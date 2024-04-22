https://ria.ru/20240422/dobrovoltsy-1941548689.html

Кадыров назвал число добровольцев, подготовленных в Чечне с начала СВО

Кадыров назвал число добровольцев, подготовленных в Чечне с начала СВО - РИА Новости, 22.04.2024

Кадыров назвал число добровольцев, подготовленных в Чечне с начала СВО

Более 17 тысяч добровольцев, прошедших подготовку на базе Российского университета спецназа (РУС) в Гудермесе, направлено в зону СВО с начала спецоперации,... РИА Новости, 22.04.2024

2024-04-22T15:55

2024-04-22T15:55

2024-04-22T16:07

специальная военная операция на украине

гудермес

россия

рамзан кадыров

безопасность

чеченская республика (чечня)

вооруженные силы рф

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ГРОЗНЫЙ, 22 апр - РИА Новости. Более 17 тысяч добровольцев, прошедших подготовку на базе Российского университета спецназа (РУС) в Гудермесе, направлено в зону СВО с начала спецоперации, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram-канале. "Заслушал доклад… председателя парламента ЧР, начальника регионального штаба СВО Магомеда Даудова. По его информации, всего с территории Чеченской Республики в зону СВО направлено 41 722 бойца, в том числе 17 079 добровольцев. Все они прошли качественную военную подготовку на базе Российского университета спецназа имени Владимира Владимировича Путина. В настоящее время в зоне СВО находятся более 9 тысяч наших бойцов", — написал Кадыров. По словам Кадырова, все они обеспечены современной военной техникой, обмундированием, амуницией и продовольствием. Глава региона отметил, что это результат "огромной поддержки" со стороны Регионального общественного фонда (РОФ) имени Ахмата-Хаджи Кадырова, который на данный момент направил на нужды СВО 32 миллиарда 57 миллионов рублей. По информации РУС, во время прохождения подготовки с добровольцами работают лучшие инструкторы. Бойцы проходят обучение по тактической и огневой подготовке, тактической медицине, топографии и ориентированию на местности, снайпингу и стрельбе из гранатомета. Добровольцы заключают контракт с министерством обороны РФ сроком на 4 месяца и ежемесячно получают денежное довольствие от 200 000 рублей (без учета премий). Кроме того, добровольцы получают подъемные в размере 100 тысяч рублей от РОФ Кадырова.

https://ria.ru/20240306/spetsoperatsiya-1931591151.html

https://ria.ru/20240202/dobrovoltsy-1924934087.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

гудермес, россия, рамзан кадыров, безопасность, чеченская республика (чечня), вооруженные силы рф