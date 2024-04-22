https://ria.ru/20240422/gibel-1941645839.html

Минобороны Польши заявило о гибели испанского солдата на учениях НАТО

Минобороны Польши заявило о гибели испанского солдата на учениях НАТО - РИА Новости, 22.04.2024

Минобороны Польши заявило о гибели испанского солдата на учениях НАТО

Испанский солдат погиб на международных учениях НАТО в Польше, сообщает министерство национальной обороны республики. РИА Новости, 22.04.2024

2024-04-22T22:47

2024-04-22T22:47

2024-04-22T22:47

в мире

польша

нато

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ВАРШАВА, 22 апр – РИА Новости. Испанский солдат погиб на международных учениях НАТО в Польше, сообщает министерство национальной обороны республики. "Мы выражаем глубокие соболезнования в связи с гибелью испанского солдата во время международных учений Saber Strike", - говорится в сообщении. Уточняется, что испанский капрал погиб в результате "несчастного случая, произошедшего во время тактических учений с боевой стрельбой". Международные тактические учения Saber Strike проводятся на территории Польши ежегодно.

https://ria.ru/20240413/evropa-1939690168.html

https://ria.ru/20240406/nato-1938134549.html

польша

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