https://ria.ru/20240422/gretsiya-1941651080.html

Греческая оппозиция обвинила власти в переговорах по поставкам Украине

Греческая оппозиция обвинила власти в переговорах по поставкам Украине - РИА Новости, 22.04.2024

Греческая оппозиция обвинила власти в переговорах по поставкам Украине

Греческая оппозиция не верит заявлению правительства, что оно не ведет переговоры о поставках систем противовоздушной обороны на Украину, называет... РИА Новости, 22.04.2024

2024-04-22T23:38

2024-04-22T23:38

2024-04-22T23:38

в мире

украина

греция

испания

евросоюз

нато

сириза

зрк с-300

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/08/1b/1747581974_229:0:3498:1839_1920x0_80_0_0_b200f3f3462c6cd8cd85f317eafa8284.jpg

АФИНЫ, 22 апр - РИА Новости. Греческая оппозиция не верит заявлению правительства, что оно не ведет переговоры о поставках систем противовоздушной обороны на Украину, называет "половинчатым" его опровержение репортажа газеты Financial Times и обвиняет власти в "тайной дипломатии", пишет информационный портал ieidiseis.gr. Согласно данным газеты, союзники по ЕС и НАТО оказывают сильное давление на Грецию и Испанию, чтобы они предоставили Украине системы ПВО. Лидерам двух стран, которые располагают системами Patriot и другими, такими как С-300, было сказано, что их потребности "не столь велики, как у Украины". Давление оказывалось и на недавнем саммите ЕС. Официальный представитель правительства Греции Павлос Маринакис, комментируя на брифинге публикацию FT, сказал, что Афины до сих пор активно демонстрировали помощь Украине, "но, помимо этого, не будет сделано ни одного шага, который бы хоть в малейшей степени поставил под угрозу потенциал сдерживания или противовоздушную оборону страны". По его словам, правительство неоднократно выступало с опровержениями. "Резкую реакцию оппозиционных партий вызвала статья Financial Times, в которой говорится о давлении на Грецию со стороны ЕС и НАТО с целью заставить ее поставить Украине системы противовоздушной обороны Patriot и С-300", - пишет портал. Крупнейшая оппозиционная партия Греции Коалиция радикальных левых СИРИЗА-Прогрессивный альянс заявила о "тайной дипломатии" правительства, отмечает издание. "После сегодняшних сообщений пресс-секретаря правительства Маринакиса на брифинге мы призываем г-на Мицотакиса и правительство немедленно ответить, является ли правдой сообщение Financial Times о том, что на Грецию оказывалось давление на саммите ЕС, чтобы она передала Украине противоракетные системы С-300", - заявила СИРИЗА. "Откровения FT подтверждают существование тайной дипломатии со стороны правительства, а также секретных соглашений по Украине, которые находятся в стадии разработки, о чем сам г-н Зеленский сообщил в своих сообщениях в социальных сетях, поблагодарив греческого премьер-министра. Господин Мицотакис должен немедленно проинформировать парламент", - говорится в заявлении официальной оппозиции. Полной информации обо всех обязательствах, взятых на себя Грецией, потребовало Всегреческое социалистическое движение (ПАСОК). "Сегодняшняя публикация Financial Times, появившаяся после недавнего заявления президента Украины о соглашениях по оказанию военной помощи ПВО Украины от имени нашей страны, подчеркивает необходимость полной прозрачности и подробной информации обо всех обязательствах, взятых на себя нашей страной на двустороннем или многостороннем уровне", - говорится в совместном заявлении руководителей отдела обороны ПАСОК Димитриса Биагиса и отдела по иностранным делам Димитриса Манцоса. По их словам, правительство должно сообщить парламенту, что оно согласовало и что обсуждает по этому важному вопросу. "Мы требуем этого с 22 марта 2024 года, когда мы подали запрос на немедленный созыв комитета по национальной обороне и иностранным делам парламента", - добавили они. Компартия Греции (КПГ) заявила, что сообщение Financial Times доказывает методологию дальнейшего вовлечения Греции в конфликт на Украине. "Ответ представителя правительства на соответствующий вопрос не только подтверждает это давление, но и - косвенно, но явно - существование соответствующих переговоров, поскольку он отрицает не возможность отправки систем вооружения, а "угрозу сдерживающему потенциалу страны", которая может быть вызвана такой отправкой (систем ПВО)", - заявила КПГ.

https://ria.ru/20240201/gretsiya-1924892330.html

https://ria.ru/20240403/belyy_fosfor-1937466207.html

https://ria.ru/20240203/oruzhie-1925166648.html

украина

греция

испания

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, греция, испания, евросоюз, нато, сириза, зрк с-300