https://ria.ru/20240422/igra-1941585634.html

РЭЦ и РУДН провели деловую игру по ВЭД в рамках "Ночи в универе"

РЭЦ и РУДН провели деловую игру по ВЭД в рамках "Ночи в универе" - РИА Новости, 22.04.2024

РЭЦ и РУДН провели деловую игру по ВЭД в рамках "Ночи в универе"

Школа экспорта РЭЦ (входит в Группу РЭЦ, ВЭБ.РФ) совместно с Российским университетом дружбы народов (РУДН) провели для студентов и абитуриентов РУДН деловую... РИА Новости, 22.04.2024

2024-04-22T18:02

2024-04-22T18:02

2024-04-22T18:02

российский экспортный центр (рэц)

россия

рудн

экономика

вэб.рф (вэб)

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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Школа экспорта РЭЦ (входит в Группу РЭЦ, ВЭБ.РФ) совместно с Российским университетом дружбы народов (РУДН) провели для студентов и абитуриентов РУДН деловую игру по работе на международной выставке, сообщает центр."Ребята погрузились в специфику работы в области внешнеэкономической деятельности. Углубить свои знания и навыки они дальше смогут на магистерской программе "Управление ВЭД", которую Школа экспорта РЭЦ и РУДН совместно с Транспортной Группой FESCO запустят в сентябре 2024 года", - говорится в сообщении.Эксперты предложили ребятам разделиться на экспортеров и импортеров: продавцы проработали свое торговое предложение и провели переговоры с потенциальным контрагентом с учетом кросс-культурных особенностей.Мероприятие состоялось в рамках организованной РУДН "Ночи в универе"."Наша игра познакомила ребят с огромными возможностями, которые открываются в экспортной деятельности. Отыграв роли экспортеров и импортеров, они смогли погрузиться в особенности работы на международной выставке, прочувствовать на себе специфику ведения кросс-культурных переговоров", - рассказала генеральный директор Школы экспорта РЭЦ Алиса Никитина."Успешно войти в огромный мир экспорта им поможет новая совместная с РУДН магистерская программа "Управление ВЭД", о которой ребята узнали сегодня на нашей игре. Программа ориентирована на подготовку управленцев во внешнеэкономической сфере, готовых работать с дружественными рынками", - отметила она."Одним из ключевых этапов экспорта является логистика, поэтому чрезвычайно важно знать и понимать, как выстраивать международные перевозки в различных направлениях. Транспортная Группа FESCO имеет внушительный опыт в логистике и готова делиться своими знаниями с молодыми специалистами, которые уже совсем скоро будут работать в сфере ВЭД. В рамках магистерской программы "Управление ВЭД" наши эксперты-практики расскажут о специфике работы в этом направлении, поделятся кейсами и помогут ребятам сформировать полное понимание данного этапа экспортной деятельности", - подчеркнула Директор по международному сотрудничеству и GR FESCO Светлана Прусова.Магистерская программа "Управление ВЭД" - специализированная программа, нацеленная на углубленную подготовку квалифицированных специалистов для работы в отрасли – совместная инициатива Школы экспорта РЭЦ и Российского университета дружбы народов им. Патриса Лумумбы.Ключевые характеристики программы - оптимальный баланс теоретической фундаментальной базы и практической подготовки, внедрение инновационных образовательных технологий, единые стандарты к отбору и подготовке преподавательского состава, а также активное вовлечение бизнеса, в том числе потенциальных работодателей.

https://ria.ru/20240419/rets-1940981019.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

российский экспортный центр (рэц), россия, рудн, экономика, вэб.рф (вэб)