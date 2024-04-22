https://ria.ru/20240422/goszakupki-1941584513.html

Башкирским бизнесменам расскажут о тонкостях госзакупок

Башкирским бизнесменам расскажут о тонкостях госзакупок - РИА Новости, 22.04.2024

Башкирским бизнесменам расскажут о тонкостях госзакупок

Госкомитет Республики Башкортостан по конкурентной политике проведет 26 апреля вебинар на тему "Закупки у субъектов малого предпринимательства (СМП) и социально РИА Новости, 22.04.2024

2024-04-22T17:48

2024-04-22T17:48

2024-04-22T17:48

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республика башкортостан

малое и среднее предпринимательство — мсп (малый и средний бизнес — мсб)

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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Госкомитет Республики Башкортостан по конкурентной политике проведет 26 апреля вебинар на тему "Закупки у субъектов малого предпринимательства (СМП) и социально ориентированных некоммерческих организаций (СОНКО): что нужно знать заказчикам", сообщает пресс-служба правительства региона. "Поддержка малого бизнеса является одной из наиболее активно обсуждаемых тем. Меры, направленные на поддержку СМП, показывают свою эффективность. В свою очередь, Госкомитет регулярно оказывает методологическую поддержку по организации закупок для малого бизнеса: разрабатывает методические рекомендации, проводит вебинары, выездные совещания, а также проводит мониторинг выполнения закупок у СМП и СОНКО", - цитирует пресс-служба председателя Госкомитета РБ по конкурентной политике Гульшат Арсланову. На семинаре будут рассмотрены: внесение информации о субподряде в реестр контрактов, инструкция по формированию годового отчета, часто встречающиеся на практике ошибки заказчиков, поступающие вопросы от слушателей.

https://ria.ru/20240412/zayavki-1939596031.html

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Алёна Пава

твой бизнес – новости, республика башкортостан, малое и среднее предпринимательство — мсп (малый и средний бизнес — мсб)