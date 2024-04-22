https://ria.ru/20240422/dtp-1941646781.html
На Кубани в ДТП погибли три человека
На Кубани в ДТП погибли три человека - РИА Новости, 22.04.2024
На Кубани в ДТП погибли три человека
Три человека погибли в результате дорожной аварии на трассе в Ейском районе Краснодарского края, сообщили в понедельник в Госавтоинспекции региона. РИА Новости, 22.04.2024
2024-04-22T22:56
2024-04-22T22:56
2024-04-22T22:56
происшествия
ейский район
краснодарский край
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/16/1818717615_0:8:3626:2048_1920x0_80_0_0_62c53de2e8baafa440b778c2b67603cd.jpg
КРАСНОДАР, 22 апр – РИА Новости. Три человека погибли в результате дорожной аварии на трассе в Ейском районе Краснодарского края, сообщили в понедельник в Госавтоинспекции региона. По данным ведомства, авария произошла в понедельник вечером на автодороге "Ейск - Ясенская - Копанская - Новоминская". Водитель ВАЗ 2107 выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Volkswagen Passat. "В результате ДТП погиб водитель ВАЗ 2107 и 66-летний водитель Volkswagen Passat, позже в больнице скончалась 61-летняя женщина-пассажир автомобиля Volkswagen, - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240128/dtp-1923933069.html
ейский район
краснодарский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/16/1818717615_619:0:3350:2048_1920x0_80_0_0_15395773cdd07a2a807945161b63d439.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, ейский район, краснодарский край
Происшествия, Ейский район, Краснодарский край
На Кубани в ДТП погибли три человека
В Ейском районе Краснодарского края три человека погибли в ДТП