Рейтинг@Mail.ru
Жители Гагаузии начали подавать документы на открытие счетов в ПСБ - РИА Новости, 22.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:11 22.04.2024 (обновлено: 20:39 22.04.2024)
https://ria.ru/20240422/gagauziya-1941621480.html
Жители Гагаузии начали подавать документы на открытие счетов в ПСБ
Жители Гагаузии начали подавать документы на открытие счетов в ПСБ - РИА Новости, 22.04.2024
Жители Гагаузии начали подавать документы на открытие счетов в ПСБ
Жители Гагаузии начали подавать документы на открытие счетов в российском Промсвязьбанке (ПСБ), заявил в понедельник председатель Народного собрания автономии... РИА Новости, 22.04.2024
2024-04-22T20:11
2024-04-22T20:39
москва
молдавия
гагаузия
дмитрий константинов
евгения гуцул
петр фрадков
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/16/1941613123_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_b35137f386f8449ddf671a52a3c8d6ae.jpg
МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Жители Гагаузии начали подавать документы на открытие счетов в российском Промсвязьбанке (ПСБ), заявил в понедельник председатель Народного собрания автономии Дмитрий Константинов. Ранее глава региона Евгения Гуцул заявила, что счета в российском ПСБ откроют порядка 30-35 тысяч жителей Гагаузской автономии. По словам председателя ПСБ Петра Фрадкова, первые счета уже открыты. "Мы сейчас начали сбор", - сообщил Константинов журналистам после встречи с руководством ПСБ в Москве. По его словам, после этого возникла проблема, решать которую руководству автономии пришлось в Москве: оказалось, что не все жители Гагаузии имеют международные паспорта. По его словам, руководство банка пошло навстречу и разрешило открывать счета по внутренним, а не международным документам. "У нас появились некоторые вопросы, и я благодарю его (руководство банка - ред.), что они поняли нас и пошли навстречу нам, потому что это большой вопрос… С внутренними паспортами у нас пройдет очень-очень быстро", - заявил Константинов. Ранее в апреле председатель ПСБ Петр Фрадков, глава автономии Евгения Гуцул и председатель Народного собрания автономии Дмитрий Константинов подписали соглашение, направленное на установление долгосрочных партнерских отношений и развитие сотрудничества в финансово-кредитной сфере.
https://ria.ru/20240409/gagauziya-1938781041.html
https://ria.ru/20240422/gutsul-1941610354.html
москва
молдавия
гагаузия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/16/1941613123_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_f8a5c0cc027e35e16213ec612cf49f46.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, молдавия, гагаузия, дмитрий константинов, евгения гуцул, петр фрадков, в мире
Москва, Молдавия, Гагаузия, Дмитрий Константинов, Евгения Гуцул, Петр Фрадков, В мире
Жители Гагаузии начали подавать документы на открытие счетов в ПСБ

Константинов: жители Гагаузии начали подавать документы на открытие счетов в ПСБ

© РИА НовостиВстреча главы Гагаузии Евгении Гуцул с руководством "Промсвязьбанка"
Встреча главы Гагаузии Евгении Гуцул с руководством Промсвязьбанка - РИА Новости, 1920, 22.04.2024
© РИА Новости
Встреча главы Гагаузии Евгении Гуцул с руководством "Промсвязьбанка"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Жители Гагаузии начали подавать документы на открытие счетов в российском Промсвязьбанке (ПСБ), заявил в понедельник председатель Народного собрания автономии Дмитрий Константинов.
Ранее глава региона Евгения Гуцул заявила, что счета в российском ПСБ откроют порядка 30-35 тысяч жителей Гагаузской автономии. По словам председателя ПСБ Петра Фрадкова, первые счета уже открыты.
Глава Гагаузии Евгения Гуцул и председатель ПАО Промсвязьбанк Петр Фрадков во время встречи - РИА Новости, 1920, 09.04.2024
ПСБ откроет счета работникам бюджетной сферы и пенсионерам Гагаузии
9 апреля, 11:21
"Мы сейчас начали сбор", - сообщил Константинов журналистам после встречи с руководством ПСБ в Москве.
По его словам, после этого возникла проблема, решать которую руководству автономии пришлось в Москве: оказалось, что не все жители Гагаузии имеют международные паспорта. По его словам, руководство банка пошло навстречу и разрешило открывать счета по внутренним, а не международным документам.
"У нас появились некоторые вопросы, и я благодарю его (руководство банка - ред.), что они поняли нас и пошли навстречу нам, потому что это большой вопрос… С внутренними паспортами у нас пройдет очень-очень быстро", - заявил Константинов.
Ранее в апреле председатель ПСБ Петр Фрадков, глава автономии Евгения Гуцул и председатель Народного собрания автономии Дмитрий Константинов подписали соглашение, направленное на установление долгосрочных партнерских отношений и развитие сотрудничества в финансово-кредитной сфере.
Встреча главы Гагаузии Евгении Гуцул с руководством Промсвязьбанка - РИА Новости, 1920, 22.04.2024
Гуцул спрогнозировала, сколько жителей Гагаузии откроют счета в ПСБ
Вчера, 19:26
 
МоскваМолдавияГагаузияДмитрий КонстантиновЕвгения ГуцулПетр ФрадковВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала