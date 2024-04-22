https://ria.ru/20240422/dostup-1941468691.html

Роскомнадзор объяснил блокировку доступа к сайту "Репортеров без границ"

Роскомнадзор объяснил блокировку доступа к сайту "Репортеров без границ" - РИА Новости, 22.04.2024

Роскомнадзор объяснил блокировку доступа к сайту "Репортеров без границ"

Роскомнадзор ограничил доступ к сайту международной организации "Репортеры без границ" за распространение фейков о специальной военной операции, сообщили РИА... РИА Новости, 22.04.2024

2024-04-22T11:42

2024-04-22T11:42

2024-04-22T11:42

технологии

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

репортеры без границ

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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Роскомнадзор ограничил доступ к сайту международной организации "Репортеры без границ" за распространение фейков о специальной военной операции, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства. "Роскомнадзор ограничил доступ к этому ресурсу в соответствии со статьей 15.3 федерального закона "Об информации, информационных технологиях и защите информации". На сайте было выявлено распространение фейков о специальной военной операции", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240421/dostup-1941328565.html

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2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

технологии, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), репортеры без границ