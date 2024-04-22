https://ria.ru/20240422/chechnya-1941536731.html
Глава чеченского МЧС в понедельник присутствовал на совещании у Кадырова
Глава чеченского МЧС в понедельник присутствовал на совещании у Кадырова - РИА Новости, 22.04.2024
Глава чеченского МЧС в понедельник присутствовал на совещании у Кадырова
Начальник ГУМЧС РФ по Чеченской Республике Алихан Цакаев, задержанный на прошлой неделе на границе Чечни и Дагестана, в понедельник присутствовал на совещании у РИА Новости, 22.04.2024
2024-04-22T15:19
2024-04-22T15:19
2024-04-22T15:30
россия
рамзан кадыров
политика
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
чеченская республика (чечня)
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МОСКВА, 22 апр - РИА Новости. Начальник ГУМЧС РФ по Чеченской Республике Алихан Цакаев, задержанный на прошлой неделе на границе Чечни и Дагестана, в понедельник присутствовал на совещании у главы республики Рамзана Кадырова, следует из опубликованной им видеозаписи в Telegram-канале. Как сообщил Кадыров, в понедельник он провел совещание "по вопросам участия региона в специальной военной операции на Украине", обсуждались "наиболее эффективные пути противодействия нацистской и западной угрозе". На видеозаписи совещания среди прочих руководителей силовых ведомств региона присутствовал и Цакаев. Ранее Кадыров, комментируя инцидент с Цакаевым, попросил власти Дагестана принять "соответствующие меры в отношении виновных КПП "Герзель", назвав попытку задержания Цакаева "постыдной провокацией". Глава Дагестана Сергей Меликов заявил, что инцидент произошел на федеральном КПП, не находящемся в ведении дагестанских служб правопорядка. В свою очередь ГУМВД РФ по СКФО по факту инцидента на КПП "Герзель" между Чечней и Дагестаном заявило, что нарушитель ехал по встречке, при задержании оказал сопротивление и нанёс несколько ударов правоохранителям, результаты проведенной проверки направят в СК.
https://ria.ru/20240418/melikov-1940915498.html
https://ria.ru/20240418/chechnya-1940778875.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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россия, рамзан кадыров, политика, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), чеченская республика (чечня)
Россия, Рамзан Кадыров, Политика, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Чеченская республика (Чечня)
Глава чеченского МЧС в понедельник присутствовал на совещании у Кадырова
Глава ГУМЧС по Чечне Цакаев присутствовал на совещании у главы республики