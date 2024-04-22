https://ria.ru/20240422/industriya-1941499610.html

Фонд поддержки модной индустрии Приморья составил 48 млн рублей

Фонд поддержки модной индустрии Приморья составил 48 млн рублей - РИА Новости, 22.04.2024

Фонд поддержки модной индустрии Приморья составил 48 млн рублей

В Приморье в этом году будет запущено несколько конкурсных программ поддержки для представителей модной индустрии, фонд поддержки предпринимателей-резидентов... РИА Новости, 22.04.2024

2024-04-22T13:39

2024-04-22T13:39

2024-04-22T13:39

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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. В Приморье в этом году будет запущено несколько конкурсных программ поддержки для представителей модной индустрии, фонд поддержки предпринимателей-резидентов проекта "Модный альянс креативных индустрий" ("М.А.К.И.") составил 48 миллионов рублей, сообщает пресс-служба правительства региона. Для представителей модной индустрии Минэкономразвития края и "М.А.К.И. Приморья" в 2024 году запустят несколько программ, приняв участие в которых дизайнеры и производители одежды и аксессуаров смогут решить актуальные задачи. Руководитель проекта Наталья Карпова рассказала, что за два года существования "М.А.К.И." и плотной работы с представителями модной индустрии основной проблемой, особенно на первом этапе развития проектов, является отсутствие оборотных средств. "Поэтому обязательно каждый год в проекте есть конкурсные программы для получения финансирования. В этом году общий фонд составляет более 48 миллионов рублей – это 20 грантов по одному миллиону рублей от Минэкономразвития региона и 52 целевых сертификата, которые компании могут получить по итогам акселератора и конкурсов", - сказала Карпова, ее слова приводит пресс-служба. Так, по итогам конкурса "Маркетинг и продвижение" 40 участников смогут получить сертификаты по 100 тысяч рублей, а участники конкурса "Продвижение и продажи" поборются за два миллиона рублей. Получить его смогут 12 лучших проектов. Старт конкурсных программ запланирован на конец апреля – начало мая. Проработать бизнес-проекты участники конкурса смогут в рамках акселератора, старт которого объявят параллельно с конкурсами. "М.А.К.И." входит в структуру поддержки центра "Мой бизнес" Приморья и работает совместно с министерством экономического развития края в рамках инициированного президентом РФ Владимиром Путиным нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".

https://ria.ru/20240422/forum-1941149549.html

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Алёна Пава

россия, владимир путин, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), твой бизнес – новости, поддержка бизнеса , малое и среднее предпринимательство — мсп (малый и средний бизнес — мсб), нацпроекты