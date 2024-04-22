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Роскомнадзор объяснил блокировку доступа к сайту "Репортеров без границ" - РИА Новости, 22.04.2024
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11:42 22.04.2024
https://ria.ru/20240422/dostup-1941468691.html
Роскомнадзор объяснил блокировку доступа к сайту "Репортеров без границ"
Роскомнадзор объяснил блокировку доступа к сайту "Репортеров без границ" - РИА Новости, 22.04.2024
Роскомнадзор объяснил блокировку доступа к сайту "Репортеров без границ"
Роскомнадзор ограничил доступ к сайту международной организации "Репортеры без границ" за распространение фейков о специальной военной операции, сообщили РИА... РИА Новости, 22.04.2024
2024-04-22T11:42
2024-04-22T11:42
технологии
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
репортеры без границ
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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Роскомнадзор ограничил доступ к сайту международной организации "Репортеры без границ" за распространение фейков о специальной военной операции, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства. "Роскомнадзор ограничил доступ к этому ресурсу в соответствии со статьей 15.3 федерального закона "Об информации, информационных технологиях и защите информации". На сайте было выявлено распространение фейков о специальной военной операции", - говорится в сообщении.
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7 495 645-6601
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технологии, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), репортеры без границ
Технологии, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), Репортеры без границ
Роскомнадзор объяснил блокировку доступа к сайту "Репортеров без границ"

Роскомнадзор ограничил доступ к сайту "Репортеров без границ" из-за фейков о СВО

© Fotolia / Pavel IgnatovБлокировка доступа
Блокировка доступа - РИА Новости, 1920, 22.04.2024
© Fotolia / Pavel Ignatov
Блокировка доступа. Архивное фото
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МОСКВА, 22 апр — РИА Новости. Роскомнадзор ограничил доступ к сайту международной организации "Репортеры без границ" за распространение фейков о специальной военной операции, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
"Роскомнадзор ограничил доступ к этому ресурсу в соответствии со статьей 15.3 федерального закона "Об информации, информационных технологиях и защите информации". На сайте было выявлено распространение фейков о специальной военной операции", - говорится в сообщении.
Блокировка доступа - РИА Новости, 1920, 21.04.2024
Роскомнадзор ограничил доступ к сайту "Репортеров без границ"
21 апреля, 12:20
 
ТехнологииФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)Репортеры без границ
 
 
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