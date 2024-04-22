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Зеленский назвал слова папы Франциска о конфликте на Украине "странными" - РИА Новости, 22.04.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
16:02 22.04.2024
https://ria.ru/20240422/frantsisk-1941550519.html
Зеленский назвал слова папы Франциска о конфликте на Украине "странными"
Зеленский назвал слова папы Франциска о конфликте на Украине "странными" - РИА Новости, 22.04.2024
Зеленский назвал слова папы Франциска о конфликте на Украине "странными"
Владимир Зеленский пожаловался на "странные" заявления папы Римского Франциска, однако добавил, что ему следует принять участие в конференции по Украине в... РИА Новости, 22.04.2024
2024-04-22T16:02
2024-04-22T16:02
специальная военная операция на украине
в мире
украина
швейцария
владимир зеленский
франциск (хорхе марио бергольо)
ватикан
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Владимир Зеленский пожаловался на "странные" заявления папы Римского Франциска, однако добавил, что ему следует принять участие в конференции по Украине в Швейцарии. Папа Римский Франциск в телеинтервью швейцарской телерадиокомпании RSI ранее заявил, что в конфликте на Украине проигрывающая сторона должна найти в себе храбрость признать это и согласиться на переговоры. "Я слышал от папы Римского много разных посланий... У нас хороший диалог, а потом некоторые странные послания... Когда вы хотите помочь, вам нужно сделать что-то, чтобы оказать помощь", - заявил Зеленский в интервью французскому блогеру Гуго Траверу, который сослался на заявление Франциска о переговорах. При этом Зеленский добавил, что у папы Римского будет возможность "поддержать мир на Украине" в ходе саммита в Швейцарии. "Они (религиозные лидеры) нам нужны на мирном саммите в середине июня", - добавил он. Швейцария проведет 15-16 июня мирную конференцию по Украине недалеко от города Люцерн. Россия не будет присутствовать. Пресс-секретарь посольства России в Берне Владимир Хохлов ранее сообщил РИА Новости, что Швейцария не направляла РФ приглашения для участия в саммите по Украине, и Москва не будет участвовать в любом случае. Он добавил, что усиленно продвигаемая организаторами идея мирной конференции является для РФ неприемлемой, так как "речь идет об очередном варианте продавливания нежизнеспособной "формулы мира", не учитывающей российские интересы. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в свою очередь, заявил, что переговорный процесс по Украине без участия России бессмыслен, надо понять, о какой формуле мира будет идти речь на саммите в Швейцарии.
https://ria.ru/20240419/ukraina-1940816198.html
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в мире, украина, швейцария, владимир зеленский, франциск (хорхе марио бергольо), ватикан
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Швейцария, Владимир Зеленский, Франциск (Хорхе Марио Бергольо), Ватикан
Зеленский назвал слова папы Франциска о конфликте на Украине "странными"

Зеленский: папа Франциск сделал странный призыв согласиться на переговоры

© Фото : Офис президента УкраиныПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 22.04.2024
© Фото : Офис президента Украины
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Владимир Зеленский пожаловался на "странные" заявления папы Римского Франциска, однако добавил, что ему следует принять участие в конференции по Украине в Швейцарии.
Папа Римский Франциск в телеинтервью швейцарской телерадиокомпании RSI ранее заявил, что в конфликте на Украине проигрывающая сторона должна найти в себе храбрость признать это и согласиться на переговоры.
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"Я слышал от папы Римского много разных посланий... У нас хороший диалог, а потом некоторые странные послания... Когда вы хотите помочь, вам нужно сделать что-то, чтобы оказать помощь", - заявил Зеленский в интервью французскому блогеру Гуго Траверу, который сослался на заявление Франциска о переговорах.
При этом Зеленский добавил, что у папы Римского будет возможность "поддержать мир на Украине" в ходе саммита в Швейцарии. "Они (религиозные лидеры) нам нужны на мирном саммите в середине июня", - добавил он.
Швейцария проведет 15-16 июня мирную конференцию по Украине недалеко от города Люцерн. Россия не будет присутствовать. Пресс-секретарь посольства России в Берне Владимир Хохлов ранее сообщил РИА Новости, что Швейцария не направляла РФ приглашения для участия в саммите по Украине, и Москва не будет участвовать в любом случае. Он добавил, что усиленно продвигаемая организаторами идея мирной конференции является для РФ неприемлемой, так как "речь идет об очередном варианте продавливания нежизнеспособной "формулы мира", не учитывающей российские интересы.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в свою очередь, заявил, что переговорный процесс по Украине без участия России бессмыслен, надо понять, о какой формуле мира будет идти речь на саммите в Швейцарии.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаШвейцарияВладимир ЗеленскийФранциск (Хорхе Марио Бергольо)Ватикан
 
 
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