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Кадыров назвал число добровольцев, подготовленных в Чечне с начала СВО - РИА Новости, 22.04.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
15:55 22.04.2024 (обновлено: 16:07 22.04.2024)
https://ria.ru/20240422/dobrovoltsy-1941548689.html
Кадыров назвал число добровольцев, подготовленных в Чечне с начала СВО
Кадыров назвал число добровольцев, подготовленных в Чечне с начала СВО - РИА Новости, 22.04.2024
Кадыров назвал число добровольцев, подготовленных в Чечне с начала СВО
Более 17 тысяч добровольцев, прошедших подготовку на базе Российского университета спецназа (РУС) в Гудермесе, направлено в зону СВО с начала спецоперации,... РИА Новости, 22.04.2024
2024-04-22T15:55
2024-04-22T16:07
специальная военная операция на украине
гудермес
россия
рамзан кадыров
безопасность
чеченская республика (чечня)
вооруженные силы рф
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ГРОЗНЫЙ, 22 апр - РИА Новости. Более 17 тысяч добровольцев, прошедших подготовку на базе Российского университета спецназа (РУС) в Гудермесе, направлено в зону СВО с начала спецоперации, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram-канале. "Заслушал доклад… председателя парламента ЧР, начальника регионального штаба СВО Магомеда Даудова. По его информации, всего с территории Чеченской Республики в зону СВО направлено 41 722 бойца, в том числе 17 079 добровольцев. Все они прошли качественную военную подготовку на базе Российского университета спецназа имени Владимира Владимировича Путина. В настоящее время в зоне СВО находятся более 9 тысяч наших бойцов", — написал Кадыров. По словам Кадырова, все они обеспечены современной военной техникой, обмундированием, амуницией и продовольствием. Глава региона отметил, что это результат "огромной поддержки" со стороны Регионального общественного фонда (РОФ) имени Ахмата-Хаджи Кадырова, который на данный момент направил на нужды СВО 32 миллиарда 57 миллионов рублей. По информации РУС, во время прохождения подготовки с добровольцами работают лучшие инструкторы. Бойцы проходят обучение по тактической и огневой подготовке, тактической медицине, топографии и ориентированию на местности, снайпингу и стрельбе из гранатомета. Добровольцы заключают контракт с министерством обороны РФ сроком на 4 месяца и ежемесячно получают денежное довольствие от 200 000 рублей (без учета премий). Кроме того, добровольцы получают подъемные в размере 100 тысяч рублей от РОФ Кадырова.
https://ria.ru/20240306/spetsoperatsiya-1931591151.html
https://ria.ru/20240202/dobrovoltsy-1924934087.html
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гудермес, россия, рамзан кадыров, безопасность, чеченская республика (чечня), вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Гудермес, Россия, Рамзан Кадыров, Безопасность, Чеченская республика (Чечня), Вооруженные силы РФ
Кадыров назвал число добровольцев, подготовленных в Чечне с начала СВО

Кадыров: с начала СВО в Гудермесе подготовили более 17 тысяч добровольцев

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкКомплекс зданий Российского университета спецназа в Гудермесе
Комплекс зданий Российского университета спецназа в Гудермесе - РИА Новости, 1920, 22.04.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Комплекс зданий Российского университета спецназа в Гудермесе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ГРОЗНЫЙ, 22 апр - РИА Новости. Более 17 тысяч добровольцев, прошедших подготовку на базе Российского университета спецназа (РУС) в Гудермесе, направлено в зону СВО с начала спецоперации, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram-канале.
"Заслушал доклад… председателя парламента ЧР, начальника регионального штаба СВО Магомеда Даудова. По его информации, всего с территории Чеченской Республики в зону СВО направлено 41 722 бойца, в том числе 17 079 добровольцев. Все они прошли качественную военную подготовку на базе Российского университета спецназа имени Владимира Владимировича Путина. В настоящее время в зоне СВО находятся более 9 тысяч наших бойцов", — написал Кадыров.
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По словам Кадырова, все они обеспечены современной военной техникой, обмундированием, амуницией и продовольствием. Глава региона отметил, что это результат "огромной поддержки" со стороны Регионального общественного фонда (РОФ) имени Ахмата-Хаджи Кадырова, который на данный момент направил на нужды СВО 32 миллиарда 57 миллионов рублей.
По информации РУС, во время прохождения подготовки с добровольцами работают лучшие инструкторы. Бойцы проходят обучение по тактической и огневой подготовке, тактической медицине, топографии и ориентированию на местности, снайпингу и стрельбе из гранатомета. Добровольцы заключают контракт с министерством обороны РФ сроком на 4 месяца и ежемесячно получают денежное довольствие от 200 000 рублей (без учета премий). Кроме того, добровольцы получают подъемные в размере 100 тысяч рублей от РОФ Кадырова.
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Специальная военная операция на УкраинеГудермесРоссияРамзан КадыровБезопасностьЧеченская республика (Чечня)Вооруженные силы РФ
 
 
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