень оснований для отказа в передаче исполнения наказания. Например, отказать смогут, если речь идет о преступлении, связанном с нарушением налогового или таможенного законодательства, а также в случаях, если не возмещен определенный судом ущерб, нанесенный преступлением осужденного.
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россия, владимир путин, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), общество
Россия, Владимир Путин, Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России), Общество
Осужденных условно иностранцев разрешили передавать на их родину

Путин разрешил передавать осужденных условно иностранцев на их родину

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкСтатуя богини правосудия Фемиды
Статуя богини правосудия Фемиды - РИА Новости, 1920, 22.04.2024
© РИА Новости / Антон Денисов
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон об изменениях в Уголовно-процессуальный кодекс РФ, по которым граждан других государств, кому в России суд назначил не связанные с лишением свободы наказания или условный срок, разрешат передавать на их родину. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Согласно закону, основанием для передачи исполнения наказания будет являться решение суда по результатам рассмотрения представления ФСИН России, либо обращения осужденного или его представителя, либо обращения компетентного органа иностранного государства в соответствии с международным договором России.
Уточняется и перечень оснований для отказа в передаче исполнения наказания. Например, отказать смогут, если речь идет о преступлении, связанном с нарушением налогового или таможенного законодательства, а также в случаях, если не возмещен определенный судом ущерб, нанесенный преступлением осужденного.
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