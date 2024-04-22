https://ria.ru/20240422/gibel-1941645839.html
Минобороны Польши заявило о гибели испанского солдата на учениях НАТО
Минобороны Польши заявило о гибели испанского солдата на учениях НАТО - РИА Новости, 22.04.2024
Минобороны Польши заявило о гибели испанского солдата на учениях НАТО
Испанский солдат погиб на международных учениях НАТО в Польше, сообщает министерство национальной обороны республики. РИА Новости, 22.04.2024
2024-04-22T22:47
2024-04-22T22:47
2024-04-22T22:47
в мире
польша
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/04/1931079060_0:19:3072:1747_1920x0_80_0_0_59eaff9008cbea3fe2f6f60b5ab20f9a.jpg
ВАРШАВА, 22 апр – РИА Новости. Испанский солдат погиб на международных учениях НАТО в Польше, сообщает министерство национальной обороны республики. "Мы выражаем глубокие соболезнования в связи с гибелью испанского солдата во время международных учений Saber Strike", - говорится в сообщении. Уточняется, что испанский капрал погиб в результате "несчастного случая, произошедшего во время тактических учений с боевой стрельбой". Международные тактические учения Saber Strike проводятся на территории Польши ежегодно.
https://ria.ru/20240413/evropa-1939690168.html
https://ria.ru/20240406/nato-1938134549.html
польша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/04/1931079060_89:0:2820:2048_1920x0_80_0_0_6b0b189e10566c7a6a404e746d93b630.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, польша, нато
Минобороны Польши заявило о гибели испанского солдата на учениях НАТО
МО Польши заявило о гибели испанского солдата на международных учениях НАТО
ВАРШАВА, 22 апр – РИА Новости. Испанский солдат погиб на международных учениях НАТО в Польше, сообщает министерство национальной обороны республики.
"Мы выражаем глубокие соболезнования в связи с гибелью испанского солдата во время международных учений Saber Strike", - говорится в сообщении.
Уточняется, что испанский капрал погиб в результате "несчастного случая, произошедшего во время тактических учений с боевой стрельбой".
Международные тактические учения Saber Strike проводятся на территории Польши ежегодно.