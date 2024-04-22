Рейтинг@Mail.ru
В Германии заподозрили трех человек в шпионаже в пользу Китая - РИА Новости, 22.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:13 22.04.2024 (обновлено: 11:39 22.04.2024)
https://ria.ru/20240422/frg-1941459477.html
В Германии заподозрили трех человек в шпионаже в пользу Китая
В Германии заподозрили трех человек в шпионаже в пользу Китая - РИА Новости, 22.04.2024
В Германии заподозрили трех человек в шпионаже в пользу Китая
В Германии задержаны три гражданина по подозрении в шпионаже на Китай с целью передать спецслужбам КНР информацию о технических инновациях двойного назначения,... РИА Новости, 22.04.2024
2024-04-22T11:13
2024-04-22T11:39
германия
китай
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148416/10/1484161054_0:159:1786:1164_1920x0_80_0_0_bfbf0ef5348a58fe53613dfaa0dd5904.jpg
БЕРЛИН, 22 апр - РИА Новости. В Германии задержаны три гражданина по подозрении в шпионаже на Китай с целью передать спецслужбам КНР информацию о технических инновациях двойного назначения, сообщает генеральная прокуратура ФРГ."Обвиняемые подозреваются в работе на китайскую разведку с неустановленной даты до июня 2022 года", - говорится в разосланном сообщении ведомства. Подозреваемые – мужчина и семейная пара - задержаны в понедельник.Семейная пара подозревается в добыче информации о военных и технологических инновациях. Для этих целей они содержали фирму, которая помогала научному обмену китайского партнера, за которым стояли спецслужбы КНР, по контракту с местным университетом.Целью шпионажа на первом этапе была подготовка исследования для китайского партнера о работе мощных судовых двигателей, применимых на боевых кораблях.На прошлой неделе генеральная прокуратура Германии подтвердила задержание двух человек, подозреваемых в том, что они якобы осуществляли шпионаж в пользу Российской Федерации. Позднее ведомство сообщило, что один из задержанных, Александр Й., обладает немецким и российским гражданствами и ордер на его арест был приведен в исполнение.
https://ria.ru/20240418/shpionazh-1940882491.html
https://ria.ru/20240127/germaniya-1923476973.html
германия
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148416/10/1484161054_185:0:1786:1201_1920x0_80_0_0_0a484d7b852f37c623d4c011ea71f642.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
германия, китай, в мире
Германия, Китай, В мире
В Германии заподозрили трех человек в шпионаже в пользу Китая

Генпрокуратура Германии задержала трех граждан по подозрению в шпионаже на Китай

© РИА Новости / Захари Шойрер | Перейти в медиабанкСотрудники полиции в Германии
Сотрудники полиции в Германии - РИА Новости, 1920, 22.04.2024
© РИА Новости / Захари Шойрер
Перейти в медиабанк
Сотрудники полиции в Германии. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 22 апр - РИА Новости. В Германии задержаны три гражданина по подозрении в шпионаже на Китай с целью передать спецслужбам КНР информацию о технических инновациях двойного назначения, сообщает генеральная прокуратура ФРГ.
«
"Обвиняемые подозреваются в работе на китайскую разведку с неустановленной даты до июня 2022 года", - говорится в разосланном сообщении ведомства. Подозреваемые – мужчина и семейная пара - задержаны в понедельник.
Вид на Бранденбургские ворота в Берлине - РИА Новости, 1920, 18.04.2024
В Германии разжигается шпиономания, заявило российское посольство
18 апреля, 18:50
Семейная пара подозревается в добыче информации о военных и технологических инновациях. Для этих целей они содержали фирму, которая помогала научному обмену китайского партнера, за которым стояли спецслужбы КНР, по контракту с местным университетом.
Целью шпионажа на первом этапе была подготовка исследования для китайского партнера о работе мощных судовых двигателей, применимых на боевых кораблях.
На прошлой неделе генеральная прокуратура Германии подтвердила задержание двух человек, подозреваемых в том, что они якобы осуществляли шпионаж в пользу Российской Федерации. Позднее ведомство сообщило, что один из задержанных, Александр Й., обладает немецким и российским гражданствами и ордер на его арест был приведен в исполнение.
Участники митинга сторонников партии АдГ в Эрфурте, Германия - РИА Новости, 1920, 27.01.2024
Немцы взялись за старое. Германия подошла к правому краю
27 января, 08:00
 
ГерманияКитайВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала