https://ria.ru/20240422/gagauziya-1941621480.html
Жители Гагаузии начали подавать документы на открытие счетов в ПСБ
Жители Гагаузии начали подавать документы на открытие счетов в ПСБ - РИА Новости, 22.04.2024
Жители Гагаузии начали подавать документы на открытие счетов в ПСБ
Жители Гагаузии начали подавать документы на открытие счетов в российском Промсвязьбанке (ПСБ), заявил в понедельник председатель Народного собрания автономии... РИА Новости, 22.04.2024
2024-04-22T20:11
2024-04-22T20:11
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Жители Гагаузии начали подавать документы на открытие счетов в российском Промсвязьбанке (ПСБ), заявил в понедельник председатель Народного собрания автономии Дмитрий Константинов. Ранее глава региона Евгения Гуцул заявила, что счета в российском ПСБ откроют порядка 30-35 тысяч жителей Гагаузской автономии. По словам председателя ПСБ Петра Фрадкова, первые счета уже открыты. "Мы сейчас начали сбор", - сообщил Константинов журналистам после встречи с руководством ПСБ в Москве. По его словам, после этого возникла проблема, решать которую руководству автономии пришлось в Москве: оказалось, что не все жители Гагаузии имеют международные паспорта. По его словам, руководство банка пошло навстречу и разрешило открывать счета по внутренним, а не международным документам. "У нас появились некоторые вопросы, и я благодарю его (руководство банка - ред.), что они поняли нас и пошли навстречу нам, потому что это большой вопрос… С внутренними паспортами у нас пройдет очень-очень быстро", - заявил Константинов. Ранее в апреле председатель ПСБ Петр Фрадков, глава автономии Евгения Гуцул и председатель Народного собрания автономии Дмитрий Константинов подписали соглашение, направленное на установление долгосрочных партнерских отношений и развитие сотрудничества в финансово-кредитной сфере.
https://ria.ru/20240409/gagauziya-1938781041.html
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москва, молдавия, гагаузия, дмитрий константинов, евгения гуцул, петр фрадков, в мире
Москва, Молдавия, Гагаузия, Дмитрий Константинов, Евгения Гуцул, Петр Фрадков, В мире
Жители Гагаузии начали подавать документы на открытие счетов в ПСБ
Константинов: жители Гагаузии начали подавать документы на открытие счетов в ПСБ
МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Жители Гагаузии начали подавать документы на открытие счетов в российском Промсвязьбанке (ПСБ), заявил в понедельник председатель Народного собрания автономии Дмитрий Константинов.
Ранее глава региона Евгения Гуцул
заявила, что счета в российском ПСБ откроют порядка 30-35 тысяч жителей Гагаузской автономии. По словам председателя ПСБ Петра Фрадкова
, первые счета уже открыты.
"Мы сейчас начали сбор", - сообщил Константинов журналистам после встречи с руководством ПСБ в Москве
.
По его словам, после этого возникла проблема, решать которую руководству автономии пришлось в Москве: оказалось, что не все жители Гагаузии имеют международные паспорта. По его словам, руководство банка пошло навстречу и разрешило открывать счета по внутренним, а не международным документам.
"У нас появились некоторые вопросы, и я благодарю его (руководство банка - ред.), что они поняли нас и пошли навстречу нам, потому что это большой вопрос… С внутренними паспортами у нас пройдет очень-очень быстро", - заявил Константинов.
Ранее в апреле председатель ПСБ Петр Фрадков, глава автономии Евгения Гуцул и председатель Народного собрания автономии Дмитрий Константинов подписали соглашение, направленное на установление долгосрочных партнерских отношений и развитие сотрудничества в финансово-кредитной сфере.