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Евростат сообщил о рекордном росте госдолга Финляндии - РИА Новости, 22.04.2024
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17:49 22.04.2024
https://ria.ru/20240422/finlyandiya-1941585009.html
Евростат сообщил о рекордном росте госдолга Финляндии
Евростат сообщил о рекордном росте госдолга Финляндии - РИА Новости, 22.04.2024
Евростат сообщил о рекордном росте госдолга Финляндии
Государственный долг Финляндии в конце 2023 года вырос больше, чем в любой другой стране ЕС, следует из данных, опубликованных статистической службой... РИА Новости, 22.04.2024
2024-04-22T17:49
2024-04-22T17:49
экономика
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МОСКВА, 22 апр – РИА Новости. Государственный долг Финляндии в конце 2023 года вырос больше, чем в любой другой стране ЕС, следует из данных, опубликованных статистической службой Европейского союза. Госдолг Финляндии в четвертом квартале 2023 года увеличился на 2,3 процентных пункта по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. На конец 2023 года государственный долг Финляндии составлял 210,5 миллиарда евро, или 75,8% ВВП, свидетельствуют данные Евростата. На втором месте стоит Латвия с 1,8 процентных пункта роста госдолга. Третье место по росту госдолга занимает Румыния с 1,3 процентных пункта. Наименьший рост отмечается у Литвы. В ряде стран государственный долг уменьшился. В частности, сокращение зафиксировано у Португалии, Греции, Кипра и других государств. Ранее правительство Финляндии в рамках корректировки государственных финансов согласовало сокращение дефицита бюджета с нынешних 12,9 миллиарда до 6,9 миллиарда к 2028 году. Для решения этой задачи, в частности, будут повышены налоги, изменится размер пособий. Кабмин повышает НДС с 24% до 25,5%. НДС в Финляндии станет вторым самым высоким уровнем налога на добавленную стоимость в Европе. В феврале премьер Петтери Орпо заявил, что правительство намерено принять ещё более жёсткие меры экономии, чтобы сбалансировать государственные финансы. В то же время он в очередной раз подчеркнул необходимость поддерживать Украину, выразив надежду, что эта поддержка не ослабнет. Общая стоимость военной помощи Финляндии Украине на сегодняшний день составляет около 2 миллиардов евро.
https://ria.ru/20240115/finlyandiya-1921394082.html
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экономика, финляндия, украина, латвия, петтери орпо, евросоюз, евростат
Экономика, Финляндия, Украина, Латвия, Петтери Орпо, Евросоюз, Евростат
Евростат сообщил о рекордном росте госдолга Финляндии

Евростат: госдолг Финляндии в конце 2023 г вырос больше, чем в любой стране ЕС

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкФлаг Финляндии
Флаг Финляндии - РИА Новости, 1920, 22.04.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Флаг Финляндии. Архивное фото
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МОСКВА, 22 апр – РИА Новости. Государственный долг Финляндии в конце 2023 года вырос больше, чем в любой другой стране ЕС, следует из данных, опубликованных статистической службой Европейского союза.
Госдолг Финляндии в четвертом квартале 2023 года увеличился на 2,3 процентных пункта по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. На конец 2023 года государственный долг Финляндии составлял 210,5 миллиарда евро, или 75,8% ВВП, свидетельствуют данные Евростата.
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На втором месте стоит Латвия с 1,8 процентных пункта роста госдолга. Третье место по росту госдолга занимает Румыния с 1,3 процентных пункта. Наименьший рост отмечается у Литвы.
В ряде стран государственный долг уменьшился. В частности, сокращение зафиксировано у Португалии, Греции, Кипра и других государств.
Ранее правительство Финляндии в рамках корректировки государственных финансов согласовало сокращение дефицита бюджета с нынешних 12,9 миллиарда до 6,9 миллиарда к 2028 году. Для решения этой задачи, в частности, будут повышены налоги, изменится размер пособий. Кабмин повышает НДС с 24% до 25,5%. НДС в Финляндии станет вторым самым высоким уровнем налога на добавленную стоимость в Европе.
В феврале премьер Петтери Орпо заявил, что правительство намерено принять ещё более жёсткие меры экономии, чтобы сбалансировать государственные финансы. В то же время он в очередной раз подчеркнул необходимость поддерживать Украину, выразив надежду, что эта поддержка не ослабнет. Общая стоимость военной помощи Финляндии Украине на сегодняшний день составляет около 2 миллиардов евро.
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