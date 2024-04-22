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Уровень реки Тобол у Кургана снизился на 18 сантиметров

Уровень реки Тобол у Кургана снизился на 18 сантиметров - РИА Новости, 22.04.2024

Уровень реки Тобол у Кургана снизился на 18 сантиметров

Уровень воды в реке Тобол у Кургана, по данным на 08.00 (06.00 мск) понедельника, за минувшие сутки снизился на 18 см и составляет 986 сантиметров, сообщает... РИА Новости, 22.04.2024

2024-04-22T06:48

2024-04-22T06:48

2024-04-22T06:48

происшествия

тобол (река)

курган

курганская область

наводнения в россии — 2024

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ЧЕЛЯБИНСК, 22 апр - РИА Новости. Уровень воды в реке Тобол у Кургана, по данным на 08.00 (06.00 мск) понедельника, за минувшие сутки снизился на 18 см и составляет 986 сантиметров, сообщает горадминистрация. Как сообщала горадминистрация, на 08.00 (06.00 мск) понедельника уровень воды вырос до 631 сантиметра, на 08.00 (06.00 мск) вторника - до 742 сантиметров, на 08.00 (06.00 мск) среды – до 865 сантиметров, на 08.00 (06.00 мск) четверга – 970 сантиметров, на 08.00 (06.00 мск) пятницы – 1008 сантиметров, на 08.00 (06.00 мск) субботы – 1013 сантиметров, на 08.00 (06.00 мск) воскресенья – 1004 сантиметров. Уральский гидрометцентр прогнозировал продолжение подъема воды в реке Тобол у Кургана до 18 апреля. Уровень воды превысил отметку "опасного явления" (850 сантиметров). По данным геопортала, рассказывающего о паводке в Курганской области, на 08.00 (06.00 мск) 22 апреля уровень воды в реке Тобол у Кургана составляет 986 сантиметров.

тобол (река)

курган

курганская область

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происшествия, тобол (река), курган, курганская область, наводнения в россии — 2024