https://ria.ru/20240422/dtp-1941646781.html

На Кубани в ДТП погибли три человека

На Кубани в ДТП погибли три человека - РИА Новости, 22.04.2024

На Кубани в ДТП погибли три человека

Три человека погибли в результате дорожной аварии на трассе в Ейском районе Краснодарского края, сообщили в понедельник в Госавтоинспекции региона. РИА Новости, 22.04.2024

2024-04-22T22:56

2024-04-22T22:56

2024-04-22T22:56

происшествия

ейский район

краснодарский край

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КРАСНОДАР, 22 апр – РИА Новости. Три человека погибли в результате дорожной аварии на трассе в Ейском районе Краснодарского края, сообщили в понедельник в Госавтоинспекции региона. По данным ведомства, авария произошла в понедельник вечером на автодороге "Ейск - Ясенская - Копанская - Новоминская". Водитель ВАЗ 2107 выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем Volkswagen Passat. "В результате ДТП погиб водитель ВАЗ 2107 и 66-летний водитель Volkswagen Passat, позже в больнице скончалась 61-летняя женщина-пассажир автомобиля Volkswagen, - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240128/dtp-1923933069.html

ейский район

краснодарский край

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происшествия, ейский район, краснодарский край