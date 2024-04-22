https://ria.ru/20240422/frg-1941459477.html

В Германии заподозрили трех человек в шпионаже в пользу Китая

В Германии заподозрили трех человек в шпионаже в пользу Китая - РИА Новости, 22.04.2024

В Германии заподозрили трех человек в шпионаже в пользу Китая

В Германии задержаны три гражданина по подозрении в шпионаже на Китай с целью передать спецслужбам КНР информацию о технических инновациях двойного назначения,... РИА Новости, 22.04.2024

2024-04-22T11:13

2024-04-22T11:13

2024-04-22T11:39

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китай

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БЕРЛИН, 22 апр - РИА Новости. В Германии задержаны три гражданина по подозрении в шпионаже на Китай с целью передать спецслужбам КНР информацию о технических инновациях двойного назначения, сообщает генеральная прокуратура ФРГ."Обвиняемые подозреваются в работе на китайскую разведку с неустановленной даты до июня 2022 года", - говорится в разосланном сообщении ведомства. Подозреваемые – мужчина и семейная пара - задержаны в понедельник.Семейная пара подозревается в добыче информации о военных и технологических инновациях. Для этих целей они содержали фирму, которая помогала научному обмену китайского партнера, за которым стояли спецслужбы КНР, по контракту с местным университетом.Целью шпионажа на первом этапе была подготовка исследования для китайского партнера о работе мощных судовых двигателей, применимых на боевых кораблях.На прошлой неделе генеральная прокуратура Германии подтвердила задержание двух человек, подозреваемых в том, что они якобы осуществляли шпионаж в пользу Российской Федерации. Позднее ведомство сообщило, что один из задержанных, Александр Й., обладает немецким и российским гражданствами и ордер на его арест был приведен в исполнение.

https://ria.ru/20240418/shpionazh-1940882491.html

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