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Минобороны Польши заявило о гибели испанского солдата на учениях НАТО - РИА Новости, 22.04.2024
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22:47 22.04.2024
https://ria.ru/20240422/gibel-1941645839.html
Минобороны Польши заявило о гибели испанского солдата на учениях НАТО
Минобороны Польши заявило о гибели испанского солдата на учениях НАТО - РИА Новости, 22.04.2024
Минобороны Польши заявило о гибели испанского солдата на учениях НАТО
Испанский солдат погиб на международных учениях НАТО в Польше, сообщает министерство национальной обороны республики. РИА Новости, 22.04.2024
2024-04-22T22:47
2024-04-22T22:47
в мире
польша
нато
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ВАРШАВА, 22 апр – РИА Новости. Испанский солдат погиб на международных учениях НАТО в Польше, сообщает министерство национальной обороны республики. "Мы выражаем глубокие соболезнования в связи с гибелью испанского солдата во время международных учений Saber Strike", - говорится в сообщении. Уточняется, что испанский капрал погиб в результате "несчастного случая, произошедшего во время тактических учений с боевой стрельбой". Международные тактические учения Saber Strike проводятся на территории Польши ежегодно.
https://ria.ru/20240413/evropa-1939690168.html
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в мире, польша, нато
В мире, Польша, НАТО
Минобороны Польши заявило о гибели испанского солдата на учениях НАТО

МО Польши заявило о гибели испанского солдата на международных учениях НАТО

© AP Photo / Armando BabaniВоенные вертолеты на авиабазе НАТО
Военные вертолеты на авиабазе НАТО - РИА Новости, 1920, 22.04.2024
© AP Photo / Armando Babani
Военные вертолеты на авиабазе НАТО. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАРШАВА, 22 апр – РИА Новости. Испанский солдат погиб на международных учениях НАТО в Польше, сообщает министерство национальной обороны республики.
"Мы выражаем глубокие соболезнования в связи с гибелью испанского солдата во время международных учений Saber Strike", - говорится в сообщении.
Изображение сгенерировано ИИ
Война с Европой становится неизбежна
13 апреля, 08:00
Уточняется, что испанский капрал погиб в результате "несчастного случая, произошедшего во время тактических учений с боевой стрельбой".
Международные тактические учения Saber Strike проводятся на территории Польши ежегодно.
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