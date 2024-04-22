https://ria.ru/20240422/delo-1941573403.html

В Подмосковье завели новое дело после избиения Героя России

В Подмосковье завели новое дело после избиения Героя России - РИА Новости, 22.04.2024

В Подмосковье завели новое дело после избиения Героя России

Еще одно уголовное дело, теперь о хулиганстве, завели после конфликта гражданина Армении, управлявшего трактором, и Героя России в Подмосковье, сообщается в... РИА Новости, 22.04.2024

2024-04-22T17:22

2024-04-22T17:22

2024-04-22T17:22

происшествия

россия

армения

московская область (подмосковье)

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Еще одно уголовное дело, теперь о хулиганстве, завели после конфликта гражданина Армении, управлявшего трактором, и Героя России в Подмосковье, сообщается в Telegram-канале подмосковного главка СК России. Ранее председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил разобраться в ситуации в подмосковной деревне Вырубово, где, предположительно, мигранты попытался переехать на тракторе Героя России, а затем избили его. Позднее по данному факту полиция завела уголовное дело по статье о побоях. "Следственным отделом по г. Видное ГСУ СК России по Московской области по информации СМИ о хулиганских действиях, совершенных гражданином Республики Армения в отношении Героя России, возбуждено уголовное дело (часть 1 статьи 213 УК РФ)", - говорится в сообщении. Отмечается, что подозреваемый, гражданин Армении, управлявший трактором, вступил в словесный конфликт с местным жителем, Героем России, который сделал ему замечание из-за неправомерного нахождения транспорта на участке. Затем подозреваемый пытался наехать трактором на мужчину, а позже вышел из трактора и нанес побои Герою РФ.

https://ria.ru/20240219/izbienie-1928192926.html

россия

армения

московская область (подмосковье)

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происшествия, россия, армения, московская область (подмосковье), следственный комитет россии (ск рф)