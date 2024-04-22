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Орешкин: изменения в экономике – возможность для молодых предпринимателей - РИА Новости, 22.04.2024
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17:11 22.04.2024
https://ria.ru/20240422/ekonomika-1941571169.html
Орешкин: изменения в экономике – возможность для молодых предпринимателей
Орешкин: изменения в экономике – возможность для молодых предпринимателей - РИА Новости, 22.04.2024
Орешкин: изменения в экономике – возможность для молодых предпринимателей
В сложившихся в России условиях для молодых предпринимателей открывается окно возможностей, именно они могут стать драйвером экономики, считает помощник... РИА Новости, 22.04.2024
2024-04-22T17:11
2024-04-22T17:11
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магадан
александр исаевич
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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. В сложившихся в России условиях для молодых предпринимателей открывается окно возможностей, именно они могут стать драйвером экономики, считает помощник президента РФ Максим Орешкин. Он выступил на пленарной дискуссии "Развитие и поддержка молодежного предпринимательства в России", которая прошла в рамках форума молодых предпринимателей "Создай наше", организованного Корпорацией МСП и Агентством стратегических инициатив. "У нас в экономике сейчас будет происходить несколько серьезных структурных изменений. И каждое такое изменение — это возможности, возможности себя реализовывать. &lt;...&gt; Очень важно, чтобы большее количество ребят себя пробовали в предпринимательстве, в создании нового, придумывании новых продуктов, новых подходов, чтобы завоевывать разного рода рынки. Это такая сила, такая энергетика, которые будут двигать экономику вперед", - привели слова Орешкина в пресс-службе КМСП. Как отметил, в свою очередь, генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич, сегодня 996 тысяч индивидуальных предпринимателей в России — это представители молодежи (каждый четвертый). И именно среди них отмечается самый большой запрос на информацию и меры господдержки. "Чтобы ответить на запросы молодежи и дать ей удобные инструменты для создания своего дела и роста, мы с Минэкономразвития, Центральным банком, ФНС сделали Цифровую платформу МСП.РФ. Ее цель — дать предпринимателю инструменты и навыки, необходимые от момента создания бизнеса до выхода на межрегиональные рынки и рынки дружественных стран", — отметил Исаевич. Отдельной задачей, которая решалась с регионами, было создание единых правил и предоставление одинаковых возможностей предпринимателям от Калининграда до Магадана для получения мер поддержки по единым правилам и стандартам. "Сегодня 89 регионов предоставляют свои меры поддержке в онлайне", - сообщил Исаевич. Генеральный директор АСИ Светлана Чупшева обратила внимание на то, что в России наблюдается эволюция запросов бизнеса. Это, по ее словам, обусловлено целым рядом факторов, включая прошедшую пандемию и санкции против России. "Ушли бренды, мировые компании. И наш, российский бизнес, в том числе, региональный, быстро сориентировался. У нас появилось очень много новых, молодых предпринимателей, которые открыли бизнес в технологической сфере, сфере потребительских товаров, появились новые бренды одежды, косметики, индустрия развлечений и креативная индустрия — то, чем мы пользуемся ежедневно, то, что окружает нас", — пояснила она. Одно из преимуществ малого предприятия — это большая география для организации своей деятельности, добавил председатель "Деловой России" Алексей Репик. По его словам, там, куда не доходит крупный бизнес, для малого бизнеса открыты возможности для реализации. "Есть география, куда не дотянется большой бизнес, потому что ему это будет слишком дорого, сложно и неэффективно. Есть кастомизация, то есть адаптация продукта под специфические потребности клиента, где для малого бизнеса предоставляется великолепная возможность творить в хорошем смысле", — сказал Репик.
https://ria.ru/20240422/forum-1941149549.html
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твой бизнес – новости, россия, калининград, магадан, александр исаевич, максим орешкин, алексей репик, корпорация мсп, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), федеральная налоговая служба (фнс россии)
Твой бизнес, Твой бизнес – новости, Россия, Калининград, Магадан, Александр Исаевич, Максим Орешкин, Алексей Репик, Корпорация МСП, Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), Федеральная налоговая служба (ФНС России)

Орешкин: изменения в экономике – возможность для молодых предпринимателей

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкМинистр экономического развития РФ Максим Орешкин на экономическом форуме "Россия - Африка" в Сочи
Министр экономического развития РФ Максим Орешкин на экономическом форуме Россия - Африка в Сочи - РИА Новости, 1920, 22.04.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. В сложившихся в России условиях для молодых предпринимателей открывается окно возможностей, именно они могут стать драйвером экономики, считает помощник президента РФ Максим Орешкин.
Он выступил на пленарной дискуссии "Развитие и поддержка молодежного предпринимательства в России", которая прошла в рамках форума молодых предпринимателей "Создай наше", организованного Корпорацией МСП и Агентством стратегических инициатив.
«
"У нас в экономике сейчас будет происходить несколько серьезных структурных изменений. И каждое такое изменение — это возможности, возможности себя реализовывать. <...> Очень важно, чтобы большее количество ребят себя пробовали в предпринимательстве, в создании нового, придумывании новых продуктов, новых подходов, чтобы завоевывать разного рода рынки. Это такая сила, такая энергетика, которые будут двигать экономику вперед", - привели слова Орешкина в пресс-службе КМСП.
Как отметил, в свою очередь, генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич, сегодня 996 тысяч индивидуальных предпринимателей в России — это представители молодежи (каждый четвертый). И именно среди них отмечается самый большой запрос на информацию и меры господдержки.
«
"Чтобы ответить на запросы молодежи и дать ей удобные инструменты для создания своего дела и роста, мы с Минэкономразвития, Центральным банком, ФНС сделали Цифровую платформу МСП.РФ. Ее цель — дать предпринимателю инструменты и навыки, необходимые от момента создания бизнеса до выхода на межрегиональные рынки и рынки дружественных стран", — отметил Исаевич.
Отдельной задачей, которая решалась с регионами, было создание единых правил и предоставление одинаковых возможностей предпринимателям от Калининграда до Магадана для получения мер поддержки по единым правилам и стандартам. "Сегодня 89 регионов предоставляют свои меры поддержке в онлайне", - сообщил Исаевич.
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Генеральный директор АСИ Светлана Чупшева обратила внимание на то, что в России наблюдается эволюция запросов бизнеса. Это, по ее словам, обусловлено целым рядом факторов, включая прошедшую пандемию и санкции против России.
"Ушли бренды, мировые компании. И наш, российский бизнес, в том числе, региональный, быстро сориентировался. У нас появилось очень много новых, молодых предпринимателей, которые открыли бизнес в технологической сфере, сфере потребительских товаров, появились новые бренды одежды, косметики, индустрия развлечений и креативная индустрия — то, чем мы пользуемся ежедневно, то, что окружает нас", — пояснила она.
Одно из преимуществ малого предприятия — это большая география для организации своей деятельности, добавил председатель "Деловой России" Алексей Репик. По его словам, там, куда не доходит крупный бизнес, для малого бизнеса открыты возможности для реализации.
"Есть география, куда не дотянется большой бизнес, потому что ему это будет слишком дорого, сложно и неэффективно. Есть кастомизация, то есть адаптация продукта под специфические потребности клиента, где для малого бизнеса предоставляется великолепная возможность творить в хорошем смысле", — сказал Репик.
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Твой бизнесТвой бизнес – новостиРоссияКалининградМагаданАлександр ИсаевичМаксим ОрешкинАлексей РепикКорпорация МСПМинистерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)Федеральная налоговая служба (ФНС России)
 
 
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