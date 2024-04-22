https://ria.ru/20240422/gerb-1941607185.html

Против жителя Харькова возбудили дело из-за советского герба в соцсети

Против жителя Харькова возбудили дело из-за советского герба в соцсети - РИА Новости, 22.04.2024

Против жителя Харькова возбудили дело из-за советского герба в соцсети

Уголовное дело возбуждено против жителя Харькова за публикации в соцсети изображений герба СССР, сообщили в Telegram-канале Харьковской областной прокуратуры. РИА Новости, 22.04.2024

2024-04-22T19:16

2024-04-22T19:16

2024-04-22T19:49

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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Уголовное дело возбуждено против жителя Харькова за публикации в соцсети изображений герба СССР, сообщили в Telegram-канале Харьковской областной прокуратуры. "Заочно предъявлено обвинение 41-летнему мужчине по фактам распространения, использования коммунистической символики с использованием средств массовой информации, а также распространения материалов с публичными призывами совершения действий с целью изменения границ территории и государственной границы Украины", - говорится в сообщении Харьковской областной прокуратуры. По информации ведомства, житель Харькова в соцсети публиковал сообщения, посвященные дню рождения комсомола, утверждал, что Украина — колония, сопровождая это изображениями герба СССР. "Помимо пропаганды коммунистической идеологии, подозреваемый опубликовал изображение карты Украины, где показаны так называемые "территориальные подарки" Ленина и Хрущева, с подписью "Формирование территории современной Украины", - отметили в прокуратуре. Против мужчины возбудили уголовное дело по статьям "Распространение и использование коммунистической символики" и "Посягательство на территориальную целостность Украины". Их санкции предусматривают наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет. Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц начались на Украине в 2015 году, когда был принят закон о декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, ссср, харьков