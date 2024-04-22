Евростат сообщил о рекордном росте госдолга Финляндии
Евростат: госдолг Финляндии в конце 2023 г вырос больше, чем в любой стране ЕС
Флаг Финляндии. Архивное фото
МОСКВА, 22 апр – РИА Новости. Государственный долг Финляндии в конце 2023 года вырос больше, чем в любой другой стране ЕС, следует из данных, опубликованных статистической службой Европейского союза.
Госдолг Финляндии в четвертом квартале 2023 года увеличился на 2,3 процентных пункта по сравнению с аналогичным периодом 2022 года. На конец 2023 года государственный долг Финляндии составлял 210,5 миллиарда евро, или 75,8% ВВП, свидетельствуют данные Евростата.
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В ряде стран государственный долг уменьшился. В частности, сокращение зафиксировано у Португалии, Греции, Кипра и других государств.
Ранее правительство Финляндии в рамках корректировки государственных финансов согласовало сокращение дефицита бюджета с нынешних 12,9 миллиарда до 6,9 миллиарда к 2028 году. Для решения этой задачи, в частности, будут повышены налоги, изменится размер пособий. Кабмин повышает НДС с 24% до 25,5%. НДС в Финляндии станет вторым самым высоким уровнем налога на добавленную стоимость в Европе.
В феврале премьер Петтери Орпо заявил, что правительство намерено принять ещё более жёсткие меры экономии, чтобы сбалансировать государственные финансы. В то же время он в очередной раз подчеркнул необходимость поддерживать Украину, выразив надежду, что эта поддержка не ослабнет. Общая стоимость военной помощи Финляндии Украине на сегодняшний день составляет около 2 миллиардов евро.
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