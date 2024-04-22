https://ria.ru/20240422/evakuatsiya-1941639446.html

В Абатском районе Тюменской области объявили эвакуацию жителей

В Абатском районе Тюменской области объявили эвакуацию жителей - РИА Новости, 22.04.2024

В Абатском районе Тюменской области объявили эвакуацию жителей

Эвакуация жителей всех населенных пунктов, подверженных подтоплению, объявлена в Абатском районе Тюменской области, сообщил глава муниципалитета Игорь Васильев. РИА Новости, 22.04.2024

2024-04-22T21:44

2024-04-22T21:44

2024-04-22T22:10

наводнения в россии — 2024

происшествия

тюменская область

игорь васильев

ишим (река)

тобол (река)

александр моор

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 22 апр - РИА Новости. Эвакуация жителей всех населенных пунктов, подверженных подтоплению, объявлена в Абатском районе Тюменской области, сообщил глава муниципалитета Игорь Васильев."На заседании районной комиссии по чрезвычайным ситуациям принято решение об экстренной эвакуации граждан всех населенных пунктов, подверженных подтоплению", - написал Васильев в своем Telegram-канале.Он подчеркнул, что на реке Ишим в муниципалитете идет критический подъем воды, и призвал жильцов домов, которые находятся в зоне подтопления, эвакуироваться в ближайшее время.Ранее глава региона Александр Моор сообщал, что паводок перемещается вниз по течению Ишима, волна идет на Абатский район.Режим ЧС по паводку в Тюменской области ввели 8 апреля. Превышение исторических максимумов по уровню воды ожидается на реках Ишим и Тобол. Власти сообщали, что пик паводка ожидается 23-25 апреля.

https://ria.ru/20240403/pavodki-1937665586.html

тюменская область

ишим (река)

тобол (река)

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наводнения в россии — 2024, происшествия, тюменская область, игорь васильев, ишим (река), тобол (река), александр моор