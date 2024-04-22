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В бурятском селе Сотниково построят дамбу для защиты от паводков - РИА Новости, 22.04.2024
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06:24 22.04.2024 (обновлено: 06:25 22.04.2024)
https://ria.ru/20240422/damba-1941415197.html
В бурятском селе Сотниково построят дамбу для защиты от паводков
В бурятском селе Сотниково построят дамбу для защиты от паводков - РИА Новости, 22.04.2024
В бурятском селе Сотниково построят дамбу для защиты от паводков
Дамбу построят для инженерной защиты села Сотниково Иволгинского района Бурятии от негативного воздействия вод реки Селенги, сообщает госэкспертиза республики. РИА Новости, 22.04.2024
2024-04-22T06:24
2024-04-22T06:25
селенга
иволгинский район
улан-удэ
наводнения в россии — 2024
происшествия
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УЛАН-УДЭ, 22 апр – РИА Новости. Дамбу построят для инженерной защиты села Сотниково Иволгинского района Бурятии от негативного воздействия вод реки Селенги, сообщает госэкспертиза республики. Ведомством выдано положительное заключение по итогам рассмотрения проекта инженерной защиты Сотниково. "Строительство дамбы предполагается в два этапа. Протяженность дамбы первого этапа строительства – 7,159 километра, второго – 2,621 километр. Высота дамбы в зависимости от рельефа местности составит от 1,45 до 6,14 метров", - говорится в сообщении. По проекту, трасса первого этапа дамбы пройдет вдоль реки Тулунжа, затем по береговой полосе реки Селенги, примкнув в конце к существующей автодороге Р-258 "Байкал" в районе местности Каменный Карьер. Второй этап дамбы начнется от дамбы первого этапа строительства, пройдет вдоль береговой линии реки Селенги и закончится примыканием к автодороге Р-258 "Байкал" в районе местности Уточкина Падь. "Для своевременного выявления изменений, происходящих в сооружении и его основании, дамбу оборудуют специальной контрольно-измерительной аппаратурой, при помощи которой будут вестись систематические наблюдения за работой дамбы, как в процессе строительства, так и в период её эксплуатации", - отметили в госэкпертизе Бурятии. Территория села Сотниково подвергается серьезной опасности наводнений в период дождевых паводков. Превышения уровня воды на 3,2 метра возможны раз в 8-10 лет, что приводит к чрезвычайным ситуациям муниципального или локального уровня. Также у села Сотниково идет размыв левого берега. В Бурятии с 16 апреля действует межмуниципальный режим ЧС, действующий на территории Улан-Удэ, Иволгинского и Прибайкальского районов республики из-за осложнения паводковой обстановки. Было затоплено более 600 приусадебных участков, несколько жилых домов. Работают комиссии по оценке ущерба. Пострадавшие от паводка имеют право на материальную помощь в размере от 10 до 100 тысяч рублей.
https://ria.ru/20240420/fedorov-1941182689.html
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селенга
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селенга, иволгинский район, улан-удэ, наводнения в россии — 2024, происшествия
Селенга, Иволгинский район, Улан-Удэ, Наводнения в России — 2024, Происшествия
В бурятском селе Сотниково построят дамбу для защиты от паводков

Госэкспертиза: в Сотниково построят дамбу для защиты от разливов реки Селенги

© Игорь Шутенков/TelegramЗатора на реке Селенга
Затора на реке Селенга
© Игорь Шутенков/Telegram
Затора на реке Селенга. Архивное фото
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УЛАН-УДЭ, 22 апр – РИА Новости. Дамбу построят для инженерной защиты села Сотниково Иволгинского района Бурятии от негативного воздействия вод реки Селенги, сообщает госэкспертиза республики.
Ведомством выдано положительное заключение по итогам рассмотрения проекта инженерной защиты Сотниково.
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"Строительство дамбы предполагается в два этапа. Протяженность дамбы первого этапа строительства – 7,159 километра, второго – 2,621 километр. Высота дамбы в зависимости от рельефа местности составит от 1,45 до 6,14 метров", - говорится в сообщении.
По проекту, трасса первого этапа дамбы пройдет вдоль реки Тулунжа, затем по береговой полосе реки Селенги, примкнув в конце к существующей автодороге Р-258 "Байкал" в районе местности Каменный Карьер. Второй этап дамбы начнется от дамбы первого этапа строительства, пройдет вдоль береговой линии реки Селенги и закончится примыканием к автодороге Р-258 "Байкал" в районе местности Уточкина Падь.
"Для своевременного выявления изменений, происходящих в сооружении и его основании, дамбу оборудуют специальной контрольно-измерительной аппаратурой, при помощи которой будут вестись систематические наблюдения за работой дамбы, как в процессе строительства, так и в период её эксплуатации", - отметили в госэкпертизе Бурятии.
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Территория села Сотниково подвергается серьезной опасности наводнений в период дождевых паводков. Превышения уровня воды на 3,2 метра возможны раз в 8-10 лет, что приводит к чрезвычайным ситуациям муниципального или локального уровня. Также у села Сотниково идет размыв левого берега.
В Бурятии с 16 апреля действует межмуниципальный режим ЧС, действующий на территории Улан-Удэ, Иволгинского и Прибайкальского районов республики из-за осложнения паводковой обстановки. Было затоплено более 600 приусадебных участков, несколько жилых домов.
Работают комиссии по оценке ущерба. Пострадавшие от паводка имеют право на материальную помощь в размере от 10 до 100 тысяч рублей.
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