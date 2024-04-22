https://ria.ru/20240422/goszakupki-1941584513.html
Башкирским бизнесменам расскажут о тонкостях госзакупок
Башкирским бизнесменам расскажут о тонкостях госзакупок - РИА Новости, 22.04.2024
Башкирским бизнесменам расскажут о тонкостях госзакупок
Госкомитет Республики Башкортостан по конкурентной политике проведет 26 апреля вебинар на тему "Закупки у субъектов малого предпринимательства (СМП) и социально РИА Новости, 22.04.2024
2024-04-22T17:48
2024-04-22T17:48
2024-04-22T17:48
твой бизнес
твой бизнес – новости
республика башкортостан
малое и среднее предпринимательство — мсп (малый и средний бизнес — мсб)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148019/32/1480193283_0:0:7143:4018_1920x0_80_0_0_2867a5db9744a944fd02c86e21c5bf94.jpg
МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Госкомитет Республики Башкортостан по конкурентной политике проведет 26 апреля вебинар на тему "Закупки у субъектов малого предпринимательства (СМП) и социально ориентированных некоммерческих организаций (СОНКО): что нужно знать заказчикам", сообщает пресс-служба правительства региона. "Поддержка малого бизнеса является одной из наиболее активно обсуждаемых тем. Меры, направленные на поддержку СМП, показывают свою эффективность. В свою очередь, Госкомитет регулярно оказывает методологическую поддержку по организации закупок для малого бизнеса: разрабатывает методические рекомендации, проводит вебинары, выездные совещания, а также проводит мониторинг выполнения закупок у СМП и СОНКО", - цитирует пресс-служба председателя Госкомитета РБ по конкурентной политике Гульшат Арсланову. На семинаре будут рассмотрены: внесение информации о субподряде в реестр контрактов, инструкция по формированию годового отчета, часто встречающиеся на практике ошибки заказчиков, поступающие вопросы от слушателей.
https://ria.ru/20240412/zayavki-1939596031.html
республика башкортостан
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148019/32/1480193283_352:0:6708:4767_1920x0_80_0_0_59b6137a72fde81ab0c78b0f8bebdd9f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
твой бизнес – новости, республика башкортостан, малое и среднее предпринимательство — мсп (малый и средний бизнес — мсб)
Твой бизнес, Твой бизнес – новости, Республика Башкортостан, Малое и среднее предпринимательство — МСП (Малый и средний бизнес — МСБ)