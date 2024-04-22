Кадыров назвал число добровольцев, подготовленных в Чечне с начала СВО
Кадыров: с начала СВО в Гудермесе подготовили более 17 тысяч добровольцев
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкКомплекс зданий Российского университета спецназа в Гудермесе
Комплекс зданий Российского университета спецназа в Гудермесе. Архивное фото
ГРОЗНЫЙ, 22 апр - РИА Новости. Более 17 тысяч добровольцев, прошедших подготовку на базе Российского университета спецназа (РУС) в Гудермесе, направлено в зону СВО с начала спецоперации, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram-канале.
"Заслушал доклад… председателя парламента ЧР, начальника регионального штаба СВО Магомеда Даудова. По его информации, всего с территории Чеченской Республики в зону СВО направлено 41 722 бойца, в том числе 17 079 добровольцев. Все они прошли качественную военную подготовку на базе Российского университета спецназа имени Владимира Владимировича Путина. В настоящее время в зоне СВО находятся более 9 тысяч наших бойцов", — написал Кадыров.
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По словам Кадырова, все они обеспечены современной военной техникой, обмундированием, амуницией и продовольствием. Глава региона отметил, что это результат "огромной поддержки" со стороны Регионального общественного фонда (РОФ) имени Ахмата-Хаджи Кадырова, который на данный момент направил на нужды СВО 32 миллиарда 57 миллионов рублей.
По информации РУС, во время прохождения подготовки с добровольцами работают лучшие инструкторы. Бойцы проходят обучение по тактической и огневой подготовке, тактической медицине, топографии и ориентированию на местности, снайпингу и стрельбе из гранатомета. Добровольцы заключают контракт с министерством обороны РФ сроком на 4 месяца и ежемесячно получают денежное довольствие от 200 000 рублей (без учета премий). Кроме того, добровольцы получают подъемные в размере 100 тысяч рублей от РОФ Кадырова.