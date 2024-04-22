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На Кубани в ДТП погибли три человека - РИА Новости, 22.04.2024
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22:56 22.04.2024
https://ria.ru/20240422/dtp-1941646781.html
На Кубани в ДТП погибли три человека
На Кубани в ДТП погибли три человека - РИА Новости, 22.04.2024
На Кубани в ДТП погибли три человека
Три человека погибли в результате дорожной аварии на трассе в Ейском районе Краснодарского края, сообщили в понедельник в Госавтоинспекции региона. РИА Новости, 22.04.2024
2024-04-22T22:56
2024-04-22T22:56
происшествия
ейский район
краснодарский край
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КРАСНОДАР, 22 апр – РИА Новости. Три человека погибли в результате дорожной аварии на трассе в Ейском районе Краснодарского края, сообщили в понедельник в Госавтоинспекции региона. По данным ведомства, авария произошла в понедельник вечером на автодороге "Ейск - Ясенская - Копанская - Новоминская". Водитель ВАЗ 2107 выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Volkswagen Passat. "В результате ДТП погиб водитель ВАЗ 2107 и 66-летний водитель Volkswagen Passat, позже в больнице скончалась 61-летняя женщина-пассажир автомобиля Volkswagen, - говорится в сообщении.
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ейский район
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происшествия, ейский район, краснодарский край
Происшествия, Ейский район, Краснодарский край
На Кубани в ДТП погибли три человека

В Ейском районе Краснодарского края три человека погибли в ДТП

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 22.04.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
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КРАСНОДАР, 22 апр – РИА Новости. Три человека погибли в результате дорожной аварии на трассе в Ейском районе Краснодарского края, сообщили в понедельник в Госавтоинспекции региона.
По данным ведомства, авария произошла в понедельник вечером на автодороге "Ейск - Ясенская - Копанская - Новоминская". Водитель ВАЗ 2107 выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Volkswagen Passat.
"В результате ДТП погиб водитель ВАЗ 2107 и 66-летний водитель Volkswagen Passat, позже в больнице скончалась 61-летняя женщина-пассажир автомобиля Volkswagen, - говорится в сообщении.
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ПроисшествияЕйский районКраснодарский край
 
 
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