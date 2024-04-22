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В Иерусалиме автомобиль наехал на двух человек, пишут СМИ
В Иерусалиме автомобиль наехал на двух человек, пишут СМИ - РИА Новости, 22.04.2024
В Иерусалиме автомобиль наехал на двух человек, пишут СМИ
Два человека получили легкие травмы в результате наезда автомобиля в Иерусалиме, израильская полиция назвала произошедшее террористической атакой, сообщает... РИА Новости, 22.04.2024
2024-04-22T09:19
2024-04-22T09:19
2024-04-22T12:37
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Два человека получили легкие травмы в результате наезда автомобиля в Иерусалиме, израильская полиция назвала произошедшее террористической атакой, сообщает газета Times of Israel. "Полиция заявила, что наезд автомобиля в Иерусалиме был террористической атакой. Два террориста, участвовавших в атаке, покинули место происшествия пешком после того, как наехали на двоих человек", - говорится в сообщении издания. По данным газеты, на пути отхода подозреваемых правоохранители обнаружили пистолет-пулемет. На место происшествия выехало "большое число офицеров".
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в мире, иерусалим, авто
В Иерусалиме автомобиль наехал на двух человек, пишут СМИ
Times of Israel: в Иерусалиме два человека пострадали из-за наезда автомобиля