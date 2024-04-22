https://ria.ru/20240422/bogoslovie-1941506381.html

В ПСТГУ рассказали, как Кант "бросал вызов" русскому богословию

В ПСТГУ рассказали, как Кант "бросал вызов" русскому богословию - РИА Новости, 22.04.2024

В ПСТГУ рассказали, как Кант "бросал вызов" русскому богословию

Философия Иммануила Канта, родившегося 300 лет назад, с одной стороны, бросала вызов русскому богословию, с другой — привлекала внимание богословов концепцией... РИА Новости, 22.04.2024

2024-04-22T13:41

2024-04-22T13:41

2024-04-22T13:41

религия

кенигсберг

иммануил кант

павел флоренский

православный свято-тихоновский гуманитарный университет

религия

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МОСКВА, 22 апр – РИА Новости. Философия Иммануила Канта, родившегося 300 лет назад, с одной стороны, бросала вызов русскому богословию, с другой — привлекала внимание богословов концепцией морали, которую митрополит Антоний (Храповицкий) считал ближе к православной аскетике, чем учение западной Церкви, рассказал РИА Новости декан богословского факультета Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета, доктор богословия, кандидат теологии протоиерей Павел Хондзинский.Немецкий философ и ученый, родоначальник немецкой классической философии Иммануил Кант (1724-1804) родился 300 лет назад 22 апреля в пригороде Кенигсберга. В своем главном труде – "Критике чистого разума", опубликованной в 1781 году, – Кант обосновывал непознаваемость сущности вещей ("вещи в себе"). Кант более всего известен теорией познания: знание обусловливается не столько внешним материальным миром, сколько общими законами и приемами нашего ума, а пространство и время – это субъективные категории, вне которых вещи человек не воспринимает. Эта постановка вопроса положила начало теории познания как философской проблеме и дисциплине. Также благодаря Канту были переосмыслены последующими за ним мыслителями вопросы этики, религиозной морали, эстетики, философии образования и другие.Имя Иммануила Канта останется в истории человеческой мысли наряду с именами Платона и Аристотеля, принимая или отвергая его идеи и философскую методологию, игнорировать их было невозможно, что относится и к русской традиции, влияние Канта на которую было существенным и плодотворным, рассказал Хондзинский."Его нередко критиковали за рационализм (священник Павел Флоренский, Алексей Федорович Лосев), в то же время нравственный посыл его философии оказался близок многим русским мыслителям (достаточно вспомнить хотя бы "Оправдание добра" Владимира Соловьева). Однако особенно интересна и показательна роль Канта в развитии русского богословия. С одной стороны, он бросал ему вызов своим утверждением, что Христос был совершенным нравственным человеком, но не Богом, и из необходимости дать ответ Канту во многом родилась русская христология XIX — ХХ вв. С другой стороны, так же как и философов, богословов привлекало его учение об автономной (бескорыстной) морали, благодаря которому такой крупный автор как митрополит Антоний (Храповицкий), даже считал что кантовская мораль ближе к православной аскетике, чем учение западной Церкви о необходимости приобретения заслуг для спасения", – рассказал отец Павел.Предполагалось, пояснил он, что Канту не хватает одного: дополнить учение о нравственном долге учением о жертвенной любви Бога к человеку, воплощением которой и был Христос."Митрополит Антоний и предпринял эту попытку, которая оказалась по своим последствиям настолько успешной, что в прямом или опосредованном виде в свою очередь стала основанием многих богословских концепций минувшего столетия. Другое дело, что сам Кант появился, конечно, не на пустом месте и несмотря на весь свой рационализм, по крайней мере в своем нравственном учении был наследником древней мистической традиции. Но русские авторы той эпохи, судя по всему, не подозревали об этом и апеллировали к нему как конечному источнику своей мысли. И именно поэтому его влияние на русскую философию и богословие эпохи модерна трудно переоценить", – заключил протоиерей.

https://ria.ru/20240422/tesl-1941501002.html

https://ria.ru/20230922/filosofiya-1897986916.html

https://ria.ru/20230128/solovev-1848135830.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

кенигсберг, иммануил кант, павел флоренский, православный свято-тихоновский гуманитарный университет, религия